Dá si někdo klobásu za pět set? Vánoční trhy v Budapešti nejsou pro každého

Miska tradiční maďarské gulášové polévky vyjde v přepočtu na 270 korun. Plněné zelné listy na více než 400 korun, klobásový hot dog na pětistovku, vyčíslila agentura AP nabídku s poznámkou, že průměrná čistá mzda v zemi se po přepočtu pohybuje okolo dvaceti tisíc korun. Maďaři tak mohou mít letos celkem oprávněný pocit, že vánoční trhy v jejich metropoli nejsou určeny pro ně.

„Tohle není pro maďarské peněženky,“ posteskla si Margit Vargová, která na trhy přijela z města Pecs na jihu Maďarska. „Ceny jsou prostě neskutečné,“ dodala.

Trhy zaskočily i cizince

Ceny potravin na oblíbeném adventním trhu u baziliky a také na nedalekém náměstí Vorosmarty vyvolaly v posledních týdnech sérii reportáží v místních médiích. Z nich vyplývá, že s některými položkami mají už problém i turisté z bohatších zemí. Například web Daily News Hungary zmiňuje italský pár, který za dvě porce bramboráku, guláše a hranolků dal v přepočtu 1 250 korun, což se mu zdálo skutečně dost. I když jako Italové uznali, že jídlo bylo výtečné.

Ami Sindharová, 29letá návštěvnice z Londýna, srovnala pro AP zážitek z Budapešti s trhy v německém Kolíně nad Rýnem. Podle ní je jídlo na budapešťském trhu mnohem dražší. „Atmosféra je tu skvělá, ale ceny potravin...,“ odmlčela se poté, co s přáteli dopila kelímek svařeného vína. „Myslím, že je to pro místní obyvatele škoda. Když máte takový krásný trh, chcete, aby na něj mohli jít jak místní, tak všichni turisté,“ posteskla si.

Tato myšlenka se v reakcích návštěvníků budapešťských vánočních trhů objevuje často. Žena z města Baja si pro Daily News Hungary posteskla, že maďarské rodiny s dětmi nebo senioři již na trzích prakticky nejsou k vidění. To je je podle ní škoda, neboť to kontrastuje to s rodinnou atmosférou typickou právě třeba pro italské adventní trhy.

Celý stánek s kaštany

Situace na trzích však odráží současné trápení maďarské ekonomiky. Hospodářství teprve v září ukončilo čtyři čtvrtletí poklesu v řadě a poslední dva roky zemi trápí raketový růst cen. Po většinu roku 2023 mělo Maďarsko nejvyšší inflaci z celé Evropské unie, když na vrcholu přesáhla dokonce 25 procent.

Zejména ceny potravin zaznamenaly dramatický nárůst. Podle údajů Eurostatu vstoupilo Maďarsko do letošního roku s prudkým nárůstem cen potravin o téměř 50 procent ve srovnání s předchozím rokem. Tempo růstu se sice v posledních měsících výrazně zpomalilo, ale vysoké ceny přetrvávají.

Důchodce Lajos Hild, který se rozhodl navštívit adventní trh u budapešťské baziliky, si podle svých slov stále nemůže zvyknout na to, kolik eď některé jeho vánoční pochoutky stojí. „Když jsem byl malý a šel jsem si koupit kaštany, mohl jsem si koupit celý stánek i s prodavačem za čtvrtinu ceny, kterou to stojí teď,“ zavzpomínal.

Aby pořadatelé zpřístupnili trhy i pro méně majetné návštěvníky, musí prodejci na hlavních vánočních trzích nabízet denně obměňované menu za 1 500 forintů, tedy přibližně sto korun. Jeho součástí je třeba malá porce dušeného kuřecího se zeleninou a smažená brambora. Podle Daily News Hungary však prodejci tuto nabídku příliš neinzerují.

I proto se Londýňanka Ami Sindharová obává, že ani tato úlitba místní obyvatele moc nepřesvědčí. „Je dost velký rozdíl mezi tím, kolik lidé vydělají, a tím, co se po nich chce, aby utráceli na trhu,“ uzavřela pro AP.