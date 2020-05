Vláda ničí zdravotní systém, volá britská opozice. Přebírají jej soukromníci

Během současné pandemické situace využívá svých pravomocí k obcházení běžných výběrových řízení téměř každá vláda na světě. Díky tomu může obratně reagovat třeba při nákupu zdravotnických pomůcek. Jenže takové možnosti se dají i zneužívat – a právě to se momentálně podle tamních kritiků děje ve Velké Británii.



Kabinet Borise Johnsona totiž v uplynulých týdnech přesunul velkou část pravomocí NHS, národní zdravotní služby, na soukromé firmy. Kromě provozu testovacích zařízení, která dostala na starosti například společnosti Deloitte nebo Serco, teď vláda na soukromníky v podstatě přesouvá i nákup zdravotnických potřeb.

Britský list The Guardian totiž upozornil na nařízení tamního ministerstva zdravotnictví, které zakazuje jednotlivým částem NHS (tzv. trustům), aby si samy nakupovaly vybavení. Například prodej ochranných obleků nebo přenosných rentgenů je tak od pondělí kompletně centralizován.

Plíživá privatizace

To znamená, že budou nově všechny nákupy nejspíš probíhat jen u malého množství firem – podle britských analytiků na tom vydělá hlavně právě Deloitte. V současné situaci navíc neprobíhají běžná výběrová řízení. „Je nezbytné, aby vláda nakupovala tyto předměty centrálně,“ píše se v dopise. Podle ministerstva se tak zabrání tomu, aby mezi sebou trusty o jednotlivé kusy vybavení soutěžily.

Opozice však namítá, že tím už NHS přichází o téměř všechny pravomoci. „Nemůžeme nechat vládu, aby současnou krizi zneužila k plíživé privatizaci NHS,“ uvedla pro Guardian členka stínového kabinetu Rachel Reevesová. „Proces nákupu zdravotnického vybavení musí být otevřený a transparentní,“ komentovala. „Takhle se bere zodpovědnost z rukou lidí z NHS a lokálních politiků a držitelé moci se vzdalují od přední linie,“ dodala.

Kromě centrálních nákupů pak budou soukromníci nově také držet data o tom, kolik vybavení NHS má. Od pondělí trusty musí každý týden provádět pravidelné inventury a informace z nich zasílat soukromé společnosti Palantir Technologies. Ta má posléze tato data dál analyzovat.

Paralelní struktury

Podle kritiků je krácení pravomocí NHS potenciálně nebezpečné. „V podstatě outsourcují zodpovědnost za veřejné zdraví soukromým firmám,“ řekl Tony O’Sullivan z organizace Keep Our NHS Public (v překladu Nechte NHS veřejnou). Podle něj by se kvůli tomu mohly začít dít při péči o Brity chyby.

„Tohle je práce, kterou by měla dělat NHS,“ komentovala situaci i Cat Hobbsová z organizace We Own IT. „Tohle není čas na snahy o utržení moci,“ doplnila pak labouristická poslankyně Rosie Cooperová. Podle všech těchto kritiků odteď bude nákupům chybět transparentnost.

Jenže třeba Alysson Pollock, odborník z univerzity v Newcastlu, tvrdí, že na vině rozhodně není jen současná vláda a ministr zdravotnictví Matt Hancock. Toho přitom kritici z ubírání pravomocí NHS často viní. Podle Pollocka je to delší trend, který je po světě běžný. „Vidíme konstrukci dvou paralelních struktur,“ tvrdí. „Nemyslím si, že by to bylo něco nového, jen se to s (ministrem) Hancockem urychlilo,“ dodal.