NESO podle agentury Bloomberg odhaduje, že mezi 19. a 22. hodinou bude pro zachování běžné bezpečnostní rezervy systému chybět přibližně 1,9 gigawattu výkonu.
Britský operátor proto vyzval provozovatele elektráren, aby zpřístupnili veškeré dodatečné kapacity, které mají k dispozici. Takový krok je v zimních měsících relativně běžný, během léta se však podobná varování objevují jen zřídka.
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„Naše prognózy ukazují na velmi těsné rezervy v elektrizační soustavě. Je to důsledek mimořádně vysokých teplot ve Velké Británii i na evropském kontinentu a zároveň nízké větrnosti,“ uvedl mluvčí NESO.
Systém pracuje na hraně
Energetici zdůrazňují, že vydané upozornění neznamená bezprostřední riziko blackoutu. Jde spíše o preventivní nástroj, který má zajistit dostatečnou flexibilitu systému a motivovat výrobce elektřiny k nabídce dodatečných zdrojů.
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Přesto situace ukazuje, jak citlivé jsou evropské energetické soustavy na kombinaci extrémního počasí a omezené výroby z obnovitelných zdrojů. Ve středu večer se očekává zvýšená spotřeba elektřiny v domácnostech, protože miliony lidí budou používat ventilátory, klimatizace a další zařízení určená k ochlazování interiérů.
Vlna veder zároveň výrazně omezuje výrobu elektřiny z větrných elektráren. Nad velkou částí Evropy se usadila oblast vysokého tlaku vzduchu, která přináší nejen extrémní teploty, ale také velmi slabý vítr, upozornil britský The Guardian.
Problémy mají i francouzské jaderné elektrárny
Napětí na trhu zvyšují také komplikace ve Francii, jejíž jaderné elektrárny představují jeden z pilířů evropské energetiky. Vysoké teploty řek, z nichž elektrárny čerpají vodu pro chlazení reaktorů, vedly ke snížení výkonu některých bloků.
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Analytici podle Guardianu upozorňují, že evropské energetické systémy jsou stále více vystaveny extrémním meteorologickým jevům. V minulosti panovaly největší obavy především během zimních špiček spotřeby. Rostoucí četnost a intenzita letních vln veder však způsobuje, že se obdobné problémy začínají objevovat i během letních měsíců.
Meteorologové očekávají, že ve středu dosáhnou teploty v jihovýchodní Anglii až 38 stupňů Celsia. Ve čtvrtek by mohly vystoupat dokonce na 39 stupňů, což by znamenalo překonání dosavadního červnového rekordu 35,6 stupně.
Extrémní horko už zasahuje i další části infrastruktury. Železniční společnosti vyzvaly cestující, aby ve středu a ve čtvrtek cestovali pouze v nezbytných případech. Některé školy v jižní Anglii a Walesu přerušily výuku a zdravotnická zařízení odložila část plánovaných vyšetření.