Tuneláři zkrachovalé FTX si odpykají kratší tresty. Nejspíš za dobré chování

Ryan Salame opouští soud v New Yorku (7. září 2023) | foto: ČTK

Ryan Salame se v září 2023 přiznal k podvodům ve spojitosti s kryptoburzou FTX, v květnu byl odsouzen na sedm a půl roku a v říjnu nastoupil do vězení.

Podle Federálního úřadu pro vězeňství má Salame opustit věznici 1. března 2031. Původně se měl přitom na svobodu dostat až v dubnu 2032, informoval americký portál CNN.

Trest se zkrátil také Caroline Ellisonové, bývalé generální ředitelce Alameda Research, která byla úzce spojená s kryptoburzou FTX. Podle aktuálních informací by měla opustit věznici 20. července 2026, tedy o tři měsíce dříve.

Dobré chování během výkonu

Mluvčí vězeňského úřadu uvedl, že úřad obvykle nekomentuje záležitosti týkající se jednotlivých vězňů, včetně změn v datech jejich propuštění. Podle něj si ale mohou vězni podle zákona First Step Act z roku 2018 zkrátit trest, pokud vykazují dobré chování během výkonu trestu.

„Každý vězeň získává Good Conduct Time (GCT, takzvaný čas za dobré chování, pozn. red.) který se promítá do jejich data propuštění,“ uvedl mluvčí v e-mailu pro The Business Insider. Doplnil, že podle zákona First Step Act mají „kvalifikovaní jednotlivci nárok na získání až 54 dnů GCT za každý rok trestu uloženého soudem.“

Kryptoměnovou burzu FTX založili Sam Bankman-Fried a Gary Wang v roce 2019. V roce 2021 měla kryptoburza přes milion uživatelů. V roce 2022 FTX čelila obvinění z podvodu a vážným finančním problémům, v listopadu téhož roku vyhlásila bankrot.

Americký soud poslal do vězení několik klíčových osob, včetně samotného zakladatele FTX Sama Bankmana-Frieda. Ten by si ve vězení měl odpykat 25 let. Přesné datum jeho propuštění zatím věznice neuvádí, uvedl web CNN.