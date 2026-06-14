1 Curych
Pokud jde o rezidenční nemovitosti, největší švýcarské město je nejdražší v Evropě. Metr čtvereční bytu zde v průměru stojí 18 229 eur, což je v přepočtu zhruba 441 000 Kč. Růst cen zde navíc neustává. Ceny podle dat analytické společnosti Global Property Guide vzrostly za poslední rok o 4,2 procenta a za dva roky o 11,7 procenta.
Pro srovnání: podle analýzy společnosti BuiltMind, která sbírá data z 248 developerských projektů v Praze, dosáhla průměrná prodejní cena nových bytů v české metropoli v prvním čtvrtletí letošního roku 176 440 Kč za metr čtvereční. Nové pražské byty v prvním čtvrtletí meziročně zdražily o osm procent.