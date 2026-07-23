Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Google dostal od Evropské komise pokutu 890 milionů eur. Zvýhodňoval vlastní služby

Autor: ,
  13:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Evropská komise udělila americké internetové společnosti Google pokutu 890 milionů eur (21,5 miliardy korun) za porušení unijního nařízení o digitálních trzích (DMA). Podle unijní exekutivy firma ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby a zároveň omezovala podniky v tom, aby spotřebitele odkazovaly na alternativní, často levnější nákupní kanály mimo platformu Google Play.

Google patří podle pravidel EU mezi takzvané strážce přístupu neboli gatekeepers. Tímto označením Evropská komise v září 2023 označila velké internetové společnosti, které musejí splňovat pravidla digitální normy DMA. Mezi gatekeepers patří například také společnosti Meta Platforms a Apple.

Podle nařízení o digitálních trzích nesmějí tyto společnosti při řazení výsledků vyhledávání upřednostňovat své vlastní služby před službami třetích stran. Při řazení musejí uplatňovat transparentní, spravedlivé a nediskriminační podmínky. Evropská komise však zjistila, že společnost Google ve vyhledávači Google Search upřednostňuje své vlastní služby, včetně služeb v oblasti nakupování, hotelů či dopravy, před službami třetích stran. Tím podle unijní exekutivy porušuje povinnosti vyplývající z nařízení.

Evropská komise udělila Googlu pokutu téměř 72 miliard za zneužití postavení

Google ve výsledcích vyhledávání zvýrazňuje své vlastní služby mimo jiné tím, že je umisťuje na horní část stránky s výsledky nebo je zviditelňuje pomocí vylepšených vizuálních prvků a filtrů. Podobné služby třetích stran přitom podle Evropské komise tak výrazně nezvýrazňuje.

Google nesplnil povinnost

Podle unijního nařízení by vývojáři aplikací, kteří své aplikace distribuují prostřednictvím služby Google Play, měli mít možnost bezplatně informovat zákazníky o alternativních, často levnějších nabídkách a nasměrovat je k nim za účelem nákupu, například na webové stránky nebo do alternativních obchodů s aplikacemi. Komise ale dospěla k závěru, že Google tuto povinnost nesplnil.

Google tlačí AI do vyhledávání, lidé začínají hledat alternativy. Vyzkoušeli jsme je

Google by nyní měl ukončit porušování předpisů a zavést opatření, která zajistí spravedlivé a nediskriminační zacházení se službami třetích stran ve výsledcích vyhledávání Google. Zároveň by měl umožnit vývojářům, kteří distribuují své aplikace prostřednictvím obchodu Google Play, volně komunikovat s uživateli, propagovat své nabídky a uzavírat s nimi smlouvy nejen v rámci obchodu Google Play, ale i mimo něj.

Právě uložené pokuty podle Evropské komise zohledňují závažnost i délku trvání porušení předpisů. Jde o pokutu 460 milionů eur za jedno porušení a 430 milionů eur za druhé. Google musí rozhodnutí Evropské komise splnit do 60 dnů, jinak mu hrozí periodické peněžité sankce až do výše pěti procent jeho celosvětového obratu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Range Rover z Temu“ dobyl Británii. Čínské značky už ovládají pětinu trhu

Ambiciózní čínský model Jaecoo J7 vypadá jako malý Range Rover a ve Velké...

Čínské automobilky v Evropě posilují. V březnu se stal nejprodávanějším autem ve Velké Británii sportovně-užitkový vůz Jaecoo 7 svým vzhledem nápadně připomínající britský Range Rover. Zásadní rozdíl...

Tři koruny k účtu. Qerko zavedlo přirážku při placení, hosté se bouří

Už žádné mávání na číšníka. Qerko posílá placení do rychlého režimu

Především v obědové špičce jde o oblíbenou službu. S aplikací Qerko není třeba stát v restauraci u pokladny a řešit rozdělení účtu. Každý z hostů s ní může zaplatit zvlášť pomocí mobilu a jít. Jenže...

Vlakotramvaj od AŽD se ukázala ve zkušebním provozu. Poprvé svezla lidi

Experimentální bateriová vlakotramvaj LENKA - Lehké Elektrické Nabíjecí...

Na železniční trati mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem začaly zkušební jízdy tramvaje přestavěné na lehké kolejové vozidlo. Experiment Lenka (lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo) zatím...

Chystané změny v penzích zatíží dnešní malé děti, jde o stovky miliard, líčí ekonomové

Premium
ilustrační snímek

Vláda chystá v tomto volebním období minimálně dvě důchodové novely. Jednu už letos, další v druhé polovině svého mandátu. Důchodci si díky tomu polepší a krátkodobě to pro státní rozpočet nebude...

Na šampionátu došly dresy Nike. Značka promarnila svou šanci, tvrdí odborníci

Zápasové dresy Nike FIFA vystavené ve vlajkovém obchodě značky v nákupní pasáži...

