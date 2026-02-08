Když se kůň spřátelí s ptáčetem. Reklama Budweiseru opět brnká na vlasteneckou strunu

Jan Dvořák
  13:00
Americká značka piva Budweiser se pochlubila nejnovějším reklamním příspěvkem, který bude mít premiéru během nedělního fotbalového SuperBowlu. Spot představující nepravděpodobné přátelství mezi zvířaty vzbudil pozornost sociálních sítí. „Pyšní se natolik vlasteneckou ikonografií, že hraničí až se sebeparodií,“ píše britský Guardian.

Roztomilé hříbě vyběhne ze stodoly a potká malého ptáčka, který se ocitl v dešti. Rozhodne se mu poskytnout úkryt pod svým hřbetem. Oba se spřátelí a vyrůstají spolu, a jak pták roste, vozí se na hřbetě koně. Nakonec kůň přeskakuje kládu, a zatímco pták nad ním roztáhuje svá křídla divák vidí zpomalený záběr něčeho, co připomíná Pegasa.

Balení piva Bud Light v regále jedné z amerických prodejen. Spolupráce značky s trans influencerem vyvolalo bojkot značky ze strany zákazníků. Na malém snímku Dylan Mulvaney. (15. dubna 2023)
Influencer Dylan Mulvaney ve svém oblíbeném outfitu na cestě na oběd v Los Angeles. Značka Bud Light přišla po placeném partnerství s ním o šest miliard dolarů. (12. dubna 2023)
Americký zpěvák Kid Rock zásoby piva Bud Light ostentativně rozstřílel puškou. Video sdílel na sociálních sítích. (6. dubna 2023)
Americká skateboardistka Taylor Silvermanová se k otázce trans lidí vyjadřuje pravidelně. Podle ní je zklamání, když někdo zesměšňuje ženy a ještě mu za to tleskají. (6. srpna 2022)
16 fotografií

Nyní již je plně dospělý, je to majestátní bělohlavý orel, který se vznáší k oblakům, zatímco píseň Free Bird od skupiny Lynyrd Skynyrd dosahuje vrcholu. Dva farmáři vše sledují a popíjejí Budweiser. Na obrazovce se objeví nápis „Made of America“. „Ty pláčeš?“ ptá se jeden. „Slunce mi svítí do očí,“ odpovídá druhý.

Nepravděpodobné přátelství

Tři roky poté, co sesterská značka Budweiseru Bud Light čelila bojkotu pravice kvůli transsexuálnímu influencerovi Dylanovi Mulaneymu, jde nová reklama pro Super Bowl s názvem American Icons úplně jiným směrem. Představuje nepravděpodobné přátelství mezi dvěma zvířaty: orlem bělohlavým a koněm plemene Clydesdale, ikonou Budweiseru, píše britský portál.

Od chlapáctví k trans reklamě. Slavný pivovar přestřelil a přišel o miliardy

Budweiser spoléhá na emoce diváků. A možná má pravdu: podle analýzy 500 reklam provedené na univerzitě ve Virginii jsou zvířata a nostalgie dvěma klíčovými prvky úspěšné reklamy během Super Bowlu. „Spot bude nejoblíbenější reklamou Super Bowlu,“ předpovídá Pamela N. Danzigerová z časopisu Forbes.

Američtí pivaři přešli na mexické Modelo, Bud Light zavrhli kvůli reklamě

Zaměření na všeobecně oblíbený fenomén – nepravděpodobná přátelství mezi zvířaty – přichází nedlouho poté, co propagace piva Bud Light v roce 2023 vedla k jednomu z největších bojkotů značky v americké historii. Transsexuální influencer Dylan Mulvaney tehdy propagoval pivo v 60sekundovém videu zveřejněném pouze na sociálních sítích.

Poté se proti reklamě ostře vymezily pravicové osobnosti včetně komentátora Bena Shapira, senátora Teda Cruze anebo kongresmanky Marjorie Taylor Greeneové. Zpěvák Kid Rock dokonce pistolí plechovky piva Bud Light rozstřílel...

