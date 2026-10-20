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Bylo to jako ve válce, naříkají zdrcení majitelé obchodů ve Francii a Itálii

Jan Dvořák
  11:29
Nepokoje, které zachvátily francouzská i italská města, vyústily ve vyplenění desítek obchodů a dalších provozoven. Jejich majitelé popisují především bezmoc tváří v tvář nečekané situaci a nemožnost přivolat policii. „Přestaňte zahlcovat linky,“ odpověděla policie pařížské podnikatelce ze čtvrti Châtelet-Les Halles v samém srdci hlavního města, když se pokusila dovolat pomoci. „Teď se musíme bránit sami,“ říká podnikatelka.

Pařížské náměstí Republiky a okolní bulváry se staly epicentrem šokujících pouličních scén. Procházet se v sobotu večer mezi troskami znamenalo překračovat kaluže vína, sprchového gelu, ústní vody, kečupu, hranolků, zmrzliny, střepů skla, popela, granátových nábojnic a jednorázových sáčků s fyziologickým roztokem. Vzduch byl prosycen kouřem a pepřovým sprejem, který používala policie hlídkující dlouho do noci ve snaze potlačit rabování, popisuje portál Le Monde.

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Epicentrem násilného rabování a ničení se v hlavním městě Francie staly především obchody. Náměstí Republiky a okolní bulváry se proměnily doslova ve válečnou zónu. „Lidé se při tom natáčeli na video, byla to naprostá anarchie,“ říká jedna z místních podnikatelek. Cílem běsnění se však nestaly jen obchody, ale také další pařížské provozy.

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Holič Malaine, který posledních dvanáct let vlastní kadeřnictví na adrese 10 Boulevard Magenta, spoléhal na tenký proužek lepicí pásky, kterým zabezpečil výlohu svého kadeřnického salonu. „Chtěl jsem svůj obchod zabezpečit,“ řekl, když stál před rozbitou výlohou. Vedle něj plakala jeho manželka, manažerka salonu, uprostřed koberce z pošlapaných časopisů, převrácených židlí a rozbitých zrcadel.

„Vzali nám všechno: kosmetiku, kávovary a dokonce i pokladnu. Nechápu to, s ničím z toho nemáme nic společného,“ pokračuje její manžel, ohromený počínáním mladých lidí v černém oblečení a kuklách, kteří mu zcela vyplenili obchod. „Vloupali se dovnitř s kladivy většími než moje hlava,“ dodala jeho manželka.

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Jedním z prvních napadených míst byl supermarket Franprix v ulici Rue Beaurepaire, která sousedí s bulvárem Magenta a je jen pár kroků od náměstí Republiky. Za strženou kovovou roletou obchodu byly regály vyprázdněné – zboží bylo buď rozdrcené na podlaze nebo ukradené. Podobně dopadla i lékárna Beaurepaire. Zůstala bez oken, pokladny i počítačů. Vzduch tam byl prosycen štiplavým zápachem výparů z ústní vody. „Není tam nic, co by stálo za to vzít, nezbylo tam nic kromě dolipranu,“ poznamenala kolemjdoucí s odkazem na lék proti bolesti.

Je to ostuda, takhle to dál nejde

Podobnou situaci popisují i obyvatelé Itálie. „Bylo to jako ve válce, situace se úplně vymkla kontrole,“ řekl Christian D’Agostino, majitel obchodu Rinascimento v ulici Via Torino v centru Milána. „Rozrazili železnými stoly výlohu,“ popisuje. „Vzal jsem zákaznice a prodavačky a utekli jsme nouzovým východem.“ A v tu chvíli všechno rozbili a vtrhli dovnitř.

„S ochrankou jsme se snažili získat čas a zastavit je, zatímco kluci z týmu odcházeli a zákazníci utíkali z přízemí, ale pak to tam všechno rozbili. Bolí mě hlava, protože mě trefila tyč,“ vyjádřil se Vittorio Emanuele, manažer obchodu s obuví Foot Locker v Miláně, který se rovněž stal terčem útoků.

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Jedna obyvatelka milánské ulice Via Correnti si natáčela běsnění davů ze svého bytu. „Točila jsem je z okna, je to katastrofa, podívejte se, jak tu rozbíjejí auta.“ Obchody v centru města, mezi náměstím Piazza Duomo a ulicí Via Torino, které patří k nejvíce zasaženým touto devastací, jsou stále zavřené. „Je to ostuda, takhle to nejde, úřady musí zasáhnout rázně,“ řekl majitel jiného obchodu, podle kterého by zadržení měli odpracovat 100 hodin týdně v obchodech, které rozbili, a uklízet město. „Každý má právo vyjádřit se jakýmkoli způsobem, ale nikdy se nesmí překročit hranice,“ uzavřel další kolemjdoucí podle italského webu LaPresse.

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