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O britských bankovkách je rozhodnuto. Osobnosti nahradí sova, čmelák a ježek

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  11:48
Bývalý premiér sir Winston Churchill je vyobrazen na zadní straně britské...

Bývalý premiér sir Winston Churchill je vyobrazen na zadní straně britské pětilibrové bankovky. (13. září 2016) | foto: IBNS

Slavné osobnosti na zadní straně britských liber v budoucnu možná nahradí nový...
Deset britských liber zatím zobrazuje spisovatelku Jane Austenovou. (14. září...
Na britské dvacetilibrové bankovce se nachází umělec Joseph Mallord William...
Na zadní straně britské padesátilibrové bankovky se nachází matematik Alan...
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Na nových bankovkách britské centrální banky se v příštích letech objeví sova, čmelák, papuchalk anebo ježek. Motivy nahradí britské historické osobnosti, například politika Winstona Churchilla. Oznámila to ve čtvrtek Bank of England.

Banka v březnu rozhodla, že na budoucích bankovkách již nebudou vyobrazeni slavní Britové, ale volně žijící zvířata z Británie. Rozhodnutí vyvolalo zděšení mezi politiky napříč politickým spektrem a spekulace, že se centrální banka chce vyhnout kontroverzím kolem historických osobností.

Bank of England uvedla, že díky změně budou její bankovky výraznější a obtížněji padělatelné. Výběru nových motivů předcházela veřejná konzultace, v níž lidé vybírali z několika kategorií obrazových motivů. Do hlasování o 18 zvířatech, která centrální banka představila v červnu, se zapojilo téměř půl milionu lidí.

Z britských bankovek zmizí Churchill i Austenová, nahradí je fauna a flóra

Nejvíce hlasů z užšího výběru získal čmelák zemní. Následovali sova pálená a ježek západní. Na dalších místech skončili liška obecná a ledňáček říční. Banka však jako čtvrté zvíře vybrala papuchalka severního, aby na seznamu nechyběl mořský tvor.

„Těší nás účast téměř půl milionu lidí v hlasování o motivech bankovek na webu banky,“ uvedla hlavní pokladní Bank of England Victoria Clelandová. To podle ní ukazuje, že hotovost stále hraje důležitou roli.

Vzhled britských bankovek čeká zásadní změna, podílí se na ní i veřejnost

Používání hotovosti v Británii v posledních letech prudce kleslo. Přispěla k tomu hlavně pandemie nemoci covidu, během níž téměř všichni maloobchodníci začali přijímat bezkontaktní platby kartou nebo prostřednictvím chytrých telefonů. V roce 2024 bylo hotově uhrazeno méně než deset procent plateb. Obchodní sdružení UK Finance ale očekává, že se tento pokles zastaví, protože malá část Britů dává jednoznačně přednost hotovosti.

Na nových bankovkách však bude i nadále vyobrazen panovník. Jako první by měla být nahrazena pětilibrová bankovka s Churchillovým portrétem, která byla vydána v roce 2016. Následovat bude desetilibrová bankovka se spisovatelkou Jane Austenovou, dvacetilibrová s malířem J. M. W. Turnerem a padesátilibrová s matematikem Alanem Turingem.

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