Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Buďte připraveni! Britové po vládní výzvě začali horečně hromadit zásoby

Jan Dvořák
  12:00

V obchodě Asda ve Wandsworthu v jihozápadním Londýně došly zásoby vody poté, co ministr obrany Wes Streeting zahájil kampaň Be Ready. V té vyzval veřejnost, aby se připravila na narušení běžného života způsobené přírodními katastrofami, kybernetickými útoky nebo nepřátelskými státy tím, že si vytvoří zásoby nezbytných potřeb, jako jsou trvanlivé potraviny a voda. (27. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Prodej toaletního papíru a balené vody ve Velké Británii prudce vzrostl poté, co vláda vyzvala občany, aby si vytvořili zásoby pro případ celostátní krize. „Je povzbuzující vidět, jak si domácnosti dělají zásoby nezbytných potřeb pro případ přírodní katastrofy nebo paralyzujícího kyberútoku,“ uvedl ministr obrany Wes Streeting. Dodavatelé se však obávají, že kampaň Be Ready by mohla podnítit podobné hromadění zásob jako za časů covidové pandemie.

Na Amazonu tvořily ve středu ráno základní potřeby, jako je balená voda a toaletní papír, šest z 20 nejoblíbenějších rychloobrátkových produktů. Výrobci toaletního papíru uvádějí, že v posledních dnech zaznamenali prudký nárůst tržeb. Například společnost Serious Tissues, která vyrábí toaletní papír z recyklovaného materiálu, oznámila v posledních dnech 36procentní nárůst tržeb.

Ekologická firma Bumboo rovněž zaznamenala v dnech po zahájení kampaně Be Ready nárůst tržeb o 29 procent ve srovnání s minulým měsícem. Společnost Cheeky Panda, která prodává toaletní papír vyrobený z bambusu, vykázala meziroční nárůst o 43 procent. Její spoluzakladatelka Julia Chenová však varovala před panickým hromadným nakupováním. „Mít ve skříňce trochu toaletního papíru navíc je rozumné, ale není třeba hromadit zásoby na celé měsíce,“ uvedla pro deník The Telegraph.

Některé značky balené vody a 40 druhů konzervovaných polévek značek Heinz, Baxters a M&S byly v internetovém supermarketu Ocado ve středu ráno vyprodané. Obchod uvedl, že s dodavateli pracuje na zvýšení dostupnosti zboží.

Také videozáznam z velkoobchodního supermarketu Costco natočený v pondělí ukázal nakupující, jak si do vozíků nakládají hromady kartonů balené vody a papírových utěrek. Zákaznice Sophie Akpatiová (26), která záznam natočila, uvedla, že uličky s nezbytnými výrobky byly opravdu plné a nedalo se jimi projít.

„Začala jsem to natáčet, protože to začalo být absurdní. Nemyslím si, že je nutné se tak chovat. Lidé hromadně nakupovali vodu, kapesníky, papírové utěrky a čisticí prostředky. Byla to šílená podívaná, nečekala jsem, že to takhle dopadne,“ dodala.

Nezapomeňte na dokumenty

Kampaň britské vlády s názvem Be Ready vybízí obyvatele, aby si vytvořili zásoby na 72 hodin, a to v souvislosti s rostoucími obavami úřadů ohledně klimatu, závislosti Spojeného království na technologiích i na nepřátelských, například hackerských činech.

Kromě potravin, vody a toaletního papíru kampaň doporučuje Britům, aby na bezpečném místě uchovávali kopie důležitých dokumentů, jako jsou pasy, a hotovost pro případ, že by selhaly digitální platební systémy nebo bankomaty. Lidem se také doporučuje pořídit si FM rádio s ručním nátahem a powerbanku pro případ výpadku elektřiny nebo internetu a připravit si lékárničku.

Pravověrné preppery válka nezaskočila, zásoby a úkryt mají, říká znalec hnutí

Obchodní řetězce jako Argos, B&M anebo Maplin zaznamenaly výrazně vyšší poptávku po některých základních produktech z tohoto seznamu. Nouzové potřeby, jako jsou čelovky, ohřívače rukou, 25litrové kanystry a tablety na čištění vody, rovněž dominují některým žebříčkům nejprodávanějších produktů na Amazonu.

