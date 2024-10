Daňové změny udělaly své. Spotřeba nízkoalkoholických piv v Británii stoupla

Není mnoho britských firem, které zásadně profitovaly z odchodu své země z Evropské unie. Mezi výjimky se však řadí výrobci piv, kteří se dokázali přizpůsobit daňovým změnám ve Spojeném království. Britská vláda totiž před několika měsíci výrazně upravila spotřební daně a citelně zvýhodnila piva s nízkým obsahem alkoholu, upozorňuje deník Welt.

Ještě v roce 2022 se ve Velké Británii a Severním Irsku prodalo asi 650 tisíc hektolitrů piva s obsahem alkoholu nižším než 3,5 procenta. Jen o rok později se však tyto prodeje zvýšily na hranici 1,3 milionu hektolitrů. Díky tomu se trh Spojeného království s nízkoalkoholickými pivy posunul v mezinárodním srovnání na osmou pozici. V roce 2022 na tom byla Velká Británie o pět příček hůře.

Daňové změny jako faktor úspěchu

Tato změna je důsledkem obrovských daňových změn, soudí odborníci. Za pivo s obsahem alkoholu mezi 3,5 a 8,5 procenty totiž výrobci britskému státu na spotřební dani hradí za jeden litr 21,01 libry (asi 638 korun). Pokud se obsah alkoholu v pivu podaří producentům stáhnout pod hranici 3,5 procenta, snižuje se toto daňové břemeno dokonce na 9,27 libry (281 korun). V případě nápojů, které mají méně než 1,2 procenta alkoholu, se tato spotřební daň neplatí vůbec.

V reakci na tato nově přijatá pravidla se proto řada pivovarů rozhodla upravit obsah alkoholu ve svých výrobcích. Příkladem je pivo Carlsberg, které má nově pro britský trh snížený obsah alkoholu z předchozích 3,8 na nových 3,4 procenta. Podobně na daňové úpravy zareagoval i Heineken, který pro svou značku John Smith’s Extra Smooth snížil obsah alkoholu z 3,6 na 3,4 procenta.

Mladí na alkohol nesázejí

Pivovary, které se dokázaly změnám přizpůsobit, nyní těží z vyšších prodejů. K tomu navíc přispívá i přístup mladé generace, která alkohol vyhledává stále méně. Týká se to i mladých Britů, které za posledních několik let konzumaci alkoholu výrazně snížili. Někteří také s ohledem na své zdraví dokonce alkoholické nápoje nevyhledávají vůbec. Podle agentury YouGov jde o 39 procent britských spotřebitelů mezi 18 a 24 lety. To se promítá i do celkové spotřeby alkoholu ve Velké Británii, která se loni v meziročním srovnání snížila o 2 procenta.

„Jsme svědky toho, že mladí při návštěvách hospody a dalších podobných podniků už tolik alkoholické nápoje nevyhledávají. Naopak více favorizují nealkoholické varianty,“ domnívá se Luke Boase, zakladatel nealkoholické značky piva Lucky Saint.

Změna spotřebitelských preferencí u mladé generace je patrná i v dalších státech Evropské unie. Týká se to například i největších evropských trhů Španělska či Německa. Tamní prodeje nealkoholických piv rovněž každým rokem stoupají, proti situaci ve Velké Británii je však tento růst nižší.

Na nové trendy reagují i výrobci jako Erdigner či Asahi, pod kterého spadají také značky jako Pilsner Urquell či Gambrinus. Jejich cílem do dalších let je velmi výrazné rozšíření nabídky nízkoalkoholických piv na trhu, uzavírá německý deník.