Spojené státy a Írán se dohodly na dvoutýdenním příměří, a to jen dvě hodiny před vypršením ultimáta, které na dosažení dohody stanovil americký prezident Donald Trump, uvedla agentura Reuters. Na trzích tak sílí přesvědčení, že by se brzy mohla obnovit doprava v Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní cestou pro vývoz ropy a plynu ze zemí kolem Perského zálivu.
Panevropský index STOXX Europe 600 krátce po zahájení přidával zhruba 3,7 procenta a nacházel se nad 612 body, směřoval tak k nejlepšímu obchodnímu dni za poslední rok. Nejvýrazněji zpevňují akcie firem z odvětví cestovního ruchu, průmyslu či bankovnictví, naopak akcie těžebních firem prudce klesají spolu s cenami ropy.
Z významných burz na evropském kontinentě prudce zpevňují například akcie v Německu. Na burze ve Frankfurtu nad Mohanem hlavní index DAX vykazoval růst o 4,8 procenta nad 24.035 bodů. Index pařížské burzy CAC 40 přidával 4,1 procenta nad 8237 bodů, zatímco hlavní index londýnské burzy FTSE 100 měl k dobru 2,2 procenta a nacházel se nad hranicí 10.581 bodů.
Výrazně ale klesají akcie těžebních firem, kterým škodí prudký pokles cen ropy. Akcie britské společnosti BP krátce po zahájení ztrácely 8,3 procenta, akcie francouzské TotalEnergies odepisovaly 5,6 procenta, zatímco britský Shell byl níže o 7,7 procenta. Akcie italské společnosti Eni ztrácely na burze v Miláně 7,1 procenta, španělský Repsol pak na burze v Madridu odepisoval 8,1 procenta.
Kromě okamžité úlevy nyní investoři sledují, zda by příměří mohlo otevřít cestu k trvalému řešení konfliktu. Ten se naplno rozhořel 28. února, kdy americká a izraelská vojska společně zaútočila na Írán. Jedním z důvodů byly obavy, že se Teherán snaží vyvinout jadernou zbraň, což zejména Izrael vnímal jako své ohrožení.
Také velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od rána prudce klesá. Reaguje tak na dohodu o dvoutýdenním příměří na Blízkém východě, což vzbudilo naději na obnovení dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) Hormuzským průlivem. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc si dopoledne ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku odepisoval 16,8 procenta na 44,3 eura (téměř 1100 Kč) za megawatthodinu (MWh). Brzy ráno cena spadla až na 43,95 eura, nejníže od 2. března, informuje agentura Reuters.
Hormuzský průliv je důležitou tepnou světového obchodu s ropou, plynem a dalšími surovinami. Běžně jím prochází zhruba pětina globálních dodávek ropy a plynu. Kvůli uzavření průlivu po útoku amerických a izraelských vojsk na Írán cena plynu v polovině března vzrostla až na 74 eur za MWh.
Trump podmínil příměří otevřením Hormuzského průlivu, s čímž podle íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího Teherán souhlasil. Arakčí podle agentury AFP také uvedl, že průjezd Hormuzským průlivem bude v příštích dvou týdnech povolen „na základě koordinace s íránskými ozbrojenými silami a s náležitým ohledem na technická omezení“.
Podle analytiků však není pravděpodobné, že by všechny tankery s ropou a LNG v Hormuzském průlivu mohly v příštích dvou týdnech proplout. Íránské útoky v březnu také způsobily značné škody na zařízení k produkci LNG katarské společnosti QatarEnergy.
„Tuto situaci nevyřeší dohoda o příměří. Vzhledem k tomu, že bylo zničeno přibližně 17 procent produkce LNG v Kataru, jejíž obnova podle samotného Kataru potrvá tři až pět let, už neexistuje vyhlídka na globální přebytek LNG v nadcházejících letech,“ uvedl analytik firmy Global Risk Management Arne Lohmann Rasmussen.