Prodejce kutilských potřeb Toolstation uvedl, že zaznamenal raketový nárůst prodejů svítilen a generátorů až o 172 procent a nárůst prodejů svítilen o 61 procent. „V reakci na novou kampaň vidíme pochopitelný nárůst poptávky po nouzovém vybavení,“ uvedl mluvčí řetězce.

Za Británii odolnější

Na otázku ohledně rizika, že si lidé budou hromadit příliš velké zásoby, ministr Streeting reagoval v pořadu BBC Newsnight. „Je povzbudivé, že lidé podnikají praktické kroky, aby byli připraveni. Mít doma několik základních věcí každodenní potřeby, od konzervovaných potravin po svítilny, pomáhá domácnostem připravit se na mimořádné události, ať už jde o povodně, výpadky proudu nebo prasklé potrubí. Všichni můžeme přispět k tomu, aby byla Británie odolnější.“

Nákupní horečka základních potravin se nevyhnula ani prodejně Tesco v londýnském Kingstonu. (27. října 2026)

Premiér Andy Burnham uvedl, že kampaň byla zahájena několik dní poté, co byla odhalena kritická chyba v programovacím jazyce, který tvoří hlavní páteř velké části internetu. Webové stránky BBC, Wikipedie, několika místních samospráv a vládních orgánů po celém světě dočasně zmizely, zatímco programátoři zběsile pracovali na opravách – což podle premiéra jasně ukázalo, jak snadno mohou být části webu ohroženy kybernetickým útokem.

Být prepperem znamená být připraven i na zácpy na D1, řekl host Rozstřelu

Obchody specializující se na „prepping“ – tedy umění proaktivní přípravy na přírodní katastrofy a v extrémních případech i na kolaps společnosti a jadernou válku – uvádějí, že od zahájení kampaně zaznamenaly obrovský nárůst tržeb.

Jack Brown, majitel obchodu Sgt Prepper’s, který se zabývá prodejem vybavení pro přežití, uvedl, že minulý týden obdržel za 24 hodin objednávky odpovídající objemu za celý měsíc.

„Myslel jsem si, že mi selhává telefon nebo že mi ho někdo hacknul, když mi najednou chodilo tolik objednávek,“ řekl pro deník The Guardian. Navzdory prudkému nárůstu prodeje základních potřeb uvádí Britské maloobchodní konsorcium, že dostupnost potravin zůstává dobrá a většina obchodů má nadále dostatečné zásoby, uzavřel britský portál.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?

Ve středu 28. října 2026 budou mít velké obchody kvůli státnímu svátku zavřeno. Prodejny do 200 metrů čtverečních mohou otevřít.

Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a...

Dermacol opouští marketingová ředitelka Komárová. Po 24 letech ji vyhodil manžel

Spolumajitelka firmy Dermacol Věra Komárová

Kosmetickou značku Dermacol opouští jedna z jejích nejvýraznějších tváří. Věra Komárová po 24 letech končí coby marketingová ředitelka, svou výpověď oznámila zaměstnancům v e-mailu. Za odchodem podle...

Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

ilustrační snímek

Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...

Koalice plánuje zdražení podzemní vody o 250 procent. Kraje se bojí o peníze

Ilustrační snímek

Místo dvou korun za odběr metru krychlového podzemní vody by se mělo podle plánů poslance Karla Turečka od nového roku platit korun sedm, jde tedy o zvýšení cen o 250 procent. Vodohospodářští experti...

Nedostatek motorů mění letectví. Vyplatí se sešrotovat i zachovalé stroje

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...

Airbusy americké letecké společnosti Spirit Airlines měly sloužit ještě desítky let. Některé z nich však dnes stojí odstavené v arizonské poušti a jejich další osud je nejistý. Jiné už skončily na...

Buďte připraveni! Britové po vládní výzvě začali horečně hromadit zásoby

V obchodě Asda ve Wandsworthu v jihozápadním Londýně došly zásoby vody poté, co...

Prodej toaletního papíru a balené vody ve Velké Británii prudce vzrostl poté, co vláda vyzvala občany, aby si vytvořili zásoby pro případ celostátní krize. „Je povzbuzující vidět, jak si domácnosti...

1. listopadu 2026

Útok na největší kryptoměnovou burzu má na svědomí Severní Korea, potvrdila FBI

ilustrační snímek

Za krádeží virtuálních aktiv za 6,3 miliardy USD (137,5 miliardy Kč) z největší kryptoměnové burzy na světě Binance stála Severní Korea, uvedl americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Binance...

