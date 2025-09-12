Brutalistický komplex Davida Lynche v LA je na prodej. Režisér zde žil i tvořil

Jan Dvořák
  20:00
V nabídce kalifornské realitní kanceláře The Agency se objevil na prodej komplex domů, který byl desítky let domovem i tvůrčím sídlem Davida Lynche. Americký režisér strávil jeho budováním čtyři desetiletí a byl mu zdrojem inspirace u mnoha děl. Sedm domů rozkládajících se na třech pozemcích má visačku 15 milionů dolarů a podle makléře jsou nemovitostí žhavým kandidátem na kulturní památku.
Dům z 60. let 20. století navrhl architekt Lloyd Wright, syn Franka Lloyda...

Dům z 60. let 20. století navrhl architekt Lloyd Wright, syn Franka Lloyda Wrighta a mnohým filmovým fanouškům je znám z Lynchova filmu Lost Highway z roku 1997. (12. září 2025) | foto: https://www.theagencyre.com/

Součástí Lynchova komplexu je také hostinský dům zařízený v podobném stylu jako...
Nemovitosti, především pak hlavní obytná budova, se vyznačují mnoha prvky z...
Nemovitosti, především pak hlavní obytná budova, se vyznačují mnoha prvky z...
„Celkově má komplex sedm budov,“ říká Marc Silver z realitní kaceláře The...
41 fotografií

Když letos v lednu ve věku 78 let režisér zemřel, právě zde v Hollywood Hills na adrese 4017 Senanda Rd. na schodech u klikaté silnice nechávali jeho fanoušci květiny i vzkazy. Komplex několika neobvyklých staveb rozesetý na třech různých parcelách o rozloze čtyři tísce čtverečních metrů jde momentálně na trh za cenu 15 milionů dolarů (328 milionů Kč), píše americký web The Wall Street Journal.

Z ulice je vidět hlavní obytná brutalistická stavbu s tenkými svislými okny a plochou střechou. Dům z 60. let 20. století navrhl architekt Lloyd Wright, syn Franka Lloyda Wrighta a mnohým filmovým fanouškům je znám z Lynchova filmu Lost Highway z roku 1997. Druhou nejdůležitější stavbou na pozemku je pak stavba v minulosti sloužící jako Lynchovo studio

Zběsilost v srdci

Režisér začal budovat komplex v Hollywood Hills v roce 1987, kdy podle záznamů o nemovitostech zaplatil 560 000 dolarů za dům od architekta Lloyda Wrighta se třemi místnostmi. Najal tehdy jeho syna Erika, aby pro nemovitost navrhl bazén a bazénový domek.

V roce 1989 pak koupil Lynch i sousední dům se dvěma ložnicemi za 542 300 dolarů. V roce 1995 pak nakonec i studio za 346 500 dolarů. Obě nemovitosti ale výrazně přestavěl a později skoupil sousední pozemky, aby mohly vzniknout další budovy. „Celkově má komplex sedm budov,“ říká Marc Silver z realitní kanceláře The Agence, která má prodej na starost.

Zemřel režisér David Lynch, natočil seriál Twin Peaks či film Modrý samet

David Lynch často popisovaný jako filmový vizionář, byl znám svými surrealistickými, často znepokojivými filmy a televizními seriály, včetně toho asi nejznámějšího – Městečko Twin Peaks z roku 1991. Režisér známých snímků Modrý samet, Zběsilost v srdci anebo Mullholand drive byl však také malířem, sochařem a muzikantem. Vydal několik studiových alb, z nichž některá popsal jako moderní blues. Součástí jedné z jeho nemovitostí je tak i hudební studio.

Modrý samet

Lynch vždy tvrdil, že obytný prostor vždy vnímal jako prodloužení svého tvůrčího života a zdroj inspirace pro dílo následující. „Dům Lloyda Wrighta ovlivňuje celý můj život, který v něm prožívám,“ řekl v rozhovoru z roku 1997. „A pak někdy vidím věci, tvary nebo něco, co by se do něj hodilo.“

Hlavní budova má rozlohu přibližně 186 m² a vyznačuje se nápadnými cementovými vzory ve tvaru šipek na fasádě a velkými okny a střešními okny po celé ploše. Lynchovo studio má velkou knihovnu, promítací sál a profesionální vybavení pro mediální produkci, včetně střižny.

Krásné noční můry. Lynch svou pražskou výstavu konzultoval ještě den před smrtí

I ostatní budovy mají podobný vzhled, jsou obloženy hladkou omítkou benátského typu v tmavém, tlumeném šedém odstínu. „Je to velmi surová, industriální estetika,“ říká makléř Silver.

Nemovitosti, především pak hlavní obytná budova, se vyznačují mnoha prvky z přírodního dřeva a kovu, z nichž některé navrhl sám Lynch. Součástí komplexu je několik dílen, kde Lynch pracoval na nových nápadech. Během pandemie covidu například často zveřejňoval na YouTube „zprávy o počasí“ právě z jedné z nich.

Realitní kancelář doufá, se jí podaří celý komplex prodat buď nějakému fanouškovi režiséra Lynche anebo nadaci či muzeu, které by ji chtěly zachovat v původním stavu. Je ovšem také možné, že by kupující chtěl na pozemku postavit nový dům. „Na něco takového by veřejnost reagovala velmi negativně,“ podotýká Silver. Podle jeho názoru je komplex velmi slibný kandidát na zařazení mezi historické památky, uzavřel prodejce podle amerického webu.

11. září 2025

Dřímání pilotů v kokpitu se stává pravidlem. Německé odbory varují před riziky

Spánek během letů se v německých kokpitech stal častější praxí, než by bylo žádoucí. Podle průzkumu německé odborové organizace Vereinigung Cockpit (VC) 93 procent pilotů přiznává, že si během...

11. září 2025

Francie se topí v dluzích. Na novou vládu čeká spousta práce, míní experti

Francie má v současné době nejvyšší deficit státního rozpočtu ze všech členských států eurozóny. Pohled na její obrovské zadlužení tak experty začíná znervózňovat. Mimo jiné i kvůli nedostatku...

11. září 2025  16:03

