Doživotní zákaz. Britové narození po roce 2008 si už cigarety nekoupí

  13:14
Britský parlament schválil zákon, který všem lidem narozeným po roce 2008 doživotně zakáže kupovat cigarety, doutníky nebo tabák. Dlouze projednávanému zákonu už schází jen podpis krále.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Děti v Británii budou patřit k první generaci, která nekouří a budou tak uchráněny před celoživotní závislostí a škodlivými účinky kouření,“ uvedl podle serveru Sky News britský ministr zdravotnictví Wes Streeting. Reforma podle něj zachrání životy, sníží tlak na britskou zdravotnickou službu NHS a pomůže vytvořit zdravější Británii. „Prevence je lepší než léčba,“ doplnil ministr.

Zákon vedle doživotního omezení prodeje cigaret pro lidi s datem narození od 1. ledna 2009 nařizuje mimo jiné zákaz kouření elektronických cigaret v autech s dětmi, na dětských hřištích, před školami a v nemocnicích, popisuje server BBC. Zákaz se nevztahuje na prostory před nemocnicemi, zahrádky u restaurací či pláže. Neomezuje také kouření a používání elektronických cigaret v domácnostech.

Pláže, parky i školy bez kouře. Francie zpřísňuje zákaz kouření

Novou legislativu přivítali zástupci výzkumných a neziskových organizací. „Je to historický pokrok, který nám pomůže uchránit naše děti od ničivého sevření závislosti na tabáku a skoncovat s rakovinou způsobenou kouřením,“ ocenila nový zákon generální ředitelka organizace Cancer Research Michelle Mitchellová.

Podle Sarah Sleetové z organizace Asthma + Lung UK zákon umožní změnit zdraví celého národa. Vyzvala také, aby vláda přijala další účinná opatření podporující lidi snažící se skončit s kouřením, aby se zajistilo, že nebudou opomenuty ani starší generace.

Jedinou další zemí, která schválila zákaz kouření pro mladší ročníky, jsou Maledivy. Ty omezují prodej cigaret pro lidi narozené po 1. lednu 2007. Jako první takový zákon přijal Nový Zéland, necelý rok po zavedení ho ale v listopadu 2023 zrušil. V Británii podobný zákon navrhovala již předchozí vláda Rishiho Sunaka, před volbami v roce 2024 byl však odložen.

Česko může být líhní finačních technologií. Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv.

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

Nabídka nových bytů v Brně se téměř zdvojnásobila. Růst cen může zpomalovat

Stavba nového sídla České spořitelny. Smíchovské nádraží, stavba, development,...

Trh s byty v druhém největším městě v Česku loni skokově vzrostl. Nabídka nových bytů v Brně se v minulém roce meziročně zvýšila o zhruba 97 procent na 2 362 nabízených nemovitostí. To pro srovnání...

22. dubna 2026  12:37

Krize v Hormuzu láká podvodníky. Rejdařům chodí falešné výzvy k platbě v kryptu

Loď v Hormuzském průlivu.

Několik týdnů trvající krize v Hormuzském průlivu začíná přitahovat i podvodníky. Řada rejdařů v posledních dnech obdržela falešné zprávy slibující bezpečný průjezd výměnou za platbu v kryptoměnách....

22. dubna 2026  11:16

Lufthansa zruší v letní sezoně dvacet tisíc evropských letů. Chce šetřit na palivu

Letadla společnosti Lufthansa stojí na terminálu 2 mnichovského letiště....

Společnost Deutsche Lufthansa AG vyškrtá ze svého letního letového řádu pro Evropu 20 000 nerentabilních letů na krátké vzdálenosti, aby ušetřila na leteckém palivu, jehož cena se od začátku války v...

22. dubna 2026  9:42

Musk rozšiřuje své portfolio. Zajistil si opci na odkup startupu Cursor za 60 miliard dolarů

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska oznámila, že si zajistila opci buď na akvizici startupu Cursor za 60 miliard dolarů (přes 1,2 bilionu Kč) do konce letošního roku, nebo na...

22. dubna 2026  7:03

Od regálů do davu. Supermarkety hledají zákazníky na festivalech

Oblíbený festival Hrady CZ se koná i na loukách v podhradí zámku v Hradci nad...

Obchodní soupeření maloobchodních řetězců se z uliček mezi regály přesunulo i na hudební či sportovní festivaly. Právě zde se v současné době testují nové formy marketingu i prodeje.

22. dubna 2026

Proč dražší plyn zvedá v Evropě ceny elektřiny. Sílí volání po změně

Premium
ilustrační snímek

Válka na Blízkém východě znovu oživila výhrady k principům určujícím ceny elektřiny. Kritici upozorňují, že dokud bude klíčovým stabilizačním prvkem energetické sítě plyn, bude cena proudu v Evropě...

22. dubna 2026

Ceny nafty v Česku meziměsíčně vzrostly nejvíce z celé EU, upozorňuje Eurostat

Ilustrační snímek

Ceny nafty v Česku v březnu ve srovnání s únorem vzrostly o 27,6 procenta, což spolu se Švédskem představuje největší meziměsíční nárůst ze všech zemí Evropské unie. Ceny benzinu v Česku minulý měsíc...

21. dubna 2026  22:13

Volkswagen prohlubuje ústup ze slávy. Plánuje další drastické omezení výroby

Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.

Německá automobilová skupina Volkswagen chce snížit v příštích letech celosvětovou výrobní kapacitu o milion vozů, tedy asi o 11 procent. Dosavadní plánované objemy jsou kvůli dnešní situaci na trhu...

21. dubna 2026  21:33

Nový šéf Applu to nebude mít jednoduché. Kdo je muž, který nahradí Tima Cooka

John Ternus (21. dubna 2026).

Technologický gigant Apple oznámil nového generálního ředitele. Dosavadního dlouholetého šéfa Tima Cooka s platností od letošního září nahradí ve funkci John Ternus, který dosud v Applu odpovídá za...

21. dubna 2026

Insolvenční správce žaluje Mammoth i Kováře, žádá doplatit miliardy

Mamut na internetu

Insolvenční správce zkrachovalého e-shopu Mammoth Pavel Fabian podal žalobu na jednatele firmy, vlastníka skupiny Unicorn Vladimíra Kováře i samotnou společnost. Požaduje doplnění pasiv ve výši 5,68...

21. dubna 2026  19:34

Helsinky otevřely nejdelší most v zemi. Auta se po něm nesvezou

Slavnostní otevření mostu přilákalo davy lidí. (21. dubna 2026)

V Helsinkách se v sobotu veřejnosti slavnostně otevřel nový most Kruunuvuorensilta, který je nejdelší a zároveň i nejvyšší ve Finsku. Propojuje dopravu mezi oblastí Kruunuvuorenranta v ostrovní...

21. dubna 2026

