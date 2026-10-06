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Bydlení je hlavní téma španělských voleb. Mladí nemají na nájmy, byty chybějí

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  18:00
Španělsko spěje k předčasným volbám a jedním z jejich hlavních témat bude bydlení, které už několik let představuje jeden z hlavních problémů tamních voličů. Politickou debatu rozvířil případ 87leté Maricarmen Abascalové z Madridu, kterou se realitní společnost pokusila vystěhovat z jejího bytu. Případ vyvolal celostátní protesty a dostal bytovou krizi do centra předvolební kampaně.

Španělský problém zapadá do kontextu širší evropské krize a v lecčems bude znít povědomě i českým čtenářům. Nabídku nových bytů brzdí složitá byrokracie, nedostatek pracovníků ve stavebnictví i pomalé územní plánování. Ve městech ceny tlačí vzhůru vysoká poptávka a rozmach krátkodobých pronájmů, zatímco venkov se dál vylidňuje, vypočítává agentura Reuters.

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Bydlení v posledních letech mobilizuje zejména mladé voliče v celé Evropě. Téma hrálo významnou roli například v irských volbách v roce 2024 nebo v nedávném souboji o starostu Berlína. Mladí vydávají na nájmy stále větší část svých příjmů, vlastní bydlení se jim nenávratně vzdaluje. Ve Španělsku se ale strany zásadně rozcházejí v tom, jak krizi řešit.

„Svěřte nám řešení“

Socialistická vláda premiéra Pedra Sáncheze minulý pátek v parlamentu představila opatření, která měla situaci na trhu s bydlením zmírnit. Návrhy zahrnovaly mimo jiné regulaci nájmů a omezení nákupů nemovitostí některými korporátními subjekty.

Pravicoví poslanci ale návrhy odmítli. Podle nich by podobná opatření problém naopak zhoršila, protože by odradila investory a dále omezila už tak nedostatečnou nabídku bytů.

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Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil konání předčasných voleb. (5. října 2026)
Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil konání předčasných voleb. (5. října 2026)
Lidé v Madridu protestují proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. (3. října 2026)
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Předseda opoziční Lidové strany Alberto Núñez Feijóo proto nabízí opačný přístup. Chce výrazně zvýšit výstavbu a slibuje 250 tisíc nových bytů ročně. Podle něj by takové projekty zároveň vytvořily dalších 600 tisíc pracovních míst.

„Pokud mi Španělé dají svou důvěru, mou prioritou, mým úspěchem, bude bytová politika,“ prohlásil Feijóo. Jeho strana zatím podle zářijových průzkumů získává podporu zhruba 33 procent voličů, zatímco vládní socialisté mají kolem 26 procent.

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Feijóo chce zároveň urychlit územní plánování, uvolnit další pozemky pro výstavbu a nabídnout mladým lidem silnější garance při získávání hypoték a nájemního bydlení.

Část veřejnosti ale jeho slibům nevěří. Osmadvacetiletá Marta z Madridu patřila k desítkám tisíc lidí, kteří protestovali proti zamítnutí vládního bytového dekretu. Doufá, že volby posílí mandát levice k řešení bytové krize. „Pokud tento problém necháme v rukou pravice, bude to mnohem horší,“ řekla zpravodaji Reuters.

Chybějí statisíce bytů

Problém má hlubší kořeny. Španělsko se stále vyrovnává s následky realitní bubliny, která praskla před téměř dvěma desetiletími a způsobila rozsáhlý propad trhu i ekonomiky.

Situace se od té doby obrátila. Země, která měla kdysi nadbytek bytů, jich dnes podle odhadu španělské centrální banky zhruba 750 tisíc postrádá. Do roku 2028 by se schodek mohl zvýšit až na milion bytů.

Poptávka po bydlení po finanční krizi postupně rostla. Pomohly jí velmi nízké úrokové sazby i rostoucí počet přistěhovalců. Výstavba ale nezačala růst stejným tempem a nové byty navíc nevznikaly v místech, kde byly nejvíce potřeba. Výstavbu navíc komplikuje nedostatek pracovních sil.