1. listopadu 2026  9:19

Vlastník Toblerone žaluje malou čokoládovou značku. Nelíbí se mu tvar její tyčinky

Tyčinky O’bar o hmotnosti 200 g stojí 9,20 liber v mléčné nebo hořké variantě a...

Majitel značky Toblerone, společnost Mondelēz, podniká právní kroky vůči malé britské veganské čokoládové značce Catherine’s Originals. Ta podle něj kopíruje proslulý tvar této švýcarské...

1. listopadu 2026

Každý čtvrtý Čech má tajné úspory, ukázal průzkum. Nákupy častěji skrývají ženy

ilustrační snímek

Tajné účty i lhaní o tom, co kolik stojí. Pro většinu párů není úplná otevřenost u finančních otázek samozřejmostí. Utajené úspory má každý čtvrtý a jeden z pěti Čechů lže partnerovi o tom, kolik...

1. listopadu 2026

Syrovátkový protein výrazně zdražuje. Komplikace čekají i rybí tuk

ilustrační snímek

Cena syrovátkového proteinového koncentrátu od začátku března výrazně roste. Za zdražováním stojí rostoucí zájem o bílkoviny, omezená výrobu i změny ve spotřebě potravin. Další tlak na ceny a...

1. listopadu 2026

USA varovaly před teroristickým útokem v moskevském parku. FSB podniká opatření

Moskevský park Caricyno.

Velvyslanectví Spojených států v Moskvě v sobotu varovalo před možným útokem s velkým počtem obětí v parku Caricyno na jihu ruské metropole. Ruská tajná služba FSB podle státní agentury TASS uvedla,...

31. října 2026  17:06

Čína touží po lepším hovězím. Sváží sperma od nejlepších býků

Elitní býk Utopia plemene Angus (28. září 2026)

Čína po několikaletém omezení dovozu znovu nakupuje genetický materiál ze zahraničí. Chce zlepšit kvalitu svého skotu, zvýšit produkci hovězího masa i mléka a omezit závislost na dovozu potravin....

31. října 2026

Na cappuccino s alpakou. V Srbsku otevřeli kavárnu s netradičními společníky

V Srbsku, 50 kilometrů od Bělehradu, otevřela kavárna s alpakami. Majitelé se...

Kavárna v severním Srbsku má neobvyklé návštěvníky – šest alpak. Tato jihoamerická zvířata různých barev a velikostí se zde volně procházejí mezi stoly a dělají hostům společnost u kávy.

31. října 2026

Čeští zaměstnanci jsou opatrní. Práci ve zkušební době opouštějí jen zřídka, říká průzkum

ilustrační snímek

Obezřetní Češi práci ve zkušební době nemění. Šedesát procent lidí z nového místa v začátcích nikdy samo neodešlo, přestože v něm často nebyli spokojeni, ukázal exkluzivní průzkum personální agentury...

31. října 2026

Z inspektora pivní legendou. Cibich dobyl svět, v Březně se však pivo dovařilo

Etiketa Březňáku s Victorem Cibichem

V pravé ruce třímá orosený půllitr s pivem, v levé doutníček. Nakloní sklenici a rozkošnicky se napije. Zároveň však pozoruje okolí bystrýma modrýma očima – a to už pěknou řádku let. Viktor Cibich se...

31. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Burger i za 400 korun. Provozovatelé řeší dražší suroviny i závislost na rozvozu

Zleva Matouš Petráň z Dishe, Jakub Řiháček z BurgerIN a Tomáš Linhart z FatFuck...

Kvalitní maso už samo o sobě nestačí. Úspěch burgerového podniku podle provozovatelů stojí na stálé kvalitě, dobře zvládnutém provozu, marketingu i vhodné lokalitě. Majitelé pražského Dish a FatFuck...

31. října 2026

Konec schvalování faktur v e-mailu. Proč firmy opouštějí letitou zvyklost?

Ve spolupráci
Konec schvalování faktur v e-mailu. Proč firmy opouštějí desetiletou zvyklost?

Faktura dorazí do e-mailové schránky, účetní ji přepošle odpovědnému manažerovi a ten napíše strohé OK. Tento scénář představuje každodenní realitu ve většině českých firem už déle než desetiletí....

31. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.