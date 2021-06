Brexit zamával s vývozem britských potravin do EU. Klesl téměř na polovinu

Kromě změn v obchodních vztazích mezi oběma celky stála za poklesem i pandemie nemoci covid-19. Britský vývoz potravin a nápojů poklesl do Irska meziročně o 70 procent, do Španělska o 63 procent a do Německa o 55 procent. Informoval o tom portál BBC.

„Pokles vývozu z Velké Británie do Evropské unie ve výši 2 miliard britských liber (60 milionů Kč) je ukázkou, že britští výrobci na brexitu zatím jednoznačně tratí. Překážky v obchodu jsou pro všechny velkou komplikací,“ uvedl pro deník The Guardian Dominic Goudie, jeden z představitelů britského potravinářského svazu FDF, jenž zastupuje řadu tamějších společností.

Firmy se podle Goudieho musí nyní potýkat s daleko větší byrokratickou zátěží. Ta souvisí třeba s mnoha novými celními či jinými přeshraničními kontrolami. Dalším důvodem byla slabší poptávka kvůli uzavřeným restauracím, hotelům i jiným podnikům během jarní vlny pandemie.

Například jen vývoz sýrů poklesl ve srovnání s rokem 2020 o dvě třetiny. Citelný úbytek je patrný i u whisky nebo čokolády, kde jde až o 37 procent. Export jehněčího a skopového masa se pak snížil o 14 procent. Dominic Goudie proto nyní vyzývá britskou vládu, ať již nepředkládá ke schválení další právní předpisy, které mohou britské výrobce ještě více poškodit.

V porovnání se snížením obchodu se státy Evropské unie se však zvýšil britský vývoz do některých asijských států. Na úroveň před vypuknutím pandemie covidu-19 se oživil obchod s Čínou, Japonskem či Jižní Koreou. Zejména s Čínou Velká Británie v posledních měsících obchoduje daleko více než dřív. Vývoz tam vzrostl až o jednu čtvrtinu.