Francie završuje mnohaleté úsilí úřadů odradit mladou generaci od toho, aby zdědila francouzský národní nikotinový návyk. V zemi, kde má cigareta přibližně stejný kultovní status jako croissant anebo sklenka červeného, logicky rozpoutal zákaz vášnivou debatu, píše list The Washington Post.

Podle nejnovějších údajů z letošní zprávy Světové zdravotnické organizace kouří alespoň jednou denně 27 procent dospělých, což Francouze řadí mezi nejsilnější kuřáky ze všech západoevropských zemí. Francouzi také kouří přibližně trojnásobně více než lidé v Británii nebo Spojených státech.

Podle oficiálních odhadů stojí tento zlozvyk francouzskou společnost ročně asi 176 miliard dolarů (3,8 bilionu Kč) na nákladech spojených s kouřením, nemluvě o 75 000 Francouzů, kteří ročně zemřou na nemoci s ním spojené.

Úřady nyní doufají, že se jim novými omezeními podaří tato čísla snížit tím, že prohloubí stigma spojené s kouřením a půjdou příkladem francouzské mládeži. Deklarovaly cíl dosáhnout do roku 2032 nekuřácké generace definované jako méně než 5 procent 18letých, kteří kouří denně.

Park je plný života

„Tyto zákazy se výslovně zaměřují na místa, kde se mladí lidé denně stýkají, aby pomohly ‚denormalizovat‘ tabák a omezit jeho přitažlivost,“ radí ministerstvo zdravotnictví. „Tam, kde jsou děti, musí tabák zmizet.“ Podle nových pravidel je zakázáno také kouření před školami, tělocvičnami a sportovními zařízeními a těm, kteří budou přistiženi při porušení zákazu, hrozí pokuta v přepočtu až 3 500 Kč.

„V tomto parku budu dál kouřit, ať se stane cokoli,“ říká jednatřicetiletá Minanui Moninová z města Apt v jihovýchodní Francii. Zákaz označila za nesmyslný. Na pláži podle ní smysl má, ale v parku? „Nesmysl!“ Rozdíl je podle ní v tom, že park je „vivant“, tedy plný života a slouží jako jakési místo setkávání kuřáků i nekuřáků ve městě. Podle ní by kouření na tak důležitém místě setkávání nemělo být zakázáno. „Říkají, že jim záleží na životním prostředí? No, mohli by začít tím, že by v parku zajistili popelníky, to by bylo čistší. A o těch psích výkalech ani nemluvě,“ dodává Francouzka.

Osmapadesátiletý Laurent Minel, ředitel základní školy v Aptu, je naopak rozhodným zastáncem zákazu. „Jako nekuřák si myslím, že je krajně neuctivé kouřit cigarety na veřejnosti,“ říká. Navrhuje, aby úředníci zákaz rozšířili na veškeré kouření na venkovních místech. Pravidlo by mu také mohlo ušetřit času, který tráví odháněním rodičů od škol. „Děti jsou příliš malé a rodiče jim dávají špatný příklad. Říkám jim stále, ať jdou s cigaretou dál.“

„Dokonce i já jsem pro tento zákon, a to jsem kuřák!“ potvrzuje 62letý Francouz Oliviere Garrido. Podle něj bylo načase, že vláda začala jednat. „Ze zdravotních důvodů a z důvodů ochrany životního prostředí potřebujeme přísnější pravidla,“ potvrzuje jeho partnerka, 51letá Pinna Sissiová. Důvodem, proč je ve Francii tak vysoká míra kouření, je podle ní to, že pravidla jsou tu až příliš dlouho benevolentní.

Eiffelovka z nedopalků

Vládní strategii „denormalizace“ kouření v blízkosti mladších lidí a zákaz uvítala i největší a nejstarší francouzská protikuřácká organizace Národní výbor proti kouření. Přestože lobbovala za rozšíření zákazu i na venkovní posezení v restauracích, s výsledkem je spokojena. „Opatření velmi podporujeme, ale litujeme, že se nevztahuje i na zahrádky kaváren a restaurací,“ uvedla Amélie Eschenbrennerová, mluvčí výboru. Dodala, že kouření by mělo být zakázáno na všech místech, která často navštěvují děti a mladí lidé.

Podle ministerstva bude mít zákaz také pozitivní vliv i na životní prostředí. Úředníci spočítali, že každý rok francouzští kuřáci odhodí až 25 000 tun nedopalků, což odpovídá více než dvojnásobku hmotnosti Eiffelovy věže. Podle ekologické organizace Ocean Conservancy, která zákaz rovněž uvítala, jsou nedopalky největší pohromou evropských pláží, neboť se z nich do mořských ekosystémů dostávají chemické látky a uvolňují se z nich nebezpečná mikroplastová vlákna.

I přes obrovský úkol, který je před námi, mají zdravotníci důvod věřit, že jejich snaha o nekuřáckou generaci je úspěšná. Podle nejnovějších údajů je podíl mladých kuřáků sice stále vyšší než v jiných zemích, ale klesá. V roce 2022, tedy v posledním roce, za který byly údaje k dispozici, uvedlo přibližně 16 procent francouzských sedmnáctiletých, že kouří denně. V roce 2017 odpovědělo na stejnou otázku 25 procent z nich.

O vapech ani slovo

„Je to pro nás obrovský zdroj optimismu,“ říká Eschenbrennerová, která prudký pokles kouření mezi mladými lidmi přičítá řadě vládních opatření z posledních let. Mezi ně patří například vyšší zdanění kuřáckých výrobků anebo zavedení povinných neutrálních obalů. Sama však připouští, že existuje i další důvod, který poněkud zatemňuje francouzskou vizi budoucnosti bez kouře: vapování. To totiž není zahrnuto do statistik denního kouření.

„Jsem pro zákaz kouření. Cigarety jsou špatné,“ přitakává osmnáctiletá Leilys Kouiderová. Stejně jako mnoho dalších francouzských teenagerů se totiž uchýlila k vapování jako k alternativě ke kouření. Jeho obliba mezi mladými lidmi v posledních letech podle francouzských vládních statistik prudce vzrostla. „Je to snadné. Od patnácti let vám v podstatě každý supermarket prodá vape,“ vysvětlila a naznačila, že si je vybrala jako méně škodlivou alternativu k cigaretám.

Přestože se nedělní zákaz o vapech nezmiňuje, i tak úřady jsou znepokojeny raketovým nárůstem jejich užívání mezi mladými lidmi. Příští rok chce francouzský ministr zdravotnictví snížit množství nikotinu obsaženého ve vapech a omezit počet jejich příchutí, uzavřel americký portál.