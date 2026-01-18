Byznys z modrých kvítků láká Indii. Vsadila na pěstování speciální byliny

Autor:
  15:00
Ještě před několika lety byla Klitorie ternatská jen nepříliš známou popínavou rostlinou. Pak se ovšem přišlo na to, že z modrofialových květů lze připravit čaj a potravinářské barvivo, což ji zpopularizovalo po celém světě. Nejnověji se modrého květu chystá podnikatelsky využít Indie.
Fotogalerie4

Indie sází na modré květy. Rostlina klitorie se má stát novým byznysem. (8. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

„Zjistila jsem, že místní ženy si sběrem a prodejem květů vydělávají. Tak jsem se rozhodla, že to také zkusím,“ svěřila se BBC Nilam Brahmaová, která žije v indickém státě Ásám. „Když jsem si poprvé vydělala 50 dolarů (kolem 1 050 korun), byla jsem v šoku a rozhodla se, že zkusím založit malou firmu.“ Vzala si proto půjčku a koupila stroj na sušení.

Globální poptávka po klitorii ve světě raketově stoupá. Jako potravinářskou látku schválil květ v roce 2021 americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), ale o rok později vyjádřil obavy z jejího používání Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). V Evropě a Spojeném království je proto bylina dodnes považována za tzv. „novou“ potravinu, což znamená, že pro široké použití je nutné získat povolení.

Indická hra o jablko. Země hledá farmáře i investice, vědci zase nové odrůdy

Největšími pěstiteli a spotřebiteli zároveň jsou Thajsko s Indonésií. Potenciál v komoditě ovšem vidí právě i Indie. „Plodina je stále vnímána spíše jako okrasná nebo léčivá rostlina pěstovaná na zahradě. Neexistují žádné oficiální klasifikace ani mechanismus pro stanovení cen,“ vysvětluje Varšika Reddyová, která založila společnost THS Impex zabývající se vývozem přírodních barviv a přísad.

Rostlina měnící barvu i životy

Byliny si všiml také zakladatel firmy Blue Tea Niteš Singh. „Když ji zalijete vodou, nápoj zmodrá. Když do něj následně přidáte citronovou šťávu, zfialoví. Přišlo mi to kouzelné,“ vypráví podnikatel. „Ta rostlina je tu už tisíce let, ale nikdo nevěděl, jaké má účinky. Proto jsem se rozhodl založit indickou značku s indickým modrým čajem.“

Zpočátku to ale moc dobře nešlo, protože v zemi nebyly rostliny dostatečně kvalitní. „Květy měly málo lístků a po vysušení na slunci z nich nezbylo téměř nic. Potřebovali jsme, aby byly větší a pigmentovanější,“ popisuje Singh, který v posledních sedmi letech pracuje na zvýšení produkce i kvality s více než 600 farmáři z celé Indie.

Indie boduje na světovém trhu s hranolky. Export roste o desítky procent

Rozšířit bylo potřeba i informace o zdravotních benefitech. „Když jsme začali studovat odbornou literaturu, zjistili jsme, že se léčivým účinkům klitorií téměř nikdo nevěnuje. Většina dostupných výzkumů se týkala krys a myší,“ svěřila se Suprija Velrajaová působící jako docentka na Institutu vyššího vzdělání a výzkumu v indickém Čennai.

Provedla proto malou studii na lidech s prediabetem a zjistila, že ti, kteří čaj z modrofialových květů pili, vykazovali lepší hodnoty cukru v krvi než ti, kteří jej nekonzumovali.

„Květ klitorie byl dosud do značné míry přehlížen, ale díky novým důkazům a klinickým studiím na lidech se může stát velmi populárním,“ tvrdí indická vědkyně.

Modrý čaj namísto rýže

Přestože pěstování rostliny příliš náročné není, zpracování vyžaduje větší pečlivost. Klíčovou částí procesu je sběr květů. Ten vykonávají především ženy, protože mají jemnější ruce a instinktivně vědí, jak rostliny trhat, aniž by je poškodily.

Následuje fáze sušení, kde je důležité udržovat správnou teplotu. První sušení provádí přímo zemědělci, a když květy dorazí do firmy Blue Tea, provede se podle vlhkosti další. „Byliny sušíme dlouho na velmi nízkou teplotu. Pokud by bylo horko příliš silné, spálí se a ztratí své charakteristické vlastnosti,“ vysvětluje Singh.

Indie platí ženám v domácnosti, ty si pochvalují větší nezávislost

Díky němu se ke klitoriím dostal i farmář ze západního Bengálska Pušpal Biswas. „Dříve jsem pěstoval zeleninu a rýži, ale stávalo se mi, že jsem své produkty neměl komu prodat,“ říká. Před sedmi lety jale přešel na modré kvítky a jeho příjem i produkce se zvýšily. Dnes vypěstuje kolem osmdesáti kilogramů květů ročně.

