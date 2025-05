Autor: iDNES.cz , ČTK

17:41

V Británii za rok klesl počet miliardářů ze 165 na 156, což je nejprudší pokles za 37 let. Napsal to web stanice BBC s odkazem na každoročně vydávaný žebříček nejbohatších lidí v Británii The Sunday Times Rich List (STRL).