Alternativa G7 sílí. Do BRICS vstoupila Indonésie, ve hře i Malajsie a Thajsko

Indonésie, čtvrtá nejlidnatější země na světě, vyjádřila přání připojit se k BRICS už dříve. V členství totiž vidí příležitost, jak posílit zájmy zemí takzvaného globálního jihu, a to v době, kdy obchodní politika Donalda Trumpa je pro světovou ekonomiku rizikem.

„BRICS pro Indonésii znamená důležitou platformu, která umožňuje posílení spolupráce mezi zeměmi globálního jihu. Organizace může zajistit, že hlasy všech těchto států mohou být v globálních rozhodovacích procesech zastoupené. Jako Indonésie jsme plně odhodláni spolupracovat se všemi členy BRICS na vytvoření mírového a prosperujícího světa,“ uvedli ve svém oficiálním prohlášení představitelé Indonésie.

Skupina je v posledních letech čím dál více vnímána jako alternativa k americko-centristickému globálnímu uspořádání. Kromě Indonésie se nedávno mezi členy přidal také Írán, Egypt, Etiopie nebo Spojené arabské emiráty. O členství v BRICS nedávno projevily zájem i další státy, a to včetně Thajska či Malajsie.

Země BRICS nabídly Indonésii členství už v roce 2023 na summitu v Johannesburgu, ta ale požádala o členství po loňských prezidentských volbách.

„Mezi členskými státy BRICS panovala ohledně vstupu Indonésie shoda, uvedla předsedající Brazílie. „Stejně jako členové skupiny BRICS podporuje Indonésie reformu globálních institucí a má pozitivní dopad na spolupráci zemí globálního jihu. Indonésie pozitivně přispívá k prohloubení spolupráce mezi zeměmi globálního jihu. S největší populací a ekonomikou v jihovýchodní Asii sdílí Indonésie s ostatními členy BRICS podporu reforem globálních řídících institucí,“ okomentovala situaci dále brazilská vláda.

Trump jako strašák

Rozhodnutí Indonésie ohledně vstupu do BRICS přichází v době, kdy se svět připravuje na možnou vlnu protekcionistických opatření, které by mohly přijít s nástupem Donalda Trumpa do pozice amerického prezidenta. Mezi hlavní rizika patří cla, která by se mohla dotknout hlavně Číny. V ohrožení jsou ale i další státy po celém světě.

Indonéský krok přivítala i tamní hospodářská komora. „Členství v BRICS posiluje postavení Indonésie jako globální ekonomické mocnosti. Současně otevírá nové příležitosti pro rozvoj obchodu a investic, a to mezi Indonésií i dalšími státy globálního Jihu,“ napsala agentura Bloomberg.

Zakládajícími státy skupiny BRICS jsou Brazílie, Rusko, Indie a Čína, ke kterým se později přidala i Jihoafrická republika. Skupina se o několik států rozšířila v loňském roce, připojily se například Írán či Spojené arabské emiráty. Argentina, která pozvánku do skupiny dostala, se nakonec nepřipojila.