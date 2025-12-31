Euro nám nepřinese okamžité zbohatnutí, říká bulharský ekonom

Veronika Bělohlávková
  10:00
Bulharsko od Nového roku vstupuje do eurozóny a přijímá společnou měnu. Změna ovšem přichází v době politického chaosu, rezignující vlády a protestů v ulicích, takže radost z eura rozhodně není jednoznačná. Ekonom Andrian Nikolov z Institutu pro tržní ekonomiku v rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, jaké nástrahy může přijetí společné měny přinést a co to bude znamenat pro každodenní život Bulharů.
Adrian Nikolov, ekonom Institutu pro tržní ekonomiku (IME) v Bulharsku. (16....

Adrian Nikolov, ekonom Institutu pro tržní ekonomiku (IME) v Bulharsku. (16. prosince 2025) | foto: Adrian Nikolov

Bulharské ulice (12. prosince 2025).
O dalším osudu nyní rozhodne prezident (12. prosince 2025).
Protesty v Sofii byly obrovské. (12. prosince 2025).
Protesty v bulharském hlavním městě (12. prosince 2025).
12 fotografií

Jak lidé v Bulharsku reagují na skutečnost, že od 1. ledna 2026 nahradí leva euro?
Podle oficiálních údajů Eurobarometru je již většina obyvatel pro přijetí eura a zkušenosti z jiných zemí, například ze Slovenska, ukazují, že tato podpora má tendenci dále růst. Pro většinu lidí se po změně měny pravděpodobně nic zásadního nezmění. Směnný kurz leva byl totiž více než dvacet let pevně navázán na euro a řada větších nákupů, jako jsou nemovitosti nebo automobily, se již dnes běžně počítá v eurech.

Určitá nervozita mezi lidmi existuje, ta je však podle mého názoru způsobena především opožděnou informační kampaní vlády a obecně slabou komunikací celého procesu. Samotná debata o euru je navíc do značné míry součástí širšího sporu mezi příznivci a odpůrci Evropské unie. Změnu měny odmítá pouze otevřeně proruská strana v parlamentu a její podporovatelé v populaci.

Jaká rizika přechodu na euro považujete za největší?
V současnosti nepředstavuje největší problém samotné euro, ale politická situace v zemi. Rezignace vlády a absence státního rozpočtu na rok 2026 znamenají, že závěrečnou fázi přijetí eura bude řídit úřednická vláda. To může u části veřejnosti oslabit důvěru v celý proces a zároveň oddálit některé přínosy, například zlepšení úvěrového ratingu země.

V Bulharsku padla vláda. Těsně před přijetím eura, které část obyvatel odmítá

Ovlivní přechod na euro ceny běžného zboží a služeb? Jaké důsledky to bude mít na bulharskou ekonomiku?
Zkušenosti z nedávných přechodů na euro, například v Chorvatsku nebo pobaltských státech, ukazují, že samotná změna měny má jen velmi malý vliv na inflaci. Bulharsko už v posledních letech zažilo výrazný růst cen a od roku 2020 vzrostly celkově o více než 40 procent. To znamená, že domácnosti mají nyní omezenější prostor zvládat další zdražování, i když reálná kupní síla obyvatel jako celek v tomto období neklesla. Výraznější dopad byl patrný zejména na trhu s nemovitostmi.

Část kupujících očekávala zpřísnění úvěrových podmínek po zavedení eura a uspíšila nákup bydlení, což vedlo k růstu cen. Do budoucna se výrazné inflační šoky neočekávají, nicméně inflace by se měla i nadále pohybovat kolem tří procent ročně. Hlavními důvody jsou nedostatek pracovní síly, růst mezd a vyšší vládní výdaje. Z tohoto pohledu není euro hlavním zdrojem obav, pokud jde o ceny.

Jsou banky a technické systémy na přechod připravené? Hrozí výpadky nebo problémy u bankomatů?
Menší technické potíže se mohou objevit, tomu se při takto rozsáhlé změně nelze zcela vyhnout. Je ale třeba počítat s tím, že banky mají vyhrazený časový prostor několik dní před i po Novém roce, kdy budou některé služby dočasně omezeny kvůli úpravám systémů a jejich testování.

