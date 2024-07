Klimatické změny mohou vzít Britům čaj. Že si připlatí, je jasné už nyní

Průměrná cena balení čaje o 80 sáčcích nyní stojí v Británii 2,65 libry (72 Kč), což je o 18 pencí více než před rokem. Nedávná analýza odhalila, že cena čaje v supermarketech vzrostla za poslední rok o třetinu. Nápoj, který byl vždy cenově dostupný, by však mohl zdražovat ještě víc, píše britský list The Guardian.

Sklizeň v Keni a Indii, které dohromady obstarávají polovinu britské spotřeby, v posledních měsících narušila vlna veder, sucho a záplavy. „Právě jsem byla v Indii, kde je na severovýchodě sucho, a na jihu naopak příliš mnoho dešťů. Zemědělci hovoří o 40procentním poklesu produktivity,“ říká Anna Mannová z nadace Fairtrade, která se obchodem s čajem zabývá.

Cena čaje v Británii se přitom nezměnila už deset let. „Čeká nás období, kdy může dojít k jeho nedostatku na trhu,“ dodává Mannová. V květnu se produkce v Indii snížila o třetinu proti roku 2023 a dosáhla tak nejnižšího objemu za více než deset let. V posledním červnovém týdnu průměrná cena v této zemi přesáhla 2 libry za kilogram, což je podle údajů vládní organizace India Tea Board téměř o 20 procent více než před rokem.

Co bylo, už není

Podle Shilajita Roye Choudhuryho, viceprezidenta společnosti United Nilgiri Tea Estates, se pěstitelé v celé Indii potýkají se stagnujícími nebo klesajícími výnosy v důsledku klimatické krize. „Pracuji v plantážnickém průmyslu již pětatřicet let a vidím změny,“ říká obchodník. Dodává, že by byl rád, kdyby každý den ráno svítilo slunce a odpoledne pršelo, tak jak to vždycky bylo. „Teď už to tak není,“ dodává. Jeho společnost sídlí v Tamilnádu v jižní Indii. Tam by obvykle v únoru a březnu přišly jarní deště a v dubnu a květnu by se sklízelo. „Letos se ale deště opozdily už o měsíc a půl,“ shrnuje sezonu.

Čaj je mezi zemědělskými komoditami neobvyklý tím, že na rozdíl od kávy a kakaa neexistuje trh s futures, tedy nákup za předem stanovenou cenu k určitému budoucímu datu. Ceny jsou určené nabídkou a poptávkou. Přibližně 70 procent světového čaje se obchoduje prostřednictvím aukcí. Producenti dostávají různé ceny za vyšší a nižší kvalitu. Africké černé čaje jsou například vzhledem k odrůdám a výrobním postupům obvykle nižší kvality.

„Pěstování čaje se věnuji už 26 let a za tu dobu došlo k několika velkým změnám,“ říká Geoffrey Mitei, který pěstuje čaj v keňském okrese Kericho. Sám je členem fairtradové organizace producentů. Pokud je na začátku roku sucho, produkce podle jeho slov čaje klesá. „Při nadměrné nabídce máme problém s kolísajícími cenami,“ dodává.

Čajovým farmářům nepomohly ani změny chutí konzumentů: vzestup kávové kultury a také přechod mladších spotřebitelů na bylinné nálevy anebo kombuchu. „Když jdete do kavárny na hlavní třídě, platíte za kávu dvakrát více než za čaj,“ říká Andrew Thompson, profesor cranfieldské univerzity v Bedfordu. Dodává, že je to dané kulturou i tím, co jsou lidé ochotni za nápoj zaplatit. „Cena čaje zůstává trochu statická. Je tu mírný problém s nadměrnou nabídkou, ale myslím si, že to nebude trvat tak dlouho,“ dodává akademik.

Spravedlivé ceny

Pokud se podíváme na vlivy klimatických změn, získáme obrázek o tlaku na snižování produkce ve východní Africe hlavně kvůli suchu i záplavám. Sám Thompson se podílí na keňském projektu společnosti Lipton Teas and Infusions, jehož cílem je vyšlechtit odrůdy čaje odolné vůči suchu.

„Spravedlivé ceny jsou proto ještě naléhavější, protože bez možnosti investovat do svých farem nemohou výrobci doufat, že zmírní vlivy globálního oteplování,“ potvrzuje Anna Mannová z nadace Fairtrade.

Zákazníci si to podle ní neuvědomují. „Dávají si šálek čaje, mají ho rádi, ale za rok nebo dva to může hrát obrovskou roli to, odkud čaj pochází, jak chutná a jakou cenu za něj zaplatíme. Stalo se to v případě kakaa. Došlo k nejhoršímu a cenové skoky byly do té doby nevídané,“ uzavírá podle The Guardianu Mannová.