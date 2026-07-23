Studie Deutsche Bank Research Institute vychází už řadu let. Každoročně porovnává ceny ve velkých světových městech a sleduje, jak se vyvíjejí v čase. Letošní vydání srovnává 69 měst na šesti kontinentech - od Abú Zabí po Curych.
Kromě důležitých ukazatelů sestavují výzkumníci i několik „odlehčených indexů“. Jedním z nich je právě Oasis Index, který je pojmenovaný podle slavné písně britské skupiny Oasis Cigarettes & Alcohol a který sleduje průměrnou cenu pěti půllitrů piva a dvou krabiček cigaret, přepočtenou na americké dolary.
|
Neopustíme svůj pub, koupíme ho! Britské hospody krachují, lidé se nemají kde sejít
V letošním roce jsou podle studie nejdražšími městy pro večerní posezení města v Austrálii, konkrétně Melbourne (111,20 USD) a Sydney (109,50 USD). Následují novozélandská města Auckland (68,60 USD) a Wellington (67,10 USD). Na pátém místě je Londýn (63,90 USD), hned za ním rovněž britský Birmingham (62,80 USD), a pak irský Dublin (61,60 USD).
Brusel obsadil 18. místo. Podle institutu Deutsche Bank vyjde v belgické metropoli průměrný večer na 41,10 dolaru (870 Kč). Mezi městy kontinentální Evropy je čtvrtý nejdražší – vyšší náklady mají už jen Paříž (43,50 USD), Helsinky (46,20 USD) a Oslo (53,40 USD).
Naopak nejlevnějšími evropskými městy pro večerní posezení jsou Istanbul (16,60 USD), Varšava (19,50 USD) a Madrid (19,90 USD). Celosvětově jsou nejlevnější Šanghaj (10,40 USD), Rio de Janeiro (11,70 USD) a Káhira (12,10 USD).
|
Od jedničky po čtyřku. Zavzpomínejte na putování československými hospodami
Brusel zároveň patří mezi města, kde ceny v tomto indexu rostou nejrychleji. Ještě před rokem byl na 22. místě, kdy průměrný večer stál 40,30 dolaru. Před deseti lety, tedy v roce 2016, stejný večer vyšel na 22,30 dolaru, takže náklady se za deset let téměř zdvojnásobily.
Nárůst o 84 procent za deset let je šestý nejvyšší ze všech sledovaných měst. Vyšší zdražení zaznamenaly pouze Bogotá (+98 procent), Mexiko, (+92 procent), Praha (+89 procent), Melbourne (+89 procent) a Budapešť (+86 procent).
Většina údajů pochází z databáze Numbeo, tedy z cen, které zadávají sami uživatelé z jednotlivých měst. Výzkumníci následně tato data kontrolují, porovnávají s dalšími zdroji a převádějí vše na americké dolary. Studie se nezabývá jen zábavou ve městech, ale sleduje i kvalitu života, čisté mzdy, ceny bytů a nájmů, potraviny, restaurace, dopravu, energie či benzín.
Praha celkově podle autorů studie přestává být levnou středoevropskou destinací a cenově se rychle přibližuje západní Evropě. Deutsche Bank uvádí, že česká koruna za posledních deset let vůči dolaru posílila zhruba o 15 procent, zároveň výrazně vzrostly mzdy i domácí ceny.
|
Stačilo. V Německu chtějí kvůli kriminalitě zakázat alkohol na všech nádražích
U mezd výzkum uvádí, že za posledních deset let vzrostly v Praze o více než 120 procent, zároveň ale prudce zdražilo bydlení. Cena bytů v centru vzrostla o 152 procent. Praha tak patří mezi města s nejrychlejším růstem cen nemovitostí na světě. Za deset let rovněž večeře pro dva zdražila o 98 procent, cappuccino téměř o 99 procent, cena piva se pak zvýšila o 65 procent.
Studie uvádí i další odlehčený index, který je nazvaný Cheap Date Index (Index nákladů na levné rande). Ten je ve studii definován jako součet ceny lahve vína, džínů, šatů, dvou káv, večeře pro dva, dvou vstupenek do kina, dvou jízdenek MHD a pětikilometrové jízdy taxíkem. V tomto srovnání vyjde nejdráž romantický večer v Ženevě a v Curychu. Praha je 39., levnější je rande například v Barceloně nebo v Římě.