Banky i poskytovatelé služeb se na přechod připravují již dlouhou dobu a podle jejich vyjádření by měl proběhnout co nejplynuleji. Obyvatelům bylo zároveň doporučeno mít doma menší hotovostní rezervu pro případ neočekávaných komplikací. Podle hodnocení samotných bank, bulharské centrální banky i Evropské centrální banky jsou banky na přechod dobře připravené. Zajímavé je, že celý proces dokonce posílil důvěru v bankovní systém.

Mnoho lidí, zejména starších, chudších nebo z venkovských oblastí, si otevřelo bankovní účty a uložilo své hotovostní úspory do bank, aby mohli levně a bez poplatků převést své peníze z leva na euro. Banky tak z přechodu pravděpodobně vyjdou s větším počtem klientů a efektivnějším provozem.

Jaký přínos bude mít euro pro ekonomiku, obchod a investice?
Přijetí eura zjednoduší obchod s eurozónou, protože firmy už nebudou muset řešit převody měn při každodenních transakcích. Hlavní obchodní partneři Bulharska – Německo, Francie a Itálie – jsou země platící eurem, zejména pokud jde o obchod s průmyslovými a polotovary. Změna měny, spolu s nedávným plným vstupem Bulharska do schengenského prostoru, může přispět ke zvýšení objemu obchodu a investic.

Někteří investoři údajně odkládali vstup na bulharský trh právě kvůli čekání na euro a situaci by mělo dále zlepšit očekávané zvýšení úvěrového ratingu země. Na druhé straně je třeba říci, že leva Bulharsku neposkytovala výraznou konkurenční výhodu, protože byl dlouhodobě pevně navázána na euro a neumožňovala využívat výhod pružného směnného kurzu.

Zlepší se lidem po zavedení eura životní úroveň?
Euro samo o sobě nepřinese okamžité zbohatnutí. Do budoucna však vytváří podmínky pro vyšší hospodářský růst díky větším investicím, vyššímu exportu a větší důvěře v ekonomiku. To by se ve střednědobém horizontu mělo promítnout do růstu životní úrovně. Klíčové ale bude, zda vláda i podniky dokážou nové příležitosti skutečně využít.

Na co by se měli lidé v souvislosti s přechodem na euro připravit?
Samotné přijetí eura nepředstavuje zásadní riziko. Největší nejistotu dnes vytváří politická situace a otázka státního rozpočtu. Pro běžné lidi bude největší změnou přechodné období v lednu, kdy se bude platit ještě v leva, ale vracet se bude již v eurech. Obchody i banky se budou snažit stáhnout zbylé leva z oběhu. Povinné dvojí označování cen v leva i eurech, které bude pokračovat po celý rok 2026, by mělo pomoci udržet přehlednost a důvěru.

Jaké budou motivy na bulharských euromincích a proč byly zvoleny?
Nové návrhy jsou záměrně velmi podobné těm stávajícím, zejména u mincí, aby byl přechod pro veřejnost co nejplynulejší. Obsahují jedny z nejznámějších bulharských symbolů, například Madarského jezdce nebo svatého Ivana. Lev byl pro mnoho lidí symbolem národní identity a cílem návrhů je tuto symboliku propojit s evropskou měnou a přenést pocit národní hrdosti i na euro.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

Otevírací doba na Štěpána 26. prosince. Které obchody už otevřou a jak funguje rozvoz

ilustrační snímek

Na Druhý svátek vánoční 26. prosince 2025 budou mít velké obchody ještě zavřeno. Přesto už si nakoupíte snáz než předchozí den. Co už bude fungovat a jaké jsou výjimky ze zákona o maloobchodní době?

Euro nám nepřinese okamžité zbohatnutí, říká bulharský ekonom

Adrian Nikolov, ekonom Institutu pro tržní ekonomiku (IME) v Bulharsku. (16....

Bulharsko od Nového roku vstupuje do eurozóny a přijímá společnou měnu. Změna ovšem přichází v době politického chaosu, rezignující vlády a protestů v ulicích, takže radost z eura rozhodně není...

31. prosince 2025

Jaké obchody jsou otevřené 1. ledna 2026 a jak funguje rozvoz jídla na Nový rok

Zavřené obchodní centrum Harfa. Ode dneška platí nová nařízení zahrnující mimo...

