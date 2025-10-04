Nákupy s královským nádechem. Buckinghamský palác otevře první vánoční obchod

Obchod provozuje organizace Royal Collection Trust, která spravuje a pečuje o Královskou sbírku, jednu z nejvýznamnějších uměleckých sbírek na světě. Pro návštěvníky bude otevřený od 14. listopadu do 5. ledna. Vstup do obchodu je zdarma a výtěžek z prodeje bude použitý na péči o rozsáhlou uměleckou sbírku královské rodiny, píše web The Standard.
„Vůbec poprvé se na Vánoce otevře dočasný obchod ve stájích Royal Mews u Buckinghamského paláce, který promění část 200 let starých stájí na sváteční butik, zatímco budou stáje během zimy uzavřeny pro návštěvníky,“ informovala organizace na svém webu.
Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si i nakoupit široký výběr unikátního zboží inspirovaného historií monarchie. K dispozici bude například malosériový gin destilovaný s použitím bylin pocházejících přímo z areálu Buckinghamského paláce a hradu Windsor nebo kuchyňské doplňky inspirované kuchyní na hradě Windsor, která je proslulá jako nejstarší funkční kuchyně v zemi.
K mání bude také oficiální porcelán. Ten se vyrábí i zdobí ručně ve městě Stoke-on-Trent pomocí tradičních technik, které se používají už více než 250 let. Zákazníci si budou moci také pořídit ručně vyšívané ozdoby z Indie, viktoriánské křišťálové sklenice na víno anebo plyšové hračky vyrobené ze stoprocentně recyklovaných materiálů.
„Sezonní nápoje a drobné občerstvení budou také k dispozici, aby podtrhly sváteční atmosféru. Adventní kalendář v životní velikosti bude každý den odhalovat nové produkty, limitované edice, exkluzivní dobroty a sběratelské předměty,“ uzavřela organizace.