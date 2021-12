Bulhaři vzali Turecko útokem. Na trhy vyrážejí za levnými nákupy díky kurzu

Na Štědrý den byl trh v Edirne plný Bulharů. Hatice Ahmedová vyrazila už ve tři ráno, aby se dostala do autobusu, který ji vezme přes hranici do Edirne. Tam si vyměnila 200 leva (přes 2 500 korun), za které dostala 1 150 lir, a vrhla se na nákupy. Mezi nakupujícími byla i šedesátiletá Gulfija Osinová, která přijela nakoupit dárky dětem a vnoučatům. Jak říká, v Bulharsku je to mnohem dražší.

Turecko nyní prochází hospodářskou krizí, míra inflace už přesáhla 21 procent. To všechno má dopady na ceny potravin, pohonných hmot i domácích potřeb. Pro lidi z Bulharska se ale dá v obchodech se smíšeným zbožím nakoupit velmi levně, z Turecka tak odjíždějí s plným zavazadlovým prostorem.

Turecká lira má za sebou zatím nejhorší prosinec, jaký z hlediska kolísání kurzu pamatuje. V první polovině měsíce ustavičně klesala, až se 20. prosince dostala na historické minimum zhruba 18,40 liry za dolar. Ztráty od začátku roku tak přesáhly 60 procent. Z výrazného poklesu kurzu myjí značný prospěch například právě turisté.

Prezident Recep Tayyip Erdogan před týdnem oznámil opatření na podporu ekonomiky a stabilizaci kurzu, která počítají například s ochranou vkladů v místní měně. Lira pak zamířila prudce vzhůru a týden uzavřela kurzem 10,83 liry za dolar.

Šéf obchodního družstva Ulus v Edirne Bülent Reisoglu říká, že počet cizinců se za poslední týdny zečtyřnásobil. „Parkoviště jsou tady plná bulharských aut. Poznávací značky z Edirne či Istanbulu tady už skoro neuvidíte,“ dodává. „Nakupují jako smyslů zbavení, ani nevědí co, a kupují pět i deset kusů od téhož výrobku. Předpokládají, že to prodají, anebo si myslí, že už to tady příště nebude,“ vysvětluje Reisoglu.

Lidé ale přijíždějí za nákupy i ze sousedního Řecka, vymění eura na liry a hned vyrážejí po obchodech. Například Esra Mollaová se těší z nákupů pro sebe i pro svou rodinu.

Přestože se lira minulý týden částečně vzpamatovala, vykazuje turecká měna od začátku roku proti dolaru stále ještě propad skoro o 40 procent. Podle analytiků k tomu notně přispěl i turecký prezident, který tlačí centrální banku ke snižování úrokových sazeb.

Základní úrok se tak od září snížil o 500 bazických bodů na současných 14 procent. Všeobecně uznávaná ekonomická teorie přitom říká, že vysokou inflaci je možné snížit zvyšováním úrokových sazeb, prezident Erdogan ale tvrdí opak. Jeho opatření na podporu ekonomiky počítají s dostupností levnějších úvěrů, zvýšením vývozu a dosažením silného růstu hospodářství.

Lidé ale zatím stojí dlouhé fronty na chleba, letos v prosinci přitom za velmi chladného počasí. Vysoká inflace jim snížila kupní sílu, a tedy zhoršila životní podmínky. Pokles životní úrovně je teď v Turecku patrný na každém kroku. Erdogan vyzval podniky, aby snížily ceny, když se lira stabilizovala, v Edirne ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že obrovské skupiny zákazníků z Bulharska brzy nahradí skupiny místních.