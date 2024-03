Křivou hospodu zničil požár, majitel ji strhl. Musí postavit její přesnou kopii

V srpnu 2023 zachvátil přes dvě stě let starou hospodu jménem Crooked House, která se nachází poblíž města Dudley v anglickém hrabství Midlands, ničivý požár. Její majitel ji brzy poté bez povolení zboural. Nejspíš ale netušil, co tímto rozhodnutím odstartuje. Následovalo takřka celonárodní pobouření nad ztrátou oblíbené stavby z 18. století. Velmi hlasitě se ozývali především obyvatelé vesnice Himley, ve které hospoda stála.

Tento týden místní úřady nařídily majitelům nemovitosti, aby ji cihlu po cihle znovu postavili přesně tak, jak stála, a to přesně do podoby, ve které byla před požárem. Pro vlastníka to však bude skoro nezvládnutelný a především nákladný úkol. Jeden z britských architektů nyní odhadl, že vrácení do původního stavu by mohlo majitele vyjít na 1 milion liber a víc, což je v přepočtu zhruba 30 milionů korun.

Podnik byl mezi lidmi oblíbený především díky svým zvláštnostem. V 19. století se kvůli okolní těžbě uhlí dramaticky propadly základy domu, dům se kvůli tomu v podstatě naklonil na jednu stranu. Následně museli ke stavbě instalovat ocelové podpěry, aby se ji podařilo zachránit.

Ačkoliv se rozhodnutí britských úřadů může pro některé zdát až těžko uvěřitelné, nejde o první podobný případ v historii Spojeného království. Naopak jsou podobné závěry nepovolených demolic poměrně běžné. Nedávno zbouraná budova The Crooked House je již třetí britskou hospodu v posledním desetiletí, které byla nařízena opětovná rekonstrukce či výstavba.

V roce 2015 stránky ostrovních médií naplnil osud hospody s názvem Carlton Tavern v severozápadním Londýně, jejíž stavba byla dokončena v roce 1921. Před devíti lety se ale majitelé rozhodli ji nelegálně zbourat a místo ní postavili bytový dům. Tři roky zpět ale padlo rozhodnutí, aby se významná hospoda postavila znovu.

Britové se bez hospod neobejdou

Hospody jsou pro Brity velmi důležité. Jde o neodmyslitelnou součást tamní kultury. Řada tamních provozovatelů ale jednoduše nezvládla poslední tvrdá léta, které odstartovala koronavirová pandemie. Následně se přidala válka na Ukrajině a s ní souvisejí cenový nárůst energetických komodit. Kvůli vysoké inflaci následně ubylo hostů a finanční problémy řady britských hospodských byly rázem na světě.

Jen v roce 2023 bylo ve Velké Británii zavřeno více než 500 podniků. Důvodem je mimo jiné i klesající míra konzumace alkoholu v případě mladé generace. K tomu se přidávají drahé nájmy, rostoucí mzdy i vysoké náklady, které souvisí s udržováním budov v provozuschopném stavu.

Pro mnoho Britů jsou ale hospody místem, kde tráví většinu svého života. Jde o prostory, kde se konají svatby, křtiny či pohřby. Hlavně v malých městech a na vesnicích je význam takových budov obrovský. Je to součást veřejného prostranství, která je v mnoha případech svým způsobem nedotknutelná, ačkoliv má svého soukromého majitele, uzavírá agentura Bloomberg.