Společnosti Nike řeší problém. Na fotbalovém šampionátu jí začaly docházet originální zápasové dresy. Značka vyprodala ty pro nejméně čtyři ze svých 16 sponzorovaných federací. Některé brazilské sady...

Google dostal od Evropské komise pokutu 890 milionů eur. Zvýhodňoval vlastní služby

ilustrační snímek

Evropská komise udělila americké internetové společnosti Google pokutu 890 milionů eur (21,5 miliardy korun) za porušení unijního nařízení o digitálních trzích (DMA). Podle unijní exekutivy firma ve...

23. července 2026  13:30

Starmerovi srazily vaz i vysoké účty za energie. Nový britský premiér slibuje změnu

Andy Burnham řeční ke svým voličům po zisku poslaneckého mandátu ve volebním...

Energetika bude pro novou britskou vládu jedním z klíčových témat, přičemž bude muset čelit tlaku z obou stran. Průmyslové i ropné lobby kabinet vyzývají, aby kvůli soběstačnosti země rozjel ve...

23. července 2026  12:01

Další příležitost pro investory. Babiš chce uvést Letiště Praha na burzu

Noční odlety a přílety jsou na Letišti Václava Havla v Ruzyni běžnou součástí...

Stát by podle premiéra Andreje Babiše mohl v roce 2028 uvést na burzu 40 procent akcií pražského letiště. Po plánovaném vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ, kterou chce vláda...

23. července 2026  10:11

Húsíové zaútočili na dva tankery v Rudém moři. Válka s Íránem se rozšiřuje

Zakotvené lodě na pobřeží u města Bandar Abbás v Íránu. Napětí v Hormuzském...

Jemenské hnutí Húsíů oznámilo útok na dva saúdskoarabské ropné tankery v Rudém moři. Jde o první útoky od chvíle, kdy Íránem podporovaní povstalci vyhlásili námořní blokádu Saúdské Arábie. Konflikt...

23. července 2026

Brusel výrazně zdražil, Praha už není levná. Jak se mění ceny noční zábavy

ilustrační snímek

Nejdražší Melbourne, poté Sydney. Nově mezi 20 nejdražších měst světa, pokud si chce člověk večer vyrazit za zábavou, patří i Brusel. Za posledních deset let se ceny v belgické metropoli téměř...

23. července 2026  8:12

Muskova Tesla zvýšila tržby o čtvrtinu, zisk jí ale klesl

ilustrační snímek

Americká automobilka Tesla ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 26 procent na 28,24 miliardy dolarů (zhruba 600 miliard Kč). Čistý zisk však klesl o pět procent na 1,11 miliardy dolarů a...

23. července 2026  7:02

Technologická společnost Alphabet čtyřnásobí zisk, tržby překonaly odhady

ilustrační snímek

Americká technologická společnost Alphabet, jejíž součástí je také internetová společnost Google, ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 24 procent na 119,8 miliardy dolarů (přes 2,5 bilionu...

22. července 2026  23:02,  aktualizováno  23. 7. 6:23

Rekvalifikací výrazně ubylo. Ze čtyřiceti lidí mi úřad práce schválil tři, líčí podnikatelka

Premium
ilustrační snímek

Kdo si chce letos zlepšit uplatnění na trhu práce, má podmínky těžší než loni. Počty rekvalifikovaných přes úřady práce v letošním roce klesly. Úřad práce schválil letos do konce června žádost...

23. července 2026

Bílkovinná krmiva se do EU prakticky jen dovážejí, komise to chce změnit

ilustrační snímek

EU je závislá na dovozu krmiv s vysokým obsahem bílkovin a je potřeba to alespoň částečně změnit, konstatovala Evropská komise. Vytvořila proto v červenci představený plán, podle kterého by se měl...

23. července 2026

Za plavbu půlroční plat navíc. Rejdaři vábí námořníky do pekla Hormuzu

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026

Rejdařské společnosti se snaží přesvědčit posádky, aby navzdory pokračujícím útokům proplouvaly Hormuzským průlivem. Námořníkům nabízejí mimořádné odměny, které mohou dosahovat až šesti měsíčních...

22. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Přesuňte výrobu, nebo zaplatíte. Trump chystá tvrdá cla na generická léčiva

Lékárna řetězce CVS na Manhattanu v New Yorku (18. září 2024)

Americký prezident Donald Trump dal výrobcům levných generických léků dva roky na přesun produkce do Spojených států. Pokud to nestihnou, od srpna 2028 na jejich dovoz dopadne stoprocentní clo, které...

22. července 2026

„Čalouníci“, kteří barví bavlnu krví. Kdo v bývalém impériu krmí ruské rakety?

Premium
ilustrační snímek

Na Ukrajinu dopadají stovky střel v tempu, které mělo být pro sankcemi zasažené Rusko nemožné. Moskva pálí víc, než stíhá vyrábět. Jak je možné, že ruský válečný průmysl dál chrlí zbraně...

22. července 2026  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.