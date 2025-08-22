Klimatické změny i zanedbaná infrastruktura. Bulharsko trápí nedostatek vody

Studny v některých částech Bulharska v posledních letech často vysychají. Příkladem je severobulharská vesnice Hadžidimitrovo, kde s trochou nadsázky je voda cennější než zlato. Z kohoutku teče jen obden, a zvlášť v létě, kdy teploty překračují i hranici 35 stupňů, je situace opravdu kritická, píše agentura Bloomberg.
S vodní nouzí se momentálně musí potýkat asi půl milionu Bulharů, a to zejména od června do září. Bulharská vláda se sice snaží situaci řešit a do postižených oblastí zajišťuje pravidelné dodávky balené vody, ty jsou ale pro mnoho místních nedostačující. Pokud chtějí Bulhaři v problematických vesnicích prát, mýt nebo splachovat, mají často smůlu.
Nejen v již zmíněné bulharské vesnici se však s nedostatkem vody musí místní popasovat. Obchody zavírají už v poledne, děti nosí vodu starším sousedům, rodiny v obci si musí vzájemně pomáhat. „Žijeme jako v 19. století. Myjeme se z kbelíku. Je to ponižující,“ říká jeden z místních Georgi Petrov.
Obrovské vodní úniky
Bulhaři kromě změn klimatu doplácejí i na zanedbanou infrastrukturu. Vodovodní síť totiž mnohde vznikla již před 40 lety, tedy ještě za minulého režimu. Dnes je i kvůli levným materiálům, ze kterých pochází, plná prasklin. Úniky jsou téměř na denním pořádku, a to mimo jiné i kvůli všudypřítomné korozi.
Podle statistik se po cestě k domácnostem ztratí až 60 procent vody, což je nejhorší bilance ze všech členských států Evropské unie. K tomu je potřeba přiřadit také havarijní stav několika stovek bulharských přehrad sloužících jako zásobárna pitné vody. V roce 2018 jich bylo napočítáno celkem 900, do dnešního dne však opravou prošlo jen 130 z nich.
Bulharské vodní zdroje zároveň momentálně vysychají rychleji než kdy dřív. Podle agentury Bloomberg jsou momentálně naplněné sotva z poloviny. V případě severozápadních regionů to má být dokonce jen 20 až 25 procent. Pokud se rychle bulharský přístup k vodovodní síti nezmění, hrozí ještě výraznější problémy. „Musíme to přehodnotit. Příroda už nám naše špatné hospodaření s vodou nebude tolerovat dlouho,“ varuje klimatolog Emil Gačev.
Problém i pro bulharské zemědělce
Posun vpřed se Bulharům nedaří ani kvůli politické nestabilitě, která celkové snahy zpomaluje. K tomu se mnohdy přidávají také korupční skandály. Evropské úřady aktuálně v Bulharsku šetří hned několik předražených projektů, který byly minimálně z části financované z unijních dotací.
Nedostatek vody ale ohrožuje i bulharské zemědělce. Výnosy důležitých plodin, které putují na export, mohou letos klesnout na nejnižší úroveň za posledních několik dekád. Jako problematická se jeví především úroda pšenice a kukuřice. Problémy mají i bulharští chovatelé dobytka.
Také kvůli nedostatečným vodním zdrojům se v zemi postupně snižuje počet lidí, kteří žijí na venkově. Odchází hlavně mladá generace, která upřednostňuje žití v bulharském hlavním městě anebo na pobřeží Černého moře. Značná část Bulharů mizí za prací také do zahraničí, uzavírá agentura Bloomberg.