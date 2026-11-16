Jeden z Huangových spojenců podle informovaného zdroje FT uvedl, že se formuje skupina manažerů ze Silicon Valley, která bude za Huangův návrat lobbovat a pokusí se získat podporu Bílého domu.
Všichni, kdo ve světě technologií něco znamenají, „Jensena milují“, řekl tento zdroj s tím, že sám Huang tyto snahy podporuje.
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Skandál ředitele Nvidie zasáhl Korejce. Huangovo počínání se jich hluboce dotklo
Deník FT v pátek napsal, že správní rada Nvidie oslovila při hledání možného Huangova nástupce ředitele britského výrobce čipů Arm Holdings Reného Haase. Huang rezignoval ve čtvrtek, když vyšly najevo jeho mimomanželské aféry. Jedna z nich se týká bývalé představitelky cloudové společnosti Megaspeed Alice Huangové, podezřelé ze špionáže pro Čínu, což vyvolává otazníky kolem vývozu pokročilých čipů pro umělou inteligenci do Číny. Nvidia se tak ocitla v krizi a její akcie se propadly.
Bessent v nedělním pořadu televizní stanice Fox News uvedl, že správní rada se „musí vydat mimo společnost“. S ohledem na to, co se uvnitř firmy dělo, podle něj Nvidia potřebuje „dramatickou reorganizaci“. Řekl také, že mu nezáleží na tom, zda Huangová je špionka. Podle něj jde o to, zda Nvidia dodržovala americká vývozní omezení.
„Jensenovy slabůstky jsou jeho slabůstky. Je samozřejmě problém, pokud měl skutečně vztahy i s podřízenými,“ řekl Bessent. „Chci se ale stále vracet k otázce: Jaká byla kultura v Nvidii a tlačili na tyto zjevně nezákonné prodeje, aby podpořili tržby a zisk?“ doplnil. Správní rada a externí právní zástupci musí podle něj na otázky týkající se dodržování vývozních omezení odpovědět do deseti dnů.
Huangová opustila Megaspeed už loni, tvrdí firma a spouští audit
Čínská podnikatelka Huangová, jejíž vazby Huanga vyvolaly ve Spojených státech obavy o americkou národní bezpečnost, oficiálně opustila singapurskou firmu Megaspeed již 30. srpna loňského roku a v současnosti v ní nezastává žádnou funkci. Cloudová společnost, která je partnerskou firmou Nvidie v asijsko-pacifickém regionu, to uvedla o víkendu v prohlášení.
Společnost Megaspeed se dostala do centra pozornosti poté, co se objevily zprávy o údajném intimním poměru mezi Huangovou a někdejším šéfem Nvidie, který odstoupil z funkce teprve ve čtvrtek. Americké úřady Huangovou podezírají ze špionáže pro Čínu. Megaspeed odmítl soukromé záležitosti své někdejší majoritní akcionářky komentovat.
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Nvidia přijde kvůli rezignaci Huanga o klíčové obchody, tvrdí Musk
Megaspeed přitom čelí americkému vyšetřování v souvislosti s podezřením, že pomáhala čínským zákazníkům získávat čipy Nvidie, které podléhaly americkým vývozním omezením. Podle listu The Information zprostředkovala Megaspeed dodávky čipů Nvidie čínským firmám v hodnotě nejméně 7,5 miliardy dolarů (zhruba 165 miliard Kč).
Firma Megaspeed o víkendu označila mediální tvrzení o svých dodavatelských řetězcích za nepodložená. Zdůraznila, že její podnikání je v souladu s americkými zákony, a oznámila, že pověřila externí právníky, aby provedli důkladný interní audit. Americká vláda ani Nvidia se k tomuto prohlášení bezprostředně nevyjádřily.