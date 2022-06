Bulharsko míří do eurozóny. Vláda je nejednotná, Brusel skeptický

Současná bulharská vláda totiž není v postoji vůči měně euro jednotná. Socialisté a protestní strana Je takový národ (ITN) vyzvali s ohledem na přijetí eura bulharský parlament k provedení analýzy nákladů, což by mohlo plány ohrozit, píše agentura Bloomberg.

„ITN se pokusí implementaci bulharského plánu na přijetí eura ještě oddálit,“ uvedla strana tento týden ve svém oficiálním prohlášení s tím, že podpora vstupu do eurozóny není v Bulharsku jednoznačná. Média totiž často upozorňují na to, že změna měny může ještě přiostřit inflační tlaky, a to v situaci, kdy se v Bulharsku zdražuje nejvíce za posledních čtrnáct let.

Aktuální situace v zemi se navíc příliš nelíbí evropským orgánům. Ty sice ve své poslední zprávě východoevropskou zemi pochválily, že pracuje na zlepšení finanční stability a celkového stavu podnikatelského prostředí, ale objevily se i četné výtky.

„Vybrané ukazatele související s podnikatelským prostředím ukazují, že Bulharsko si vede hůře než mnohé členské státy eurozóny. Jde o celkový institucionální rámec, a to včetně korupce a efektivity bulharské vlády,“ okomentovaly situaci evropské úřady s tím, že problém je momentálně i s vysokou mírou inflace.

Podle bulharského ministra financí Assena Vassileva vláda pracuje na tom, aby banky a maloobchodníci na novou měnu snadno přešli. Připravuje proto i potřebné legislativní změny.

„Doufám v plnění závazku. Věřím, že nedojde k žádnému zpoždění potřebných procesů s ohledem na bulharské přijetí eura,“ řekl Vassilev.

Podle guvernéra centrální banky Dimitara Radeva je na politicích, zda Bulharsko bude následovat v přijetí eura třeba Chorvatsko. Rozdíl je ale podle něj v tom, že Chorvatsko na rozdíl od Bulharska prokazuje velmi jasnou a silnou angažovanost v tomto procesu.