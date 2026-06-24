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Britská energetická síť je pod tlakem. Úřad varoval před nedostatkem elektřiny

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  14:22
Cestující na britské železnici míjejí informační tabuli s varováním před...

Cestující na britské železnici míjejí informační tabuli s varováním před vysokými teplotami na londýnském nádraží Waterloo. (24. června 2026) | foto: Reuters

Cestující na britské železnici míjejí informační tabuli s výzvou k doplnění...
Cestující na britské železnici míjejí informační tabuli s varováním před...
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Velká Británie vydala neobvyklé letní varování před napjatou situací v dodávkách elektřiny. Provozovatel britské přenosové soustavy National Energy System Operator (NESO) upozornil, že ve středu večer může být rozdíl mezi dostupnou výrobou a spotřebou nebezpečně nízký. Důvodem jsou extrémní teploty, slabý vítr a rostoucí tlak na energetické soustavy.

NESO podle agentury Bloomberg odhaduje, že mezi 19. a 22. hodinou bude pro zachování běžné bezpečnostní rezervy systému chybět přibližně 1,9 gigawattu výkonu.

Britský operátor proto vyzval provozovatele elektráren, aby zpřístupnili veškeré dodatečné kapacity, které mají k dispozici. Takový krok je v zimních měsících relativně běžný, během léta se však podobná varování objevují jen zřídka.

OBRAZEM: Teplotní masakr zasáhl Evropu. Kde bylo nejhůř a jak se s tím vypořádali

„Naše prognózy ukazují na velmi těsné rezervy v elektrizační soustavě. Je to důsledek mimořádně vysokých teplot ve Velké Británii i na evropském kontinentu a zároveň nízké větrnosti,“ uvedl mluvčí NESO.

Systém pracuje na hraně

Energetici zdůrazňují, že vydané upozornění neznamená bezprostřední riziko blackoutu. Jde spíše o preventivní nástroj, který má zajistit dostatečnou flexibilitu systému a motivovat výrobce elektřiny k nabídce dodatečných zdrojů.

Francii sužuje vlna veder. Ruší se akce a omezuje konzumace alkoholu

Přesto situace ukazuje, jak citlivé jsou evropské energetické soustavy na kombinaci extrémního počasí a omezené výroby z obnovitelných zdrojů. Ve středu večer se očekává zvýšená spotřeba elektřiny v domácnostech, protože miliony lidí budou používat ventilátory, klimatizace a další zařízení určená k ochlazování interiérů.

Vlna veder zároveň výrazně omezuje výrobu elektřiny z větrných elektráren. Nad velkou částí Evropy se usadila oblast vysokého tlaku vzduchu, která přináší nejen extrémní teploty, ale také velmi slabý vítr, upozornil britský The Guardian.

Problémy mají i francouzské jaderné elektrárny

Napětí na trhu zvyšují také komplikace ve Francii, jejíž jaderné elektrárny představují jeden z pilířů evropské energetiky. Vysoké teploty řek, z nichž elektrárny čerpají vodu pro chlazení reaktorů, vedly ke snížení výkonu některých bloků.

Padne absolutní český rekord 40,4 °C? Meteorologové vyhlížejí extrémní víkend

Analytici podle Guardianu upozorňují, že evropské energetické systémy jsou stále více vystaveny extrémním meteorologickým jevům. V minulosti panovaly největší obavy především během zimních špiček spotřeby. Rostoucí četnost a intenzita letních vln veder však způsobuje, že se obdobné problémy začínají objevovat i během letních měsíců.

Meteorologové očekávají, že ve středu dosáhnou teploty v jihovýchodní Anglii až 38 stupňů Celsia. Ve čtvrtek by mohly vystoupat dokonce na 39 stupňů, což by znamenalo překonání dosavadního červnového rekordu 35,6 stupně.

Extrémní horko už zasahuje i další části infrastruktury. Železniční společnosti vyzvaly cestující, aby ve středu a ve čtvrtek cestovali pouze v nezbytných případech. Některé školy v jižní Anglii a Walesu přerušily výuku a zdravotnická zařízení odložila část plánovaných vyšetření.

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