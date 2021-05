Věštec z Omahy si vybral: nejviditelnější fond světa povede Greg Abel

„Ředitelé souhlasí, že pokud by se mi něco stalo, tak by to převzal Greg,“ uvedl Buffett. Dodal, že pokud by něco bylo Abelovi, povede podnik Ajit Jain, který teď dohlíží na podnikání v pojišťovnictví. Ten je ale o deset let starší než Abel. Abel a Jain jsou od roku 2018 místopředsedové správní rady Berkshire Hathaway.



Buffett, jemuž patřila třetina Berkshire, než začal v roce 2006 postupovat své akcie charitativním organizacím, veřejně nikdy nenaznačil, že by z vedení chtěl odejít. Ve stejném roce ale poprvé zmínil plány na dobu po svém obchodu v pravidelném dopise akcionářům Berkshire Hathaway.

Buffettova investiční společnost vykázala za první čtvrtletí čistý zisk 11,7 miliardy dolarů (250,5 miliardy korun). Ve stejném období loni konglomerát utrpěl kvůli propadu akciových trhů ztrátu 49,8 miliardy dolarů. Za celý loňský rok mu čistý zisk klesl o 48 procent na 42,5 miliard dolarů.

Skupina ovládá více než 90 společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě známých firem, například v největším světovém výrobci nealkoholických nápojů Coca-Cola. Buffett, jehož podnik má sídlo v Omaze v americkém státě Nebraska, si díky svým úspěšným investicím vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.