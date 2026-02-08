Roztomilé hříbě vyběhne ze stodoly a potká malého ptáčka, který se ocitl v dešti. Rozhodne se mu poskytnout úkryt pod svým hřbetem. Oba se spřátelí a vyrůstají spolu, a jak pták roste, vozí se na hřbetě koně. Nakonec kůň přeskakuje kládu, a zatímco pták nad ním roztáhuje svá křídla divák vidí zpomalený záběr něčeho, co připomíná Pegasa.
Nyní již je plně dospělý, je to majestátní bělohlavý orel, který se vznáší k oblakům, zatímco píseň Free Bird od skupiny Lynyrd Skynyrd dosahuje vrcholu. Dva farmáři vše sledují a popíjejí Budweiser. Na obrazovce se objeví nápis „Made of America“. „Ty pláčeš?“ ptá se jeden. „Slunce mi svítí do očí,“ odpovídá druhý.
Nepravděpodobné přátelství
Tři roky poté, co sesterská značka Budweiseru Bud Light čelila bojkotu pravice kvůli transsexuálnímu influencerovi Dylanovi Mulaneymu, jde nová reklama pro Super Bowl s názvem American Icons úplně jiným směrem. Představuje nepravděpodobné přátelství mezi dvěma zvířaty: orlem bělohlavým a koněm plemene Clydesdale, ikonou Budweiseru, píše britský portál.
Od chlapáctví k trans reklamě. Slavný pivovar přestřelil a přišel o miliardy
Budweiser spoléhá na emoce diváků. A možná má pravdu: podle analýzy 500 reklam provedené na univerzitě ve Virginii jsou zvířata a nostalgie dvěma klíčovými prvky úspěšné reklamy během Super Bowlu. „Spot bude nejoblíbenější reklamou Super Bowlu,“ předpovídá Pamela N. Danzigerová z časopisu Forbes.
Američtí pivaři přešli na mexické Modelo, Bud Light zavrhli kvůli reklamě
Zaměření na všeobecně oblíbený fenomén – nepravděpodobná přátelství mezi zvířaty – přichází nedlouho poté, co propagace piva Bud Light v roce 2023 vedla k jednomu z největších bojkotů značky v americké historii. Transsexuální influencer Dylan Mulvaney tehdy propagoval pivo v 60sekundovém videu zveřejněném pouze na sociálních sítích.
Poté se proti reklamě ostře vymezily pravicové osobnosti včetně komentátora Bena Shapira, senátora Teda Cruze anebo kongresmanky Marjorie Taylor Greeneové. Zpěvák Kid Rock dokonce pistolí plechovky piva Bud Light rozstřílel...
Sázka na správného koně?
Ve čtyřech týdnech končících 3. červnem roku 2023 klesly prodeje pivních značek Bud Light a Budweiser o 24,6 a 9,2 procenta. Modelo, mexický konkurent Bud Light, se v této době stal nejprodávanějším pivem v Americe s 8,4procentním podílem na americkém trhu proti 7,3 procenta Bud Lightu. Během několika týdnů Budweiser snažil svůj přešlap napravit a vrátil k agresivnímu americkému marketingu s koňmi a vydal reklamu, ve které koně plemena Clydesdale navštěvují Lincolnův památník.
Ne domácí, ale americké. Šéf pivovarnického gigantu burcuje k národní hrdosti
Od té doby se reklamy Budweiseru během Super Bowlu drží koňské tématiky. Spot z roku 2024 také sázel na osvědčené motivy, tentokrát v podobě spojenectví psa a koně a několika tvrdě pracujících bělochů v baseballových čepicích. V roce 2025 pak přivezl kůň, který chápe symbolickou hodnotu piva, zapomenutý sud tvrdě pracujícím bělochům v baseballových čepicích.
„Na oslavu 150. výročí značky se Budweiser vrací do Super Bowlu s reklamou American Icons. Vzdává hold jeho hluboce zakořeněnému americkému dědictví a představuje ikonické koně Clydesdales. Vyprávíme v ní příběh neotřesitelného přátelství, které ilustruje hluboce propojenou historii Budweiseru a Ameriky,“ píše se na stránkách výrobce.
„V době, kdy jsou Spojené státy rozdělené, ale působí letošní reklama jako parodie na vlastenecké symboly: pták, pivo, velká americká píseň... Mytická vize Ameriky, na které mnozí z nás vyrůstali, působí v roce 2026 jako surrealistická relikvie,“ komentuje britský portál.
Všichni si dáme pivo
Nová reklama již vzbudila značný zájem uživatelů na sociálních sítích. „Miluju to. Je to americká hrdost na celé čáře! Díky, Budweisere,“ napsal jeden z diskutujících. Další si všímají faktu, že Budweiser je v podstatě belgický výrobek. „Jste manipulováni zahraniční společností, která využívá propagandu k podněcování vašeho vlasteneckého cítění. Nebuďte tak naivní.“
Po kontroverzní reklamě přišly škrty. Výrobce Bud Light propustí stovky lidí
Jizva z marketingového přešlapu značky však mezi americkými pivaři zůstává nadále. „Bez urážky vůči koním, orlům a úžasné hudbě. Ale v žádném případě nebudu podporovat ani minutu tuto woke značku,“ stojí v dalším z komentářů.
„Možná je to geniální marketing: skalní fanoušci Ameriky to mohou brát doslova, zatímco ti, kteří jsou zděšeni tím, co se kolem nich právě děje, to mohou brát jako satiru. A pak si všichni můžeme dát pivo,“ uzavírá The Guardian.