Sázka na správného koně?

Ve čtyřech týdnech končících 3. červnem roku 2023 klesly prodeje pivních značek Bud Light a Budweiser o 24,6 a 9,2 procenta. Modelo, mexický konkurent Bud Light, se v této době stal nejprodávanějším pivem v Americe s 8,4procentním podílem na americkém trhu proti 7,3 procenta Bud Lightu. Během několika týdnů Budweiser snažil svůj přešlap napravit a vrátil k agresivnímu americkému marketingu s koňmi a vydal reklamu, ve které koně plemena Clydesdale navštěvují Lincolnův památník.

Ne domácí, ale americké. Šéf pivovarnického gigantu burcuje k národní hrdosti

Od té doby se reklamy Budweiseru během Super Bowlu drží koňské tématiky. Spot z roku 2024 také sázel na osvědčené motivy, tentokrát v podobě spojenectví psa a koně a několika tvrdě pracujících bělochů v baseballových čepicích. V roce 2025 pak přivezl kůň, který chápe symbolickou hodnotu piva, zapomenutý sud tvrdě pracujícím bělochům v baseballových čepicích.

„Na oslavu 150. výročí značky se Budweiser vrací do Super Bowlu s reklamou American Icons. Vzdává hold jeho hluboce zakořeněnému americkému dědictví a představuje ikonické koně Clydesdales. Vyprávíme v ní příběh neotřesitelného přátelství, které ilustruje hluboce propojenou historii Budweiseru a Ameriky,“ píše se na stránkách výrobce.

„V době, kdy jsou Spojené státy rozdělené, ale působí letošní reklama jako parodie na vlastenecké symboly: pták, pivo, velká americká píseň... Mytická vize Ameriky, na které mnozí z nás vyrůstali, působí v roce 2026 jako surrealistická relikvie,“ komentuje britský portál.

Všichni si dáme pivo

Nová reklama již vzbudila značný zájem uživatelů na sociálních sítích. „Miluju to. Je to americká hrdost na celé čáře! Díky, Budweisere,“ napsal jeden z diskutujících. Další si všímají faktu, že Budweiser je v podstatě belgický výrobek. „Jste manipulováni zahraniční společností, která využívá propagandu k podněcování vašeho vlasteneckého cítění. Nebuďte tak naivní.“

Po kontroverzní reklamě přišly škrty. Výrobce Bud Light propustí stovky lidí

Jizva z marketingového přešlapu značky však mezi americkými pivaři zůstává nadále. „Bez urážky vůči koním, orlům a úžasné hudbě. Ale v žádném případě nebudu podporovat ani minutu tuto woke značku,“ stojí v dalším z komentářů.

„Možná je to geniální marketing: skalní fanoušci Ameriky to mohou brát doslova, zatímco ti, kteří jsou zděšeni tím, co se kolem nich právě děje, to mohou brát jako satiru. A pak si všichni můžeme dát pivo,“ uzavírá The Guardian.

Líbí se vám nová reklama na pivo Budweiser?

celkem hlasů: 15
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

Když se kůň spřátelí s ptáčetem. Reklama Budweiseru opět brnká na vlasteneckou strunu

budweiser kůň reklama pivo superbowl

Americká značka piva Budweiser se pochlubila nejnovějším reklamním příspěvkem, který bude mít premiéru během nedělního fotbalového SuperBowlu. Spot představující nepravděpodobné přátelství mezi...

8. února 2026

Olympiáda mění tvář Cortiny d’Ampezzo. Ne všichni obyvatelé změny vítají

Rekonstrukční práce ve městě Cortina d’Ampezzo před zimními olympijskými hrami...

Ve městě Cortina d’Ampezzo, kde právě začaly zimní olympijské hry, panuje mezi místními obyvateli napětí. Zatímco jedni vítají modernizaci a očekávané vylepšení infrastruktury, jiní se bouří proti...

8. února 2026

Ještě před pár lety byly na odpis. Dnes Španělsko a Portugalsko táhnou eurozónu

"Chceme ukázat návštěvníkům skutečnou Barcelonu nikoli zábavní park na téma...

