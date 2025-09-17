Britský farmaceutický gigant bude investovat v USA. Postaví novou továrnu

  10:51
Britská farmaceutická společnost GSK hodlá během příštích pěti let investovat 30 miliard dolarů (zhruba 616 miliard Kč) do výzkumu a výroby ve Spojených státech. Firma o tom informovala v tiskové zprávě vydané při příležitosti státní návštěvy amerického prezidenta v Británii.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Tato státní návštěva spojuje dvě země, které jsou světovými lídry ve vědě a zdravotnických inovacích,“ uvedla šéfka GSK (GlaxoSmithKline) Emma Walmsleyová. „Zavazujeme se, že ve Spojených státech během příštích pěti let investujeme nejméně 30 miliard dolarů,“ dodala.

GSK nyní v USA zaměstnává kolem 15 000 lidí. Plánované investice budou zahrnovat mimo jiné výstavbu nové továrny v Pensylvánii, která bude vyrábět léky na respirační onemocnění a rakovinu. Výstavba závodu by měla začít v příštím roce.

Americký ministr obchodu Howard Lutnick podle agentury Reuters uvedl, že investice firmy GSK vytvoří ve Spojených státech desetitisíce pracovních míst. „Zajistí, aby se klíčové léky a technologie vyvíjely a vyráběly právě zde na americké půdě, kam patří,“ dodal.

Evropské léky a Amerika

Američané zavedli 15procentní clo na dovoz léčiv z EU, a ačkoliv jde o nižší sazbu, než o které Trumpova administrativa původně uvažovala, důsledky pro evropské výrobce léků budou obrovské. Hovoří se o miliardových ztrátách i potenciálním zdražení, které se dotkne amerických pacientů.

Cla ovlivní i dostupnost oblíbených farmaceutických výrobků, a to včetně přípravku na hubnutí Ozempic (Dánsko), onkologického léku Keytruda (Irsko) nebo botoxu. Přitom právě léky z Evropy tvoří největší část farmaceutického importu do Spojených států. Trump zároveň v minulých dnech uvedl, že podobná opatření plánuje třeba i vůči farmaceutickým firmám v Číně a Indii, píše portál The New York Times.

Jen z Irska v loňském roce zamířily do Spojených států léky v celkové hodnotě 50 miliard amerických dolarů (asi 1,2 bilionu korun), a to zejména díky tamnímu daňovému systému. V Irsku má totiž své sídlo celá spousta nadnárodních firem právě i z oblasti farmacie.

Evropský výrobní řetězec zajišťuje účinné láky pro 43 procent originálních léků a 18 procent generik, které se v USA spotřebovávají. Žádná jiná oblast na světě není pro USA ve farmaceutickém sektoru tak významná.

