Co přináší dohoda: Češi nezaplatí desítky procent navíc za britské zboží

Podle něj by se s problémy potýkali ovšem hlavně čeští vývozci. Velká Británie je po Francii druhým největším odbytištěm českého exportu mezi zeměmi, se kterými Česko přímo nesousedí.

Celkově je pátou nejvýznamnější exportní destinací, přičemž v nedávné době z hlediska svého významu v tomto ohledu přechodně předčila právě i zmíněnou Francii. V běžných letech, která nejsou poznamenána koronavirovou krizí, se do Británie z Česka ročně vyveze zboží za více než 200 miliard korun.



Do Velké Británie z Česka exportují předně firmy z automobilového průmyslu. Ročně vyvážejí za 70 miliard korun. Ovšem další autodíly vyrobené v Česku míří do Spojeného království skrze Německo. Jedná se o takzvaný nepřímý export. Ten je v případě vývozu Česka do Británie poměrně objemný, což jen podtrhuje význam obchodního vztahu obou zemí.

Ve velkém Česko vyváží do Británie také třeba cukrovinky typu želatinových bonbonů. Například holešovský závod společnosti Nestlé vyveze do Británie ročně zhruba 3500 tun želatinových bonbonů. Pokud by jednání mezi Londýnem a Bruselem skončila nezdarem, kvůli zavedenému clu byly by holešovské želatinové bonbony v Británii od ledna příštího roku až o třetinu dražší než teď. Takže by tam o ně dramaticky klesl zájem.

Podobně by tomu bylo s auty a s řadou dalších výrobků, které Česko na ostrovy vyváží. Český export do Británie by v důsledku brexitu bez dohody poklesl zhruba o pětinu. Takže by citelně srazil i celkový výkon celé české ekonomiky, a tedy ochudil všechny obyvatele ČR. Toto nebezpečí je nyní zažehnáno, uzavírá ekonom z Trinity Bank.