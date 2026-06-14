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Luxus jménem bydlení. Ceny v Curychu jsou proti Paříži dvojnásobné

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  11:00
Zatímco ceny bytů v Paříži klesají, švýcarská města si podle nových dat Global Property Guide upevňují pozici evropských realitních premiantů. V Curychu stojí metr čtvereční bytu v průměru přes 18 tisíc eur a město si tak udržuje výrazný náskok před zbytkem Evropy. Podívejte se na žebříček deseti nejdražších měst pro koupi bydlení, na který upozornil portál Euronews.
Část 1/10

1 Curych

Dnes je Curych symbolem blahobytu a hospodářským střediskem Švýcarska.

Pokud jde o rezidenční nemovitosti, největší švýcarské město je nejdražší v Evropě. Metr čtvereční bytu zde v průměru stojí 18 229 eur, což je v přepočtu zhruba 441 000 Kč. Růst cen zde navíc neustává. Ceny podle dat analytické společnosti Global Property Guide vzrostly za poslední rok o 4,2 procenta a za dva roky o 11,7 procenta.

Pro srovnání: podle analýzy společnosti BuiltMind, která sbírá data z 248 developerských projektů v Praze, dosáhla průměrná prodejní cena nových bytů v české metropoli v prvním čtvrtletí letošního roku 176 440 Kč za metr čtvereční. Nové pražské byty v prvním čtvrtletí meziročně zdražily o osm procent.



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