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Výsledkem je prudký nárůst cen. Ačkoli vlastní bydlení má 73 procent Španělů, více než polovina lidí ve věku 18 až 34 let dnes žije s rodiči nebo je na nich finančně závislá. Ceny nemovitostí loni rostly podle oficiálních statistik třikrát rychleji než mzdy. Pro stále větší počet lidí tak zůstává jedinou možností nájem.

Španělsko má zároveň jeden z nejmenších podílů sociálního bydlení v Evropské unii. Podle výpočtů Evropské komise tvoří sociální byty pouze 1,7 procenta bytového fondu.

Případ Maricarmen byl jen špičkou ledovce. Tato situace trvá věčně a všechny strany, vláda i regiony, nesou vinu za to, že odpovědnost přehazují jedna na druhou,“ řekl čtyřicetiletý Alex Dominguez, rodák z Madridu. Ten i po rozchodu stále žije se svou bývalou partnerkou Martou. Ani jeden z nich totiž nedokázal najít cenově dostupnou alternativu.

Spor o „supí fondy“

Kauza Maricarmen Abascalové se stala symbolem širšího sporu o roli velkých investorů na španělském trhu s bydlením. Nájemnická unie, která stojí za protesty, požaduje tvrdší postup proti takzvaným „supím fondům“, tedy korporátním investorům, které viní z růstu cen a vystěhovávání nájemníků.

Organizace už zasáhla v několika případech, kdy nemovitosti koupili institucionální investoři. Vyjednala například finanční kompenzace nebo zabránila vystěhování podobně jako v případě Maricarmen.

Ekonom Jorge Galindo z Centra pro ekonomickou politiku EsadeEcPol ale varuje, že příliš tvrdý postup vlády proti soukromým investorům může mít opačný efekt a odradit od nové výstavby.

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„Vládní dekrety vytvářejí kompromis mezi ochranou lidí, kteří už nájemní bydlení mají, a podporou nabídky pro ty, kteří si zatím bydlení nenašli,“ řekl Galindo. Data z katastru podle něj navíc ukazují, že mimo hustě obydlená města, jako je Madrid, je vlastnictví bytů institucionálními investory velmi omezené.

Celostátně vlastní společnosti pouze 4,4 procenta bytů. Jen 4,3 procenta pronajímatelů má na trhu jedenáct nebo více nemovitostí, což je hranice, od které se na ně vztahují přísnější regulace.

Naopak zhruba 40 procent nájemních bytů patří jednotlivým majitelům, kteří mají na trhu pouze jednu nemovitost. Podle španělské centrální banky si tito lidé pronájmem často pouze přivydělávají ke svému hlavnímu příjmu.

Problém, který se týká i majitelů bytů

Politická analytička Cristina Mongeová upozorňuje, že právě proto bude obtížné najít řešení, které by uspokojilo všechny. Vlastníci nemovitostí představují zhruba tři čtvrtiny obyvatelstva. Nájemníci jsou menší, ale rychle rostoucí a zranitelnější skupinou.

„Majitelé nemovitostí vidí, jak jejich vlastní děti mají problém dostat se k bydlení – a to nejen ke koupi, ale dokonce i k pronájmu,“ řekla Mongeová.„Právě to nyní dělá bytovou politiku tak složitou. Kdybychom byli zemí s vyšším podílem nájemníků, možná by bylo jednodušší určit, jakou strategii potřebujeme,“ dodala.

Politický spor tak není jen soubojem mezi zastánci regulace nájmů a příznivci nové výstavby. Dotýká se totiž velké části společnosti, která vlastní byt, ale zároveň sleduje, jak se její vlastní děti stále obtížněji dostávají k samostatnému bydlení.

Případ Maricarmen Abascalové proto otevřel otázku, která bude v předčasných volbách těžko přehlédnutelná. Pro část demonstrantů už nejde jen o ekonomickou otázku nabídky a poptávky. „Potřebujeme trochu lidskosti v tom, jak se k tomu stavíme. Bydlení je právo,“ uzavírá Marta, jedna z demonstrantek.

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