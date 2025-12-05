Brusel dal Muskovi pokutu 120 milionů eur. Vadí klamavá fajfka i utajení dat

Evropská komise (EK) obvinila americkou internetovou síť X miliardáře Elona Muska z porušení unijních pravidel, konkrétně nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Za to jí vyměřila pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy Kč). Konkurenční společnost TikTok se pokutě vyhnula díky ústupkům, které učinila.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské komise v Bruselu (5. června 2022)
Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)
Elon Musk hovoří na konferenci v Oxon Hill v Marylandu. (20. února 2025)
Elon Musk před setkáním se zákonodárci v budově Kapitolu (5. března 2025)
Jde o první sankci v rámci přelomové unijní legislativy a podle agentury Reuters lze očekávat, že sankce vyvolá hněv americké vlády. Podle vysokého unijního představitele předcházely pátečnímu rozhodnutí dva roky intenzivní práce a komise byla se společností X v kontaktu. Výše pokuty byla stanovena podle délky trvání a závažnosti porušení, uvedl unijní zdroj.

„Komise dnes uložila společnosti X pokutu 120 milionů eur za porušení jejích povinností v oblasti transparentnosti podle nařízení o digitálních službách (DSA). Mezi porušení patří klamavý design její modré fajfky, nedostatečná transparentnost jejího reklamního úložiště a neposkytnutí přístupu k veřejným datům pro výzkumníky,“ uvedla komise.

Smazali vám účet? Tady si můžete stěžovat nejen na Facebook a TikTok

Porušení se týkají tří oblastí, jednou z nich jsou podvodné informace pro uživatele v souvislosti s takzvanou modrou fajfkou u účtů. Dříve takzvaný checkmark znamenal, že je účet společností X (dříve Twitter) ověřený, měli ho například politici, známé osobnosti nebo média. Nyní se ale dá toto označení koupit v rámci X Premium, takže ztratilo důvěryhodnost.

Druhé porušení se týká toho, že síť X neposkytuje dostatečný prostor výzkumníkům. Ti pak mají často přístup jen k částečným či nespolehlivým datům, což má dopad na jejich schopnost zkoumat například to, zda jsou uživatelé, včetně nezletilých, vystaveni nezákonnému nebo škodlivému obsahu. Podobné výhrady měla komise i vůči Facebooku, Instagramu či TikToku.

AI bere médiím čtenáře i příjmy, varuje SPIR a zvažuje podnět k regulátorovi

Podle unijního Nařízení o digitálních službách (DSA), které vstoupilo v platnost loni, musejí firmy Google ze skupiny Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, X, TikTok a další vyvinout větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu na svých platformách. Evropská komise je exekutivním orgánem EU s rozsáhlými pravomocemi, plní rovněž úlohu antimonopolního úřadu.

Musk koupil síť X v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.

Elon Musk pokořil rekord, jako první na světě má majetek půl bilionu dolarů

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 467 miliard dolarů (asi 9,7 bilionu Kč).

V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

TikTok dostal v EU pokutu 530 milionů eur za špatnou ochranu dat

Evropské nařízení DSA, které je zaměřeno proti velkým technologickým společnostem a má zajistit, aby menší konkurenti mohli soutěžit a spotřebitelé měli větší výběr, je častým terčem kritiky administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Ta tvrdí, že se komise zaměřuje na americké podniky a cenzuruje Američany.

Evropská komise uvedla, že se její předpisy nezaměřují na žádnou národnost a že pouze brání své digitální a demokratické standardy, které obvykle slouží jako měřítko pro zbytek světa.

Mírná pokuta

Podle místopředsedkyně EK Henny Virkkunenové je podle některých komentářů mírná pokuta pro společnost X přiměřená a byla vypočtena na základě povahy porušení, jejich závažnosti z hlediska dotčených uživatelů v EU a jejich trvání.

„Nejsme tady proto, abychom ukládali nejvyšší pokuty. Jsme tady proto, abychom zajistili dodržování našich digitálních právních předpisů, a pokud naše pravidla dodržujete, pokutu nedostanete. Je to takto jednoduché,“ uvedla. „Myslím, že je velmi důležité zdůraznit, že DSA nemá nic společného s cenzurou,“ dodala.

Na blížící se rozhodnutí EU reagoval už ve čtvrtek americký viceprezident JD Vance. „Kolují zvěsti, že Evropská komise vyměří síti X pokutu v řádu stovek milionů dolarů za to, že se nezapojuje do cenzury,“ uvedl na sociální síti X viceprezident. „EU by měla podporovat svobodu projevu, a ne útočit na americké společnosti kvůli nesmyslům,“ dodal.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

