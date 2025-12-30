Naopak jako živá voda na trhy zapůsobil nástup staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu. Od něj totiž všichni očekávali, že trhy povzbudí, což je podpoří v růstu. „Donald Trump je sice těžko predikovatelný, ale některé kroky, které během svého předchozího mandátu schválil, byly pro akciové trhy přínosem. Dalo se čekat, že v tom bude pokračovat,“ uvedl už dříve portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.
Takovým pozitivním krokem bylo zejména snižování korporátních daní. To totiž zvyšuje firemní zisky, které investoři sledují.
V burzovních kruzích začala probublávat otázka, zda nejsou technologické akcie, jako jsou Apple, Nvidia či Microsoft, předražené.