První den nového roku je státním svátkem sice až od roku 2000, ale dnem pracovního klidu je snad odjakživa. Na práci po silvestrovské oslavě a vítání nového roku nemusí myslet ani prodavačky a...

31. prosince 2025

Co bude s cenami energií v roce 2026. Významná úspora přijde už od ledna

Premium
ilustrační snímek

Končící rok 2025 byl co do cen energií pro české domácnosti rokem stabilizace a mírného zlevňování. Ceny však stále zůstávaly výrazně nad úrovní let před energetickou krizí. Situace velkých...

31. prosince 2025

Pomoc firmám za covidu vyšla na dvě miliardy. Většina úvěry splácí

Letiště Václava Havla v Praze (30. března 2020)

Během nejtěžších lockdownů zachraňoval stát hospodaření desítek nejpostiženějších podniků formou půjček se státní garancí. Dnes, když zbývá rok do vyřízení posledních splátek, je výsledek státní...

31. prosince 2025

Zlato překonalo akciové trhy. Pozadu nejsou ani další kovy

ilustrační snímek

Kdo letos investoval do drahých kovů, neprohloupil. Na růstové vlně je zlato už delší dobu, letos ale rostlo ještě silněji než v předchozích letech, když posílilo zhruba o šedesát procent. To...

30. prosince 2025

V sýru bryndza od výrobce Agrofarma našli listerie. Prodával ho Penny Market i Makro

Ilustrační snímek

V sýru bryndza od slovenského výrobce Agrofarma, který v Česku prodávaly obchodní řetězce Penny Market a Makro, jsou podle Státní veterinární správy (SVS) listerie. Sýr má datum spotřeby do středy...

30. prosince 2025  18:40

Místo Asadovy tváře pomeranče a olivy. Sýrie ukázala nové bankovky

Syrský lídl Ahmed Šara (vlevo) a guvernér syrské centrální banky Abdul Kádir...

Syrský vůdce Ahmad Šara v pondělí představil nové bankovky. Ty nahrazují dřívější platidla s podobiznami sesazeného vládce Bašára Asada a jeho rodiny. Cílem měnové reformy je, aby syrská libra znovu...

30. prosince 2025

Eurostar obnovuje provoz v eurotunelu. I tak raději dnes nejezděte, vzkazuje lidem

Cestující na pařížském nádraží Gare du Nord u vlaku Eurostar během výpadku...

Železniční společnost Eurostar na několik hodin zastavila kvůli potížím s dodávkou elektřiny svůj provoz eurotunelem. Díky jeho částečnému znovuotevření pod Lamanšským průlivem začne nicméně...

30. prosince 2025  13:46,  aktualizováno  17:25

Dánská pošta skončila s posíláním dopisů, z ulic mizí poslední schránky

Červené dánské poštovní schránky (prosinec 2025)

Dánská pošta končí s doručováním dopisů. Země je tak zřejmě vůbec první v Evropě, která tuto službu uzavírá. Z ulic zároveň mizí typické červené poštovní schránky.

30. prosince 2025  15:03

PŘEHLEDNĚ: Co všechno se odehrálo ve světové energetice v roce 2025

ilustrační snímek

Energetiku mnoha zemí i letos výrazně ovlivňoval konflikt na Ukrajině. Česko se definitivně odstřihlo od ruské ropy, řada zemí nahrazovala plyn z Ruska dovozem LNG ze Spojených států amerických....

30. prosince 2025  12:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Prodejce kol Bikero je v insolvenci, dluží přes 71 milionů korun

Bikero v Praze na Brumlovce.

Pražský prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení Bikero na sebe v pondělí podal insolvenční návrh. Vaz mu zlomily dluhy přes 71 milionů korun. Firma chce situaci řešit prodejem svého e-shopu....

30. prosince 2025  10:06

Beyoncé se stala mezi hudebníky pátou miliardářkou, první byl její manžel

Beyoncé vystupuje během přestávky fotbalového zápasu NFL mezi Houston Texans a...

Čtyřiačtyřicetiletá zpěvačka a držitelka ceny Grammy Beyoncé se zařadila mezi nejbohatší lidi světa. Přispěl k tomu úspěch jejího posledního turné Cowboy Carter, které jí vyneslo více než 400 milionů...

30. prosince 2025  9:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.