Nejstarší americké obleky končí. Firma Brooks Brothers vyhlásila bankrot

Tradice firmy, specializující se především na pánskou společenskou módu, sahá až do roku 1818. Obleky od Brooks Brothers vlastnila řada amerických prezidentů včetně Johna F. Kennedyho či Baracka Obamy.

Společnost má okolo 500 prodejen po celém světě, 50 procent z nich je na území Spojených států. Ve firmě pracuje více než 4000 zaměstnanců. Od konce osmdesátých let minulého století až do roku 2001 spadala značka pod Marks & Spencer, nyní ji vlastní italský podnikatel Claudio Del Vecchio.

Firma se začala dostávat do potíží poté, co se rozmohlo nošení neformálních oděvů v kancelářích a přibyla internetová konkurence. Prodej společnosti se tak řešil již před pandemií, nyní uvádí, že převod firmy na jiného vlastníka by měl být dokončen v několika následujících měsících.

„Problémy firmy se s příchodem koronaviru jen prohloubily. Žádost o ochranu před věřiteli a prodej firmy je nejlepší současnou možností,” řekl Del Vecchio pro BBC. Společnost uvádí, že má aktiva a závazky mezi 500 miliony a 1 miliardou dolarů.



Del Vecchio se také vyjádřil, že nezbytným krokem k přežití společnosti je i zavírání více než padesátky amerických prodejen. „Aby společnost krizi přežila a mohla dále prosperovat, musíme šetřit kde to jde,” dodal na konec vlastník Brooks Brothers.