British Airways mají nové uniformy. Testovaly se tajně v mrazu i ve vodě

Nová kolekce oděvů bude určena všem zaměstnancům od pozemního personálu až k letuškám či pilotům. V kolekci jsou nově tuniky, hidžáb i kombinéza pro ženský palubní personál.

Změna šatníku pracovního oblečení zaměstnanců vlajkového dopravce přichází po pečlivé pětileté přípravě. Britská letecká společnost ale nenásleduje konkurenční společnost Virgin Atlantic, která dala svým zaměstnancům volnou ruku při výběru uniformy bez ohledu na jejich gender a které vytvořila nedávno zesnulá módní návrhářka Vivienne Westwoodová.

Kolekce British Airways je naopak konzervativní a drží se klasického dress codu. Obsahuje třídílný oblek na míru s kalhotami „regular„ a „slim fit“ střihu pro muže, pro ženy zase šaty, sukně a kalhoty a také moderní kombinézu. Pro globálního dopravce návrhář vytvořil také variantu tuniky a hidžábu.

Ozwald Boateng Narodil se v roce 1967, v současnosti má dílnu vlastní značky na londýnské Savile Row. Pracoval jako kreativní ředitel pánské módy ve francouzském módním domě Givenchy patřící pod křídla LVMH. Zakázka pro BA není jeho první prací pro letecký průmysl, v roce 2004 navrhl nové vybavení pro vyšší třídu letecké společnosti Virgin Atlantic. Boateng navrhoval kostýmy pro filmy Zítřek neumírá, Matrix nebo seriál Sex ve městě.

„Naše uniformy jsou ikonickou reprezentací naší značky, která nás bude provázet i v budoucnosti. Bude reprezentovat to nejlepší z moderní Británie a pomůže nám poskytovat našim zákazníkům skvělé originální britské služby,“ vyjádřil se k módnímu postoji značky výkonný ředitel BA Sean Doyle.

Dodal, že od samého počátku šlo, co se týče střihů a praktičnosti uniforem, o zaměstnance. „Chtěli jsme vytvořit takovou kolekci, kterou budou naši lidé hrdě nosit. Jsme přesvědčeni, že s pomocí více než 1 500 kolegů se nám to podařilo,“ dodal Doyle.



Boatengova uniforma BA má na bundách, tričkách, knoflících a kravatách vzor jakési vlny, který byl podle BA inspirován pohybem vzduchu nad křídlem letadla. Výsledkem několikaletých zkoušek byly úpravy, jako jsou snadno přístupné kapsy na nářadí pro technický personál anebo tkanina umožňující ovládání dotykových obrazovek na rukavicích pracovníků pozemní obsluhy.



Společnost BA uvedla, že uniformy jsou většinou vyrobeny z udržitelných tkanin včetně recyklovaného polyesteru a bavlny od výrobců, kteří se přihlásili k iniciativě Better Cotton. Ta prosazuje lepší standardy v pěstování bavlny a postupy ve 21 zemích světa. Staré uniformy, které navrhl Julien MacDonald, firma věnuje na charitu, bude je recyklovat, některé z nich vystaví v muzeu letecké společnosti.



Představení nových uniforem společnosti zbrzdila pandemie koronaviru. Firma v té době musela propustit tisíce zaměstnanců. Návrhář Boateng na nich pracoval již od roku 2018, podrobně sledoval pracovní postupy zaměstnanců na všech pozicích, aby byl schopen porozumět jejich požadavkům.

Společnost nové úbory testovala tajně na nákladních letech na letištích v Manchesteru a Cotswolds. Součástí testů byly experimenty pod vodou i v extrémních teplotách tak, aby byly použitelné za všech podmínek.