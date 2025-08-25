Je libo dikobraza či krajtu? Nigerijci si libují v zakázané zvěřině

Pod provizorním přístřeškem z prken a vlnitého plechu skládá Justina Sunday suché kukuřičné klasy do zrezivělé vany, která jí slouží jako gril. Přivírá oči v oblaku bílého kouře vonícího po uhlí a koření a obrací proužky masa praskající nad žhavými uhlíky. Její stánek u rušné silnice vedoucí do hlavního města Abuje je plný štamgastů čekajících na steaky, kotlety a špízy servírované s papem – místní kaší – a zalité pálivou omáčkou.
Jenže tohle maso není to, co byste našli v New Yorku, Londýně nebo Tokiu – žádné hovězí, vepřové ani kuřecí. Sunday obvykle nabízí aligátora, netopýra, antilopu, dikobraza či krajtu – zkrátka to, co lovci z kmenů Hausa a Fulani uloví nebo odchytí. A Sunday tvrdí, že její výrobky jsou zdravější než maso z farem. „Bushmeat nemá tuk, je přírodní,“ říká agentuře Bloomberg. „Naši předci ho jedli a dožívali se dlouhého věku. I během epidemie eboly ke mně zákazníci chodili dál.“
Takzvaný bushmeat, tedy maso divoce žijících zvířat, je odedávna součástí nigerijské kuchařské kultury, ale dlouho zůstal převážně venkovskou záležitostí. V poslední době však poptávka roste i ve městech – od pouličních prodavačů až po profesionály, kteří ho vyhledávají kvůli chuti, domnělé výživové hodnotě nebo jako připomínku domova.
Podle studie Nigerijské společnosti pro ochranu přírody (Wildlife Conservation Society) uvedly více než dvě pětiny obyvatel měst, že za poslední rok bushmeat jedly – to je téměř dvakrát více než v roce 2018.
Přestože Nigérie prodej bushmeatu oficiálně zakazuje, je na trzích v podstatě každého města k sehnání vedle běžného masa. Světová banka odhaduje, že ilegální obchod s bushmeatem má celosvětovou hodnotu 7,8 až 10 miliard dolarů ročně, což z něj činí čtvrtý nejvýnosnější zločinný byznys po drogách, obchodování s lidmi a zbraních.
Lékaři varují, že tento trend představuje zásadní hrozbu pro veřejné zdraví. Podle Světové zdravotnické organizace pocházely tři čtvrtiny nově vzniklých infekčních nemocí za poslední desetiletí ze zvířat. WHO a další organizace uvádějí, že epidemie eboly v západní Africe v roce 2014 pravděpodobně začala v Guineji poté, co rodina první oběti snědla netopýry přenášející virus.
A někteří výzkumníci tvrdí, že koronavirus způsobující covid-19 se pravděpodobně rozšířil na lidi z volně žijících zvířat na trhu ve Wu-chanu v Číně, kde byly v prosinci 2019 hlášeny první případy. „Tohle není jen místní zdravotní problém – je to potenciální ohrožení veřejného zdraví,“ říká Ushakuma Anemga, místopředseda Nigerijské lékařské asociace.
Časovaná bomba, varuje výzkumnice
Standardní praktiky, jako je porážení pod širým nebem, absence ochranných prostředků a veterinárních kontrol, činí situaci ještě nebezpečnější, uvádí Nusirat Elelu, výzkumnice zoonotických nemocí na Univerzitě v Ilorinu. „Nebezpečí není jen v samotné konzumaci,“ říká. Manipulace s bushmeatem podle ní vytváří cesty pro vznik nových infekcí. „Sedíme na časované bombě, pokud tento obchod zůstane neregulovaný,“ dodává Elelu.
Nigerijský bushmeatový apetit zároveň urychluje kolaps tamních populací volně žijících zvířat, varuje Edem Eniang, profesor ochrany biodiverzity na Univerzitě v Uyo. Od králíků přes krokodýly až po slony – loví se bez rozdílu. „Pokud se nic nezmění, čeká nás budoucnost, v níž některé druhy zmizí,“ říká. Pro lovce je motivace jednoduchá – vzácné zvíře může vynést více než 1 milion nair (asi 14 000 korun). „To podněcuje bezohledný lov nehledě na dlouhodobé přežití,“ dodává.
Poháněni rostoucí poptávkou střílejí nigerijští lovci prakticky každé divoké zvíře, na které narazí – březí samice, mláďata i ohrožené druhy. Ačkoliv nigerijské zákony zakazují zabíjení určitých zvířat, vymáhání těchto nařízení je slabé. Obchodníci často maskují maso chráněných druhů tak, aby vypadalo jako legální zvěřina, čímž klamou kupce i kontrolory. „Dokonce ani inspekce často nedokáže rozlišit, co je legální a co není,“ říká Eniang. „Chybí školení i nástroje pro rozpoznání druhů, zákony na ochranu přírody jsou tak bezzubé.“
Oladosu Adelani, lovec z jižní Nigérie, nevidí na zabíjení a prodeji bushmeatu nic špatného, protože to živí mnoho lidí, jako je i on. V roce 2016 vláda zvýšila pokuty za lov či obchod s ohroženými druhy, jako jsou luskouni, mořské želvy, cibetky, opice a krajty až na 500 000 nair (sedm tisíc korun) a pět let vězení. Adelaniho to nechává chladným. „Prodával jsem všem – i policistům a celníkům,“ říká. „Mluví o zákonech, ale zároveň jsou i mými zákazníky.“