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Britská vláda schválila těžbu plynu v Severním moři, opozice je proti

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  13:17
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ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Britská vláda schválila plány na těžbu z ložiska plynu Jackdaw v Severním moři. Ministerstvo energetiky oznámilo, že k odběratelům by plyn z této lokality nacházející se asi 240 kilometrů východně od skotského Aberdeenu mohl proudit už v nadcházející zimě. Projekt plánovala už předchozí konzervativní vláda a byl měsíce předmětem debat.

„Díky těžbě si udrží práci stovky lidí a miliony domácností budou letos v zimě v teple,“ uvedl labouristický premiér Andy Burnham. V situaci, kdy se lidé musejí vypořádat s vysokými životními náklady, je podle něho potřeba zodpovědně přemýšlet nad tím, jak co nejlépe využít britské zdroje energetických surovin.

Burnham ujistil, že jeho vláda podporuje získávání energie z obnovitelných zdrojů a drží se plánu dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. „I když jsme se vydali ambiciózní klimatickou cestou, budeme v následujících desetiletích potřebovat ropu a plyn,“ uvedl.

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Americký prezident Donald Trump opakovaně vyzývá britskou vládu, aby rozšířila těžbu v Severním moři, a pomohla tak snížit ceny energií, připomíná agentura Reuters. Dobývání surovin v této oblasti dosáhlo vrcholu koncem 90. let minulého století, od té doby bylo na ústupu.

Ministryně energetiky Miatta Fahnbullehová podle Reuters řekla, že díky spuštění provozu v poli Jackdaw se domácí těžba zemního plynu zvýší až o šest procent. Počítá se až s jedenáctiletou těžbou. Vláda podle ní zřídí nový fond, jehož cílem bude investovat peníze z prodeje plynu a ropy do klimatické transformace.

Slib zákazu nových povolení

Otázka nové těžby v Severním moři nyní rozděluje labouristy. Staví proti sobě klimatické cíle a snahu využívat domácí zdroje surovin a omezit tak růst životních nákladů. Agentura AFP připomíná, že když se labouristé předloni dostali k moci, slíbili, že nebudou udělovat nová povolení na těžbu ropy a zemního plynu a chtěli nasměrovat Británii k využívání obnovitelných zdrojů energie.

Zastánci projektů Jackdaw a Rosebank tvrdí, že nejsou nové. Předchozí konzervativní vláda už těžbu z ložisek Jackdaw a Rosebank povolila, ale pak se s ní nezačalo kvůli vleklým soudním sporům. Na těžebním poli Jackdaw dokonce už vznikla potřebná infrastruktura. Projekt provozuje společnost Adura, která je společným podnikem energetického giganta Shell a norské společnosti Equinor.

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Těžbě z ložiska Rosebank, kde se nachází hlavně ropa a leží západně od Shetlandských ostrovů, vláda zatím zelenou nedala.

Levicoví Zelení rozhodnutí vlády označili za klimatické vandalství, píše Reuters. Podle ekologické organizace Greenpeace to dokládá, že energetickou politiku stále ovládají lidé lobbující za fosilní paliva. Odpůrci nové těžby tvrdí, že spotřebitelé žádnou změnu na účtech za energie neuvidí, neboť náklady na elektřinu a plyn určují ceny na světových trzích.

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