K produkci rostlin se připojilo i mnoho lidí z okolních vesnic. „Tohle už není jenom zemědělství. Stala se z toho síť, komunita a obchodní rodina,“ uzavírá indický podnikatel Biswas.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Šéf Ryanairu ostře proti Trumpovi: Je to lhář, plete se s Ruskem i Ukrajinou

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

„Nemám žádnou víru ani důvěru v Trumpa, který se opakovaně ukázal jako lhář,“ pustil se do amerického prezidenta Donalda Trumpa šéf irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair Michael O’Leary....

Byznys z modrých kvítků láká Indii. Vsadila na pěstování speciální byliny

Indie sází na modré květy. Rostlina klitorie se má stát novým byznysem. (8....

Ještě před několika lety byla Klitorie ternatská jen nepříliš známou popínavou rostlinou. Pak se ovšem přišlo na to, že z modrofialových květů lze připravit čaj a potravinářské barvivo, což ji...

18. ledna 2026

Pozor, jedu. Děti na pojízdných kufrech a koloběžkách křižují letiště. Ne všem se to líbí

Ačkoli je tato kategorie zavazadel stále ještě okrajová, jejich výskyt je stále...

Lidé už si víceméně zvykli, že malé děti pláčou na palubách letadel během dlouhých letů, večeří spolu s rodiči v luxusních restauracích anebo dovádějí v hotelových posilovnách. Sociálními sítěmi však...

18. ledna 2026

Každý druhý Evropan chce letos změnit zaměstnání. Nejvíce ve Velké Británii

Zaměstnanec v továrně společnosti Continental AG v německém Hannoveru (17....

Evropané vstupují do roku 2026 s odhodláním změnit své pracovní uplatnění. Nové zaměstnání chce letos získat skoro polovina pracovníků, kteří pobývají v jedné ze sedmi největších ekonomik v Evropě....

18. ledna 2026

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZ, oznámil Havlíček

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku přichází na Hrad Karel...

Vláda letos zahájí přípravné kroky k výkupu akcií minoritních vlastníků energetické společnosti ČEZ a zestátnění této firmy. Celý proces bude trvat rok a půl až dva. V České televizi (ČT) to dnes...

18. ledna 2026  10:40

Ceny českých nemovitostí ženou investory do ciziny. Roste zájem o Asii

Nestandardní ubytování v Hluboké nad Vltavou

Ceny českých nemovitostí jsou často už neúnosně vysoké. Trendem se tak stává nákup těch v zahraničí. A protože už i evropské destinace jsou často cenově nedostupné, přesouvá se pomalu zájem...

18. ledna 2026

Ceny energií deptají čím dál víc Američanů. Trump se stále ohání Bidenem

ilustrační snímek

Čím dál více amerických domácností nezvládá platit účty za elektřinu. Jejich počet navíc roste od doby, kdy do Bílého domu v loňském roce opětovně zasedl prezident Donald Trump. Právě on přitom během...

18. ledna 2026

Avokádo odstopkujte už v obchodě, radí Češka pěstující ovoce na „Kanárech“

Premium
Elisabeth Kapitánová

Dopravit letecky kilogram ovoce z Kanárských ostrovů do Česka stojí mezi šesti a sedmi eury. „Přesto se to minimálně chuťově vyplatí, klientela nám roste,“ říká farmářka původem z Jindřichohradecka...

18. ledna 2026

EU podepsala po 25 letech jednání dohodu s jihoamerickými zeměmi Mercosur

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a prezident Paraguaye Santiago...

Představitelé Evropské unie a jihoamerického bloku Mercosur podepsali obchodní dohodu, uvádí agentury. Úmluva se připravovala 25 let a podle Evropské komise vytvoří největší zónu volného obchodu na...

17. ledna 2026  19:33

Skotská palírna nabídne whisky v hliníku. Nad zdravotními důsledky visí otazník

Stirling Distillery

Křišťálové láhve s jantarovou whisky jsou ozdobou nejednoho baru nebo pánského salonu. Jedna ze skotských palíren se ale rozhodla tento tradiční obrázek narušit. Testuje totiž hliníkové obaly, které...

17. ledna 2026

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

17. ledna 2026  17:38,  aktualizováno  18:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dva šéfové místo jednoho. Firmy zkoušejí méně tradiční model řízení

zaměstnanec 55+

Stále více firem včetně známých burzovně obchodovaných společností experimentuje s modelem dvou generálních ředitelů místo jednoho. Model rozděluje odpovědnost, stres i pracovní zátěž, pomáhá...

17. ledna 2026

Bitvy o ropu, dvě města a národní práva. Syrská armáda válčí na severu s Kurdy

Syrské vládní síly vstupují do města Dajr Háfir po stažení Syrských...

Syrská armáda v sobotu informovala, že převzala kontrolu nad městy Dajr Háfir a Maskana na severu země, z nichž se po páteční dohodě a předchozích bojích v oblasti stáhly jednotky Kurdy vedené...

17. ledna 2026  16:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.