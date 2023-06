Britská královská rodina rekordně vydělala, pomohly zisky z větrníků

Král v lednu řekl britské vládě, že by chtěl, aby část zisků z první velké aukce pronájmů větrných elektráren na moři za více než deset let šla spíše na účely „širšího veřejného blaha“ než ve prospěch královské rodiny. Částku neupřesnil. Crown Estate spravuje pozemky a většinu britského mořského dna. Je to nezávislá komerční firma, jejíž zisky jdou do státní pokladny. Používají se také jako měřítko pro úroveň veřejného financování královské rodiny, uvedla agentura Reuters.

Mezi vítězi výběrového řízení na pronájem větrných elektráren na moři, které se konalo v roce 2021, jsou firmy RWE a BP. Crown Estate uvedla, že opční poplatky činí přibližně miliardu liber ročně a jsou splatné po dobu minimálně tří a až deseti let.

Britská vláda monarchii přispívá na pokrytí provozních nákladů královských domácností a cestovních výdajů. Jeho základem je obvykle 15 procent zisku z Crown Estate. Výplatní poměr byl ale dočasně zvýšen na 25 procent, aby bylo možné zaplatit rozsáhlou rekonstrukci Buckinghamského paláce. V březnu vláda uvedla, že částka na období 2023 až 2024 bude činit 86,3 milionu liber.

Podle serveru BBC loni stouply výdaje královské rodiny o pět procent na 17,5 milionu liber. Od státu měla monarchie k dispozici stejných 86,3 milionu liber, takže zbytek pokryla z rezerv.

Královská rodina se snaží přispívat k ochraně životního prostředí a snižovat náklady. Podle BBC uvádí, že v zimě vytápí místnosti na 19 stupňů a nepoužívané prostory na 16 stupňů Celsia.