Španělsko a Portugalsko patří v posledních měsících k nejvýkonnějším zemím eurozóny. V posledním loňském kvartálu obě ekonomiky posílily o 0,8 procenta. Průměrný růst zemí, kde se platí eurem, přitom...

8. února 2026

V Japonsku je hitem speciální bar. Neopíjí alkoholem, ale pravdou o práci a kariéře

Tenshoku Sodan Bar se nachází jen kousek od nádraží Yokohama, které je...

V okolí japonských nádraží narazíte na bary prakticky na každém kroku. Jsou tu „izakaja“, tedy hospody s drobným občerstvením, vinárny, whisky či saké bary... Když se ale projdete okolo nádraží v...

8. února 2026

Supermozky budou odcházet, z Evropy se stane skanzen pro Číňany, varuje ekonom

Premium
Lukáš Kovanda

Zbude nám v roce 2026 v peněženkách víc peněz? Bude levnější elektřina? Jak se Čechů dotkne nové nařízení Evropské unie o poplatcích za balíčky z čínských e-shopů? A jak nám zboží prodraží nová...

8. února 2026

Přichází vepřové hody. Půlku prasete si můžete objednat i v supermarketu

Domácí jitrnice

Období masopustu, které letos skončí o Popeleční středě 18. února se vyznačuje karnevaly, zábavou, ale také zvýšenou konzumací tučného masa. Restaurace pořádají vepřové hody a i když zabijaček v...

8. února 2026

Zelené zlato Karibiku. S rozvojem legálního konopí roste i touha po expanzi

Obchod s konopím v muzeu Boba Marleyho v Kingstonu na Jamajce (14. října 2023)

V Karibiku se postupně rozvíjí legální pěstování a prodej konopí. Navzdory ideálním podmínkám však průmysl brzdí přísné zákony a černý trh. Naději teď přinášejí nové podmínky ve Spojených státech,...

7. února 2026

Železnici v severní Itálii ochromila po začátku olympiády série sabotáží

Provoz na železnici v severní Itálii ochromila trojice sabotáží při konání...

Provoz na železnici v severní Itálii, která nyní hostí zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo, v sobotu ochromila trojice sabotáží. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útoky stojí anarchisté....

7. února 2026  14:53,  aktualizováno  18:04

Jachtařský průmysl hledá alternativy k teaku. Výrobci již dostali pokuty

Jachta Koru, která patří zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi, kotví v zátoce...

Jachtařský průmysl hledá alternativy k teakovému dřevu, které čelí rostoucímu tlaku kvůli neudržitelným praktikám a sankcím spojeným s jeho těžbou v Myanmaru. Tato země patří mezi klíčové producenty...

7. února 2026

Americký vlakový dopravce uvedl na trh teplákovku za šest tisíc. Lidé se ptají proč

Americká společnost Amtrak uvedla do prodeje nový „Trak Suit“, měkkou pohodlnou...

Americká společnost Amtrak uvedla do prodeje nový „Trak Suit“, měkkou pohodlnou teplákovou soupravu určenou pro cestování ve vlacích. Podle firmy má oděv vyvedený v korporátních barvách ztělesňovat...

7. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Milán dominuje trhu s luxusními nemovitostmi. Město se otevřelo investicím

Italský Milán se chystá na olympijské hry. (26. ledna 2026)

Město, které letos hostí zimní olympijské hry, vyniká kromě designu a obchodu také v nemovitostech. Podle analýzy společnosti Knight Frank má Milán v současnosti nejsilnější trh s luxusními...

7. února 2026

Olympijské medaile mají letos rekordní hodnotu. Zlato i stříbro prudce zdražily

Sada medailí pro zimní olympijské hry v Milánu a Cortině.

Zimní olympionici v Itálii si letos ze stupňů vítězů odnesou nejdražší medaile v historii her – alespoň podle ceny kovu. Od Paříže 2024 se zlato a stříbro výrazně zvedly, a tak se „surovinová“...

7. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.