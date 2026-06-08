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Brigáda v Německu si žádá znalost jazyka a čas, po covidu se trh práce změnil

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ilustrační snímek | foto: AI / Ondřej HanušShutterstock

Alena Daňková
Od naší spolupracovnice v Bavorsku - Brigádníky v Německu stále hledají, trh práce se však proměnil. V poslední době je klíčem při výběru brigádníků alespoň základní znalost němčiny, říká Andreas Brunner, viceprezident Bavorského svazu hotelů a restaurací DEHOGA Bayern.

Je konec května a v Bavorsku začíná jeden z prvních skutečně letních víkendů letošního roku. Na koupališti v bavorském Hutthurmu vrcholí přípravy na sezonu. Zatímco ještě před několika lety provozovatelé podobných zařízení horečně sháněli brigádníky, letos je situace jiná. „Chceme sezonu zvládnout vlastními silami. Je příliš mnoho byrokracie a časové náročnosti zaměstnat někoho na tak krátkou dobu,“ vysvětluje Marco Baier, který v areálu provozuje občerstvení. Zatímco dříve běžně nabíral sezonní výpomoc, letos spoléhá na jednu dlouholetou zaměstnankyni a osvědčeného pomocníka.

Mladší osmnácti let se nám často ani nevyplatí zaměstnávat. Zákon omezuje pracovní dobu a přináší řadu dalších povinností. Pro malé firmy je to komplikace.

Marco Baierprovozovatel občerstvení

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