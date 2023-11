Británie zmírní své chemické předpisy. Evropa nám uteče, varují aktivisté

Podle nových plánů vláda chystá omezit množství informací o nebezpečnosti chemických látek, které musí chemické společnosti poskytovat při jejich registraci ve Spojeném království. Bezpečnostní informace o chemických látkách budou podle vlády sníženy na „naprosté minimum“. To podle aktivistů vyústí v situaci, kdy Spojené království bude značně zaostávat za EU.

Spojené království není od roku 2021 součástí evropského systému regulace chemických látek zvaného EU Reach. Jeho britská obdoba, systém UK Reach, již nyní zaostává za Evropou. Od brexitu například přijala EU osm dalších pravidel omezujících používání nebezpečných chemických látek a dalších 16 se připravuje, zatímco Spojené království za tutéž dobu nezakázalo žádnou látku. Nyní zvažuje pouze dvě omezení týkající se olověného střeliva a škodlivých látek v tetovacích barvách. Informaci přinesl britský deník The Guardian.

Řiďte se Evropou

Organizátoři kampaně vyzvali vládu, aby se standardně řídila předpisy EU o chemických látkách a odchýlila se od nich pouze v případě, že k tomu existuje pádný důvod. Tím by se regulačním orgánům uvolnil čas a peníze a nebezpečné chemické látky zakázané EU by se nedostaly do životního prostředí dříve, než by byl čas je zakázat.

Richard Benwell, výkonný ředitel organizace Wildlife and Countryside Link, uvedl, že britská vláda za Evropou zaostává a nechává britskou přírodu a spotřebitele vystavené většímu množství toxických chemikálií oproti EU. „Nový systém je krokem špatným směrem,“ dodal. Podle něj trvale poškodí schopnost britských regulačních orgánů identifikovat škodlivé chemické znečištění a předcházet mu. „Nové předpisy upřednostňují úspory nákladů pro chemický průmysl před ochranou životního prostředí. Doplácí na to veřejné zdraví a příroda,“ varoval.

Vláda by se podle Benwella měla zavázat k tomu, že bude standardně dodržovat omezení EU týkající se chemických látek. Měla by také přistupovat k chemicky podobným látkám ve skupinách, aby se na trhu přestaly objevovat téměř identické látky pod různými jmény. Tím by se uvolnil čas a peníze na dodržování celosvětově osvědčených postupů a na učení se od zemí po celém světě, když se zjistí další toxická rizika.

Nedržíme krok s hrozbami

K problematice s vyjádřila také Ruth Chambersová z environmentální koalice Greener UK. „Vláda slíbila, že její nový systém chemických látek po brexitu zachová vysoké standardy. Snížení bezpečnostních informací na naprosté minimum ale nevzbuzuje důvěru, že nový britský systém bude mít na prvním místě zdraví spotřebitelů a životní prostředí. I ona dodala, že Spojené království bude silně zaostávat za EU.

Současná britská legislativa je mnohem méně přísná než režim EU, neboť má méně finančních prostředků a méně pracovníků, kteří by procházeli seznamy chemických látek a zjišťovali, zda chemické látky představují takové nebezpečí pro zdraví a životní prostředí, aby je bylo nutné zakázat.

„Tyto návrhy ukazují chyby samostatného systému, který tvrdošíjně trvá na tom, že je nezávislý na dosahu EU, uvedla Chloe Alexanderová z charitativní organizace CHEM Trust, jejímž cílem je zabránit tomu, aby syntetické chemické látky dlouhodobě poškozovaly lidi a volně žijící živočichy. Snížení množství informací o nebezpečnosti, které jsou společnosti povinny poskytovat, podle ní zvýší zátěž regulačního orgánu při shromažďování informací potřebných k zákazu nebo kontrole škodlivých látek. „To je velmi znepokojivé, neboť již nyní nedržíme krok s chemickými hrozbami a nestačíme řešit nárůst chemického znečištění životního prostředí,“ dodala.

„Přezkoumáváme naše právní předpisy, abychom zjistili, zda můžeme dosáhnout účinnějších a efektivnějších výsledků jak pro životní prostředí, tak pro podniky,“ uvedl mluvčí úřadu britského ministerstva životního prostředí, výživy a záležitostí venkova. „Budeme i nadále úzce spolupracovat s průmyslem a dalšími zainteresovanými stranami, abychom pochopili jejich obavy. Zároveň budeme diskutovat o tom, jak řešit zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí,“ uzavřel podle The Guardianu.