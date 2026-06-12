Brusel zakáže sdílené elektrokoloběžky. Reaguje na nárůst nehod

V roce 2025 utrpělo v bruselském regionu při nehodách s elektrickými koloběžkami zranění 666 lidí. Oproti předchozímu roku se toto číslo zvýšilo o více než čtvrtinu. „Při pádu z elektrokoloběžky je větší pravděpodobnost zranění než při pádu z kola,“ uvedla bruselská ministryně dopravy Elke Van den Brandtová.
Chaoticky zaparkované sdílené elektrokoloběžky podle Van den Brandtové „ještě více ztěžují pohyb po chodnících lidem s omezenou pohyblivostí, rodičům s kočárky či seniorům“. Server stanice VRT doplnil, že podle bruselského státního zástupce Juliena Moinila byly v loňském roce sdílené elektrické koloběžky použity ve 25 případech střelby.
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Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci
V současnosti zajišťují provoz sdílených elektrokoloběžek v Bruselu společnosti Bolt a Dott. Smlouvy s nimi ale na konci tohoto roku vyprší a nové již nebudou uzavřeny, uvedla ve čtvrtek bruselská vláda. Van den Brandtová uvedla, že ve městě nadále zůstanou v provozu sdílená kola.
Prudký nárůst počtu nehod vyvolává podle agentury Belga výzvy k přijetí opatření i v jiných částech země. V minulém měsíci vyzvaly nemocnice v Antverpách k zákazu sdílených koloběžek v době od půlnoci do 08:00 s odůvodněním, že zranění způsobená nehodami na elektrokoloběžkách bývají v noci vážnější. Na federální úrovni chce ministr dopravy Jean-Luc Crucke od září zavést povinné nošení přileb pro uživatele elektrických koloběžek, které mohou překročit rychlost 20 kilometrů za hodinu.
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24. března 2025