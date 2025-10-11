Když Adalynn, dívka ze San Antonia v Texasu, vytahuje z růžové puntíkované tašky svůj narozeninový dárek, začne nevěřícně plakat. Právě takový dárek si totiž nejvíc přála ke svým sedmým narozeninám. Není to Labubu ani Jellycat, ale XXL balení instantních nudlí – konkrétně pikantní varianta s příchutí carbonara od jihokorejské značky Buldak.
Oslavenkyně je tímto dárkem tak ohromená, že se sotva drží na nohou. Její sestřenice samozřejmě nahrává celou emotivní situaci na telefon a obratem ji zveřejňuje online. Během dvou týdnů video zaznamenalo téměř 60 milionů zhlédnutí...
Pálivé nudle Buldak jsou čím dál větší hit. Přišla s nimi žena v domácnosti
Nudle ramenu Buldak v charakteristickém jasně růžovém balení stojí méně než osm dolarů za balení po pěti a jsou k mání u většiny velkých amerických prodejců. Značku si oblíbily i celebrity jako Cardi B, GloRilly či hvězdy K-popu. Ale co je hlavní, milují je téměř všechny americké děti, které mají účet na TikToku, píše agentura Bloomberg.
Nové makarony se sýrem
Není to první virální moment této značky. Buldak se poprvé proslavil na internetu v roce 2014, když jeden youtuber pobídl své přátele, aby před kamerou snědli ultra pikantní nudle (11 milionů zhlédnutí), a odstartoval tak výzvu „fire noodle challenge“. Okamžitě poté se zástupy odvážných jedlíků pokusily o štěstí s ještě mnohem pikantnějšími verzemi tohoto jídla. Jeden z jedlíků jménem Matt Stonie snědl 15 porcí najednou a získal za to 150 milionů zhlédnutí.
Publicita na sociálních sítích se okamžitě promítla do cash flow. Tržby jihokorejské mateřské společnosti Samyang Foods se od roku 2022 více než zdvojnásobily a podle odhadů společnosti dosáhnou v roce 2025 hranici 1,5 miliardy dolarů (32 miliard Kč). Jen za tento rok vzrostly její akcie na dvojnásobek a využití virality se stalo jádrem její strategie.
Dánsko stahuje z pultů instantní nudle kvůli pálivosti. Proč, diví se výrobce
Společnost Numerator zabývající se průzkumem trhu na začátku tohoto roku označila americkou pobočku společnosti za oblíbenou značku generace Alfa a nazvala ji dokonce kulturním a kulinářským fenoménem. „Naše jídla jsou pro ně novou verzí makaronů se sýrem,“ říká Sarah Tangová, marketingová ředitelka společnosti Samyang pro Severní Ameriku.
Jak se dělá marketing
V první polovině roku 2025 dosáhly tržby společnosti Samyang v USA 185 milionů dolarů (4 miliardy Kč) v 28 000 maloobchodních prodejnách, což představuje asi 30 procent jejích zahraničních tržeb. Společnost si nyní klade za cíl více než zdvojnásobit počet prodejních míst v USA, které její nudle nabízejí.
Ani ty nejambicióznější prognózy nemohly předpovědět mezinárodní růst, jehož značka dosáhla. Snaha držet krok s poptávkou zahrnovala otevření další jihokorejské továrny na ramen v červnu – již čtvrté – která dokáže vyprodukovat 100 milionů kusů balení ročně. Poptávku podpořila také láska amerických dětí ke všemu jihokorejskému, ať už jde o kosmetiku anebo animovanou tvorbu na Netflixu.
Samyang nyní využívá chování na sociálních médiích jako citlivý barometr nejen pro svou tržní strategii, ale také pro vývoj produktů. V USA například internet odhalil, že strávníci dávají omáčku z ramenu Buldak na tacos, a tak společnost začala na začátku tohoto roku prodávat korejsko-mexickou fusion příchuť Buldak Taco. Společnost se také pokouší o nové kategorie, jako jsou chipsy, které byly uvedeny na trh na jaře. Další na řadě jsou knedlíčky Buldak, které byly dosud k dostání pouze v Koreji.
Je ale rozumné stavět celý obchodní model na tom, že děti rády pálivé jídlo, aby získaly víc zhlédnutí na internetu? Marketingová ředitelka společnosti Samyang pro USA Sarah Tangová oponuje, že její společnost své zákazníky k ničemu nenabádá.
Když po návratu do USA objevila na sítích Adalynino narozeninové video, věděla, že musí jednat rychle, aby využila momentální virální popularity tohoto klipu.
S pomocí rychle schváleného rozpočtu z centrály se jí a jejímu týmu podařilo vypátrat rodiče dívky. „Chceme jí dopřát hezkou vzpomínku,“ vzpomíná Tangová. Domluvila se s jejími rodiči na dalším překvapení hned několik týdnů po jejích narozeninách. Adalynn u ní doma osobně navštívil firemní maskot Hoči, dívka dostala trička s potiskem značky a téměř neomezenou zásobu nudlí. Adalynn se před kamerou znovu rozplakala štěstím. Samyang video okamžitě zveřejnil na TikToku, které se opět stalo virálním, uzavřel Bloomberg.