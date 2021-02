Bruselský hotel přeměnil pokoje na malé restaurace, zve lidi na Valentýna

„Už celé měsíce jsme zavření doma, snažíme se organizovat aspoň malé domácí večírky. Ale možnost jít ven, jako bychom šli do opravdové restaurace, to je naprosto skvělé,“ raduje se Marine Deroo. Je jí čtyřiatřicet let a nový koncept vyzkoušela jen pár dní před svátkem zamilovaných.



S přítelem si vybrali večeři při svíčkách za doprovodu hudby. Hotel Qbic, který tvrdí, že tuto možnost nabízí jako první na světě, přetvořil dvanáct pokojů speciálně pro svátek svatého Valentýna. Víno musí hosté u servírek objednat bezpodmínečně před 20:00, poté už by to odporovalo protiepidemickým opatřením.

Je to všechno, jen ne „hotelová služba,“ ujišťuje ředitel hotelu Bert Vandewaetere. Balíček za 149 eur (asi 3 850 korun) zahrnuje nocleh v jednom pokoji, večeři v jiném pokoji a snídani. Nápoje se platí zvlášť.

„Děti jsou doma, partneři přijdou a stráví příjemné chvíle ve dvou,“ vysvětluje jednatel hotelu, který otevřel na konci roku 2019. Nápad přišel v listopadu, když se v Belgii kvůli boji s koronavirem uzavřely bary a restaurace.

Za první vlny epidemie hotel nabídl pokoje zdarma pro pracovníky ve zdravotnictví, vstupní halu otevřel pro studenty, aby se zde mohli učit. Díky tomu zůstal v provozu a zaměstnanci měli alespoň nějakou práci. Za poslední dva měsíce, když část pokojů přeměnil na malé restaurace pro dva, se zařízení alespoň o víkendech dostalo téměř na úroveň běžného provozu.

„Napadlo mě to, protože spousta lidí už toho má doma opravdu dost. Máme spoustu pokojů, můžeme tak zařídit něco vskutku příjemného, aby si lidé užili skvělý večer,“ říká Vandewaetere.

Nápadem se inspirovaly už i další bruselské hotely a nabízí večeři jako v restauraci, která zároveň respektuje pravidla pro dodržování rozestupů. Na valentýnský víkend čeká na zamilované dvojice šedesát pokojů. Největší zájem je o páteční a sobotní večer.

Vidina servírování jídla do tolika pokojů byla podle šéfkuchaře Joaa Silvy zprvu „trochu zneklidňující“. „Nakonec toho ale nelituji,“ říká. Zaměstnanci v rouškách chodí mezi kuchyní a pokoji, hudba, zvuk otevíraných lahví, příjemné rozhovory. Téměř jako obvyklý hotel.