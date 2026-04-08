Trhy reagují na příměří na Blízkém východě. Akcie zpevňují, cena plynu klesá

  10:45
Akcie na evropských trzích výrazně zpevňují, růst je podle analytiků reakcí na zklidnění situace na Blízkém východě. Naopak výrazně klesají akcie těžebních firem, jimž škodí prudký pokles cen ropy. Také velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od středečního rána prudce klesá. Reaguje tak na dohodu o dvoutýdenním příměří na Blízkém východě, což vzbudilo naději na obnovení dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu Hormuzským průlivem.
Smlouvání dohod o nákupu a prodeji ropy v časech nejistot je nesnadné. Odhad...

Smlouvání dohod o nákupu a prodeji ropy v časech nejistot je nesnadné. Odhad cen připomíná věštění z kávové sedliny. Anebo spíš z černě hutného ropného písku. | foto: Profimedia.cz

V Íránu hoří americké vlajky, lidé protestují proti příměří
Spojené státy a Írán se dohodly na dvoutýdenním příměří, a to jen dvě hodiny před vypršením ultimáta, které na dosažení dohody stanovil americký prezident Donald Trump, uvedla agentura Reuters. Na trzích tak sílí přesvědčení, že by se brzy mohla obnovit doprava v Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní cestou pro vývoz ropy a plynu ze zemí kolem Perského zálivu.

Panevropský index STOXX Europe 600 krátce po zahájení přidával zhruba 3,7 procenta a nacházel se nad 612 body, směřoval tak k nejlepšímu obchodnímu dni za poslední rok. Nejvýrazněji zpevňují akcie firem z odvětví cestovního ruchu, průmyslu či bankovnictví, naopak akcie těžebních firem prudce klesají spolu s cenami ropy.

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Z významných burz na evropském kontinentě prudce zpevňují například akcie v Německu. Na burze ve Frankfurtu nad Mohanem hlavní index DAX vykazoval růst o 4,8 procenta nad 24.035 bodů. Index pařížské burzy CAC 40 přidával 4,1 procenta nad 8237 bodů, zatímco hlavní index londýnské burzy FTSE 100 měl k dobru 2,2 procenta a nacházel se nad hranicí 10.581 bodů.

Výrazně ale klesají akcie těžebních firem, kterým škodí prudký pokles cen ropy. Akcie britské společnosti BP krátce po zahájení ztrácely 8,3 procenta, akcie francouzské TotalEnergies odepisovaly 5,6 procenta, zatímco britský Shell byl níže o 7,7 procenta. Akcie italské společnosti Eni ztrácely na burze v Miláně 7,1 procenta, španělský Repsol pak na burze v Madridu odepisoval 8,1 procenta.

Ropa po ohlášeném příměří na Blízkém východě prudce zlevnila

Kromě okamžité úlevy nyní investoři sledují, zda by příměří mohlo otevřít cestu k trvalému řešení konfliktu. Ten se naplno rozhořel 28. února, kdy americká a izraelská vojska společně zaútočila na Írán. Jedním z důvodů byly obavy, že se Teherán snaží vyvinout jadernou zbraň, což zejména Izrael vnímal jako své ohrožení.

Ne všechny tankery budou moci proplout

Také velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od rána prudce klesá. Reaguje tak na dohodu o dvoutýdenním příměří na Blízkém východě, což vzbudilo naději na obnovení dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) Hormuzským průlivem. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc si dopoledne ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku odepisoval 16,8 procenta na 44,3 eura (téměř 1100 Kč) za megawatthodinu (MWh). Brzy ráno cena spadla až na 43,95 eura, nejníže od 2. března, informuje agentura Reuters.

Hormuzský průliv je důležitou tepnou světového obchodu s ropou, plynem a dalšími surovinami. Běžně jím prochází zhruba pětina globálních dodávek ropy a plynu. Kvůli uzavření průlivu po útoku amerických a izraelských vojsk na Írán cena plynu v polovině března vzrostla až na 74 eur za MWh.

Tankery s LNG mění trasy. Evropa může soupeřit s Asií o dostupné dodávky plynu

Trump podmínil příměří otevřením Hormuzského průlivu, s čímž podle íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího Teherán souhlasil. Arakčí podle agentury AFP také uvedl, že průjezd Hormuzským průlivem bude v příštích dvou týdnech povolen „na základě koordinace s íránskými ozbrojenými silami a s náležitým ohledem na technická omezení“.

Podle analytiků však není pravděpodobné, že by všechny tankery s ropou a LNG v Hormuzském průlivu mohly v příštích dvou týdnech proplout. Íránské útoky v březnu také způsobily značné škody na zařízení k produkci LNG katarské společnosti QatarEnergy.

„Tuto situaci nevyřeší dohoda o příměří. Vzhledem k tomu, že bylo zničeno přibližně 17 procent produkce LNG v Kataru, jejíž obnova podle samotného Kataru potrvá tři až pět let, už neexistuje vyhlídka na globální přebytek LNG v nadcházejících letech,“ uvedl analytik firmy Global Risk Management Arne Lohmann Rasmussen.

Trhy reagují na příměří na Blízkém východě. Akcie zpevňují, cena plynu klesá

Smlouvání dohod o nákupu a prodeji ropy v časech nejistot je nesnadné. Odhad...

Akcie na evropských trzích výrazně zpevňují, růst je podle analytiků reakcí na zklidnění situace na Blízkém východě. Naopak výrazně klesají akcie těžebních firem, jimž škodí prudký pokles cen ropy....

8. dubna 2026  10:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

