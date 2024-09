Bohatí prchají z Británie. Nechtějí platit vyšší daně, které vláda chystá

Labouristé před pár týdny ovládli volby a po 14 letech v čele Spojeného království vystřídali konzervativce. Řada lidí se však obává, co tato změna bude znamenat. Ve střehu je nyní hlavně bohatá vrstva britské společnosti. V pozoru jsou ale i soukromé investiční firmy a majetní cizinci, kteří ve Spojeném království žijí, píše agentura Bloomberg.

Starmer jakožto nový britský premiér už před volbami předesílal, že jeho prioritou je zlepšení kondice hospodářství země. Narážel přitom i na obrovské dluhové zatížení, s nímž se Velká Británie musí vypořádávat. Už v loňském roce totiž čistý dluh poprvé od roku 1961 překročit hranici 100 procent hrubého domácího produktu. A od té doby se dluhová situace země příliš nezměnila.

Ačkoliv předseda vlády má obrovské plány na konsolidaci britských veřejných financí, hovoří se také o ambicích v oblasti infrastruktury. Plánuje stavby nových železnic či silnic, velkým tématem je však také bytová politika. Aby se labouristům povedlo tyto plány zrealizovat, potřebují nové příjmy.

Skončí i daňové úlevy pro soukromé školy

I proto se v současné době stále častěji hovoří také o dalších subjektech, které na labouristické ambice z daňového pohledu doplatí. Na vyšší daňové břemeno si nejspíš brzy budou muset zvyknout třeba ropné a plynárenské společnosti. S největší pravděpodobností dojde také k odstranění daňové úlevy pro soukromé školy, a to mimo jiné proto, aby Starmer zajistil naplnění svého předvolebního slibu o přijetí tisíců učitelů na tamní veřejné vysoké školy.

Mezi nejspornější momentální plány britské vlády se řadí 40procentní dědická daň z majetku v zahraničí pro nejbohatší obyvatelstvo Spojeného království a zvýšení daňové sazby v případě tzv. carry interest, což je podíl na zisku investičního fondu, který připadá manažerům fondu jako odměna za jejich správu a úspěšnost. Zatím se hovoří o zvýšení ve výši 17 procentních bodů, a to konkrétně z 28 na 45 procent.

Agentura Bloomberg informovala o tom, že plány nové labouristické vlády spoustu bohatých lidí v Británii silně znepokojují. Řada z nich dokonce již odešla ze země anebo je takový odchod z jejich strany brzy v plánu. Soukromá investiční společnost General Atlantic uvedla, že i její kancelář brzy spousta lidí opustí a přesune se z Londýna do švýcarské Ženevy.

„Nálada se mění,“ potvrzuje také analytik Iain Tait, z londýnské společnosti London & Capital, která se věnuje správě majetku.

Bohatí se stěhují do Švýcarska či Itálie

Do Švýcarska však míří i další. V posledních měsících je terčem bohatých ze Spojeného království čím dál více i Itálie. Tamní vláda se totiž snaží o přilákání bohatých migrantů do země. Momentálně platí, že každý má v Itálii možnost zaplatit daň ve výši 200 tisíc eur ročně (5 milionů korun) a vyhne se zdanění svých zahraničních příjmů i výdělků až po dobu 15 let.

Poradenská společnost Henley & Partners uvedla, že Británie letos přijde asi o 9 500 milionářů. To je největší počet na světě s výjimkou Číny. Pokud se toto číslo stane realitou, je to v porovnání s rokem 2023 asi dvojnásobné zvýšení. To ale v krajním případě může narušit plány labouristické plány ohledně daňových příjmů, které by kvůli tomu mohly být nižší, než je momentálně v plánu. Velká Británie má přitom třetí největší počet dolarových milionů na světě. Celkem jde asi o 3 miliony osob, uzavírá Bloomberg.