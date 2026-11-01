Buďte připraveni! Britové po vládní výzvě začali horečně hromadit zásoby

Na Amazonu tvořily ve středu ráno základní potřeby, jako je balená voda a toaletní papír, šest z 20 nejoblíbenějších rychloobrátkových produktů. Výrobci toaletního papíru uvádějí, že v posledních dnech zaznamenali prudký nárůst tržeb. Například společnost Serious Tissues, která vyrábí toaletní papír z recyklovaného materiálu, oznámila v posledních dnech 36procentní nárůst tržeb.
Ekologická firma Bumboo rovněž zaznamenala v dnech po zahájení kampaně Be Ready nárůst tržeb o 29 procent ve srovnání s minulým měsícem. Společnost Cheeky Panda, která prodává toaletní papír vyrobený z bambusu, vykázala meziroční nárůst o 43 procent. Její spoluzakladatelka Julia Chenová však varovala před panickým hromadným nakupováním. „Mít ve skříňce trochu toaletního papíru navíc je rozumné, ale není třeba hromadit zásoby na celé měsíce,“ uvedla pro deník The Telegraph.
Některé značky balené vody a 40 druhů konzervovaných polévek značek Heinz, Baxters a M&S byly v internetovém supermarketu Ocado ve středu ráno vyprodané. Obchod uvedl, že s dodavateli pracuje na zvýšení dostupnosti zboží.
🇬🇧 WATCH: Shoppers reportedly stockpile supplies at a UK Costco amid warnings from Wes Streeting and Andy Burnham to keep three days’ worth of emergency essentials. https://t.co/vXItpDZNKH— GFN (@GFNIND) October 24, 2026
Také videozáznam z velkoobchodního supermarketu Costco natočený v pondělí ukázal nakupující, jak si do vozíků nakládají hromady kartonů balené vody a papírových utěrek. Zákaznice Sophie Akpatiová (26), která záznam natočila, uvedla, že uličky s nezbytnými výrobky byly opravdu plné a nedalo se jimi projít.
„Začala jsem to natáčet, protože to začalo být absurdní. Nemyslím si, že je nutné se tak chovat. Lidé hromadně nakupovali vodu, kapesníky, papírové utěrky a čisticí prostředky. Byla to šílená podívaná, nečekala jsem, že to takhle dopadne,“ dodala.
Nezapomeňte na dokumenty
Kampaň britské vlády s názvem Be Ready vybízí obyvatele, aby si vytvořili zásoby na 72 hodin, a to v souvislosti s rostoucími obavami úřadů ohledně klimatu, závislosti Spojeného království na technologiích i na nepřátelských, například hackerských činech.
Kromě potravin, vody a toaletního papíru kampaň doporučuje Britům, aby na bezpečném místě uchovávali kopie důležitých dokumentů, jako jsou pasy, a hotovost pro případ, že by selhaly digitální platební systémy nebo bankomaty. Lidem se také doporučuje pořídit si FM rádio s ručním nátahem a powerbanku pro případ výpadku elektřiny nebo internetu a připravit si lékárničku.
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Obchodní řetězce jako Argos, B&M anebo Maplin zaznamenaly výrazně vyšší poptávku po některých základních produktech z tohoto seznamu. Nouzové potřeby, jako jsou čelovky, ohřívače rukou, 25litrové kanystry a tablety na čištění vody, rovněž dominují některým žebříčkům nejprodávanějších produktů na Amazonu.
Prodejce kutilských potřeb Toolstation uvedl, že zaznamenal raketový nárůst prodejů svítilen a generátorů až o 172 procent a nárůst prodejů svítilen o 61 procent. „V reakci na novou kampaň vidíme pochopitelný nárůst poptávky po nouzovém vybavení,“ uvedl mluvčí řetězce.
Za Británii odolnější
Na otázku ohledně rizika, že si lidé budou hromadit příliš velké zásoby, ministr Streeting reagoval v pořadu BBC Newsnight. „Je povzbudivé, že lidé podnikají praktické kroky, aby byli připraveni. Mít doma několik základních věcí každodenní potřeby, od konzervovaných potravin po svítilny, pomáhá domácnostem připravit se na mimořádné události, ať už jde o povodně, výpadky proudu nebo prasklé potrubí. Všichni můžeme přispět k tomu, aby byla Británie odolnější.“
Premiér Andy Burnham uvedl, že kampaň byla zahájena několik dní poté, co byla odhalena kritická chyba v programovacím jazyce, který tvoří hlavní páteř velké části internetu. Webové stránky BBC, Wikipedie, několika místních samospráv a vládních orgánů po celém světě dočasně zmizely, zatímco programátoři zběsile pracovali na opravách – což podle premiéra jasně ukázalo, jak snadno mohou být části webu ohroženy kybernetickým útokem.
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Být prepperem znamená být připraven i na zácpy na D1, řekl host Rozstřelu
Obchody specializující se na „prepping“ – tedy umění proaktivní přípravy na přírodní katastrofy a v extrémních případech i na kolaps společnosti a jadernou válku – uvádějí, že od zahájení kampaně zaznamenaly obrovský nárůst tržeb.
Jack Brown, majitel obchodu Sgt Prepper’s, který se zabývá prodejem vybavení pro přežití, uvedl, že minulý týden obdržel za 24 hodin objednávky odpovídající objemu za celý měsíc.
„Myslel jsem si, že mi selhává telefon nebo že mi ho někdo hacknul, když mi najednou chodilo tolik objednávek,“ řekl pro deník The Guardian. Navzdory prudkému nárůstu prodeje základních potřeb uvádí Britské maloobchodní konsorcium, že dostupnost potravin zůstává dobrá a většina obchodů má nadále dostatečné zásoby, uzavřel britský portál.