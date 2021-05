Zakladatel měny ethereum věnoval jednu miliardu dolarů Indii. V dogecoinech

Charitativní fond India COVID-Crypto Relief Fund tak obdržel od ruského miliardáře přes 50 bilionů dogecoinů. Kromě této kryptoměny se však rozhodl poslat 500 mincí měny ethereum, kterou před lety sám založil. Podle některých serverů je tato transakce jedním z největších filantropických počinů ze strany jednotlivce vůbec. Informoval o tom portál CNN.

Vitalik Buterin charitativně vypomáhal už i dříve. Virtuální měny ethereum i satirický Dogelon Mars v tehdejší tržní hodnotě zhruba 336 milionů dolarů daroval před časem neziskové organizaci Methuselah Foundation, která se věnuje třeba výzkumu v oblasti tkání či regenerativní medicíně.

S virtuální měnou dogecoin přišla většina lidí do styku až díky twitterovému účtu Elona Muska, který dogecoin často ve svých příspěvcích zmiňuje. Tato kryptoměna od minulého roku svou hodnotu zvýšila až o několik tisíc procent. Zájem o tuto kryptoměnu projevili v minulosti hlavně mladí investoři z Číny. V minulých dnech se však cena této kryptoměny propadla skoro až o třicet procent.

Vitalik Buterin založil ethereum už v roce 2015, kdy mu bylo pouhých devatenáct let. Původem Rus se v šesti letech s rodinou přestěhoval do Kanady, kde žije dodnes. Virtuálními měnami se začal zaobírat před zhruba deseti lety, kdy začal o bitcoinu psát do časopisu Bitcoin Magazine a za každý článek v něm obdržel pět bitcoinů, což bylo tehdy v přepočtu pár korun.