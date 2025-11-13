Kvůli nedodržování rychlostního limitu 6 kilometrů v hodině si chodci v zóně, která je často plná lidí, pravidelně stěžovali policii. „Doufali jsme, že koexistence bude fungovat,“ zmínila pro list Brussels Times bruselská komisařka pro dopravu Anais Maesová.
„V praxi však jen velmi málo cyklistů nebo řidičů elektrických koloběžek dodržuje limit 6 km/h. V určitém okamžiku, když je konfliktů příliš mnoho, je nutné se rozhodnout a my dáváme chodce na první místo,“ doplnila.
Zahlcená oblast
Oblast původně určená chodcům získala postupně na popularitě a stala se neoficiálním centrem města. Je to místo, kde se často konají různé akce a shromáždění, nacházejí se tam také obchody a restaurace. Ačkoliv někteří cyklisté z kol sesedají, chodci si stěžují, že i v takových situacích se cyklisté prodírají davy a způsobují kolize.
„Hlavním problémem je nedostatek jasného vymezení prostoru pro kola a chodce,“ říká doručovatel Farooq Daulatzai. Sám měl už pět nebo šest nehod. Vinu klade radnici za to, že zde nezřídila cyklopruhy. „Pořád cinkám na zvonek, ale nikdo se nehne,“ říká.
Jízda na kolech bude v zóně Piétonnier zakázána od příštího roku s výjimkou doby mezi 4. a 11. hodinou ranní, kdy je povolen průjezd i rozvážkovým vozidlům. Město zatím přesně nevysvětlilo, jak bude zákaz fungovat. Jedním z často diskutovaných návrhů je i odklonění cyklistů na paralelní osu po užších ulicích na západě.
Chyba v plánování
Návrh vzbudil kritiku ze strany cyklistů, kteří považují střet mezi cyklisty a chodci za plánovací chybu, na kterou upozorňovali už při vytváření pěší zóny. Kvalita a bezpečnost alternativní trasy je podle nich zatím nedostatečná.
„Momentálně jezdím ráno se synem do školy na kole a momentálně je to v pořádku, protože jezdí na kole pořád se mnou. Až bude starší, nemyslím si, že by pro něj bylo bezpečné se v takových podmínkách vracet ze školy sám na kole,“ uvedl Thomas Deweer z Belgické cyklistické federace s odkazem na navrhovanou alternativní trasu. „V Belgii je ve skutečnosti pro auta nezákonné předjíždět kola, ale stejně to dělají,“ doplnil.
