Euro nám nepřinese okamžité zbohatnutí, říká bulharský ekonom

Jak lidé v Bulharsku reagují na skutečnost, že od 1. ledna 2026 nahradí leva euro?
Podle oficiálních údajů Eurobarometru je již většina obyvatel pro přijetí eura a zkušenosti z jiných zemí, například ze Slovenska, ukazují, že tato podpora má tendenci dále růst. Pro většinu lidí se po změně měny pravděpodobně nic zásadního nezmění. Směnný kurz leva byl totiž více než dvacet let pevně navázán na euro a řada větších nákupů, jako jsou nemovitosti nebo automobily, se již dnes běžně počítá v eurech.
Určitá nervozita mezi lidmi existuje, ta je však podle mého názoru způsobena především opožděnou informační kampaní vlády a obecně slabou komunikací celého procesu. Samotná debata o euru je navíc do značné míry součástí širšího sporu mezi příznivci a odpůrci Evropské unie. Změnu měny odmítá pouze otevřeně proruská strana v parlamentu a její podporovatelé v populaci.
Jaká rizika přechodu na euro považujete za největší?
V současnosti nepředstavuje největší problém samotné euro, ale politická situace v zemi. Rezignace vlády a absence státního rozpočtu na rok 2026 znamenají, že závěrečnou fázi přijetí eura bude řídit úřednická vláda. To může u části veřejnosti oslabit důvěru v celý proces a zároveň oddálit některé přínosy, například zlepšení úvěrového ratingu země.
Ovlivní přechod na euro ceny běžného zboží a služeb? Jaké důsledky to bude mít na bulharskou ekonomiku?
Zkušenosti z nedávných přechodů na euro, například v Chorvatsku nebo pobaltských státech, ukazují, že samotná změna měny má jen velmi malý vliv na inflaci. Bulharsko už v posledních letech zažilo výrazný růst cen a od roku 2020 vzrostly celkově o více než 40 procent. To znamená, že domácnosti mají nyní omezenější prostor zvládat další zdražování, i když reálná kupní síla obyvatel jako celek v tomto období neklesla. Výraznější dopad byl patrný zejména na trhu s nemovitostmi.
Část kupujících očekávala zpřísnění úvěrových podmínek po zavedení eura a uspíšila nákup bydlení, což vedlo k růstu cen. Do budoucna se výrazné inflační šoky neočekávají, nicméně inflace by se měla i nadále pohybovat kolem tří procent ročně. Hlavními důvody jsou nedostatek pracovní síly, růst mezd a vyšší vládní výdaje. Z tohoto pohledu není euro hlavním zdrojem obav, pokud jde o ceny.
Jsou banky a technické systémy na přechod připravené? Hrozí výpadky nebo problémy u bankomatů?
Menší technické potíže se mohou objevit, tomu se při takto rozsáhlé změně nelze zcela vyhnout. Je ale třeba počítat s tím, že banky mají vyhrazený časový prostor několik dní před i po Novém roce, kdy budou některé služby dočasně omezeny kvůli úpravám systémů a jejich testování.
Banky i poskytovatelé služeb se na přechod připravují již dlouhou dobu a podle jejich vyjádření by měl proběhnout co nejplynuleji. Obyvatelům bylo zároveň doporučeno mít doma menší hotovostní rezervu pro případ neočekávaných komplikací. Podle hodnocení samotných bank, bulharské centrální banky i Evropské centrální banky jsou banky na přechod dobře připravené. Zajímavé je, že celý proces dokonce posílil důvěru v bankovní systém.
Mnoho lidí, zejména starších, chudších nebo z venkovských oblastí, si otevřelo bankovní účty a uložilo své hotovostní úspory do bank, aby mohli levně a bez poplatků převést své peníze z leva na euro. Banky tak z přechodu pravděpodobně vyjdou s větším počtem klientů a efektivnějším provozem.
Jaký přínos bude mít euro pro ekonomiku, obchod a investice?
Přijetí eura zjednoduší obchod s eurozónou, protože firmy už nebudou muset řešit převody měn při každodenních transakcích. Hlavní obchodní partneři Bulharska – Německo, Francie a Itálie – jsou země platící eurem, zejména pokud jde o obchod s průmyslovými a polotovary. Změna měny, spolu s nedávným plným vstupem Bulharska do schengenského prostoru, může přispět ke zvýšení objemu obchodu a investic.
Někteří investoři údajně odkládali vstup na bulharský trh právě kvůli čekání na euro a situaci by mělo dále zlepšit očekávané zvýšení úvěrového ratingu země. Na druhé straně je třeba říci, že leva Bulharsku neposkytovala výraznou konkurenční výhodu, protože byl dlouhodobě pevně navázána na euro a neumožňovala využívat výhod pružného směnného kurzu.
Zlepší se lidem po zavedení eura životní úroveň?
Euro samo o sobě nepřinese okamžité zbohatnutí. Do budoucna však vytváří podmínky pro vyšší hospodářský růst díky větším investicím, vyššímu exportu a větší důvěře v ekonomiku. To by se ve střednědobém horizontu mělo promítnout do růstu životní úrovně. Klíčové ale bude, zda vláda i podniky dokážou nové příležitosti skutečně využít.
Na co by se měli lidé v souvislosti s přechodem na euro připravit?
Samotné přijetí eura nepředstavuje zásadní riziko. Největší nejistotu dnes vytváří politická situace a otázka státního rozpočtu. Pro běžné lidi bude největší změnou přechodné období v lednu, kdy se bude platit ještě v leva, ale vracet se bude již v eurech. Obchody i banky se budou snažit stáhnout zbylé leva z oběhu. Povinné dvojí označování cen v leva i eurech, které bude pokračovat po celý rok 2026, by mělo pomoci udržet přehlednost a důvěru.
Jaké budou motivy na bulharských euromincích a proč byly zvoleny?
Nové návrhy jsou záměrně velmi podobné těm stávajícím, zejména u mincí, aby byl přechod pro veřejnost co nejplynulejší. Obsahují jedny z nejznámějších bulharských symbolů, například Madarského jezdce nebo svatého Ivana. Lev byl pro mnoho lidí symbolem národní identity a cílem návrhů je tuto symboliku propojit s evropskou měnou a přenést pocit národní hrdosti i na euro.