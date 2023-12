Co pijete, není prosecco, vzkazují Italové. Na ochranu označení rozjeli kampaň

Na plakátech umístěných na více než osmdesáti místech v hlavním městě je zobrazen sud běžného konzumního sektu s jasným vzkazem: „Toto není prosecco. Neříkejte tomu prosecco, pokud je to obyčejné šumivé víno.“ Za kampaní stojí italské konsorcium Prosecco DOC, které tento termín chrání s podporou EU již několik let. „Trváme na tom, že termín prosecco musí být vyhrazen pro šumivá vína pocházející z italských regionů Veneto a Friuli-Venezia Giulia,“ říká Stefano Zanette, předseda Italského konsorcia. Informaci přinesl list The Telegraph.

„Kampaň, která startuje právě koncem roku, má zdůraznit pevnou roli Prosecca DOC při oslavách nejočekávanějších svátků,“ citoval dále britský list jeho předsedu. Má oslovit přibližně 15 milionů lidí.

Prosecco je jen jedno

Ještě do roku 2009 se slovem prosecco mohlo nazývat každé šumivé víno vyrobené z hroznů stejnojmenné odrůdy. Konsorcium uvádí, že do dnešního dne zkontrolovalo již více než 50 000 internetových stránek, na kterých se tento termín nadále používá, ovšem nesprávně. Již 14 let je prosecco chráněno zákony EU coby zeměpisné označení. „Aby se tak mohlo nazývat, musí být vyrobeno pouze v určitých oblastech Itálie,“ říká Zanette. Víno podle regulí musí mít také minimální obsah alkoholu a být vyrobené pouze z určitých druhů hroznů. Ty dopodrobna popisuje jedenáctistránkový dokument italské organizace.

Stejně jako je označení šampaňské pod ochranou zákonů EU a musí se týkat pouze šumivého vína pocházejícího z historické provincie Champagne, ve Velké Británii podobné ochrany doznává například sýr z Gloucesteru anebo brambory Jersey Royal. Podle EU je cílem této politiky chránit názvy konkrétních produktů, aby se podpořily jejich jedinečné vlastnosti spojené se zeměpisným původem a tradičním know-how při jejich výrobě.

Jak se kazí pověst

Cíle má italské konsorcium Prosecco DOC dva. Zajistit správné používání termínu prostřednictvím stálého a organizovaného dohledu a také propagovat „pravé Prosecco DOC“ v Itálii a po celém světě. Nejnovější kampaň v Londýně totiž přichází v době, kdy se výrobci prosecca snaží nastartovat zájem britského trhu po výrazném propadu prodejů v posledních letech.

V roce 2016 se například v Británii vypilo dvaapůlkrát více prosecca než v samotné Itálii. Trh s bublinkami v hodnotě 333 milionů liber (9 miliard Kč) postupně převálcoval právě segment s proseccem v hodnotě 600 milionů liber (16,3 miliardy Kč). V roce 2019 však prodej všech šumivých vín včetně prosecca klesl o 5 procent. To podle Asociace obchodníků s vínem a lihovinami (Wine and Spirit Trade Association) stálo trh přibližně 100 milionů liber (2,7 miliardy Kč).

„Po letech rostoucí obliby tohoto šumivého se trend zastavil,“ říká Martin Jones z účetní společnosti UHY Hacker Young. Prosecco se podle něj velmi rychle dostalo z drahých barů až do ledniček mnoha obyčejných Britů po celé zemi. „U nápoje, který si zakládá na svém luxusu, však může dostupnost poškodit jeho image,“ dodává Jones. Největším dovozcem prosecca jsou dnes USA, uzavírá britský list.