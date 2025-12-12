Už od ledna roku 2026 se v Bulharsku začne platit eurem. Země na východě Evropy ale ve stejnou prožívá obrovskou politickou nestabilitu. Za poslední čtyři roky se v zemi konaly již čtvery parlamentní volby. Vláda premiéra Željazkova byla u moci teprve od ledna a nyní je již jasné, že i ta po pár měsících skončí, píše agentura Reuters.
Kabinet neustál odpor veřejnosti, který započal na konci letošního listopadu. V bulharských ulicích se pravidelně odehrávaly demonstrace, během nichž lidé kritizovaly hlavně návrh bulharského státního rozpočtu pro rok 2026. V něm se totiž počítá i se zvýšením odvodů na sociální pojištění a s vyšším zdanění dividend.
Bulharsko dlouhodobě potřebuje výraznější daňové příjmy pro financování rostoucích výdajů i zkrocení vysokých deficitů. Željazkovův kabinet potřeboval další prostředky také pro investice do bezpečnosti a justice. Bulharsko se totiž poměrně pravidelně umisťuje na čele žebříčku nejzkorumpovanějších zemí Evropské unie.
Kabinet kritizovala i proevropská opozice
K protestům však přispěly i další kroky vlády, které bulharská společnost vnímala jako útok na proevropskou a liberální opozici. Jakýmsi symbolem se stal případ Blagmora Koceva, který byl starostou přímořského letoviska Varna. Kocev strávil několik měsíců ve vazbě kvůli obviněním z korupce, kterou opakovaně popírá.
Síla demonstrací v bulharských ulicích v čase rostla. Podle agentury Reuters bylo ve středu cítit jedno z největších napětí od pádu komunismu v roce 1989. Desítky tisíc lidí vyšly do ulic, a to ve velkých i menších městech. Nyní mnozí Bulhaři pociťují satisfakci. „Bylo na čase. Tahle rezignace přišla s obrovským zpožděním,“ uvedl pro bulharská média Hristijan Marinov, jeden z demonstrantů, který do ulic vyrazil také ve středu.
Ačkoliv se protestů účastnili Bulhaři všech věkových skupin i profesí, převahu měli ti, kteří usilují o ukotvení Bulharska v Evropské unii. Tato skupina zároveň dlouhodobě tvrdí, že zemi se stále nedaří zbavit se korupčních struktur a organizovaného zločinu.
Politická krize není dobrá, varují odborníci
Někteří analytici říkají, že současná politická krize není pro Bulharsko ideální. Mimo jiné proto, že země stále razantněji ukazuje, jak se nemůže vymotat ze spirály předčasných voleb. „Existuje velké riziko, že nyní se budou muset konat další volby,“ podotýká Dimitar Markov z Centra pro studium demokracie v Sofii.
Problém to je i z pohledu přijetí jednotné evropské měny. Část expertů má totiž obavy ohledně možných nejasností, které se přijetí eura týkají. To potvrzují i pravidelné bulharské průzkumy, z nich vyplývá, že společnost je v otázce eura stále rozdělená. Nynější politická krize a s ní související nedůvěra v instituce tomu nepomáhá. Část bulharské společnosti má strach hlavně ze zdražování.
O dalším politickém vývoji nyní rozhodně prezident Rumen Radev. Ten by měl pověřit nejsilnější parlamentní stranu GERB sestavením nové vlády. Šance na úspěch jsou ale podle agentury Reuters malé. Pokud by tato strana neuspěla anebo by pověření od prezidenta odmítla, nezbývalo by bulharskému prezidentovi nic jiného než vyhlásit další předčasné volby. Dočasně by se vlády ujala úřednická vláda, uzavírá Reuters.