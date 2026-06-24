Deset let po brexitu. Británie stále doplácí na odchod z EU, tvrdí ekonomové

Už před referendem v červnu 2016 britská vláda varovala, že odchod z Evropské unie může tamní ekonomiku tvrdě na několik let zasáhnout. Prvních několik měsíců po odchodu z EU se sice žádný dramatický propad neuskutečnil, podle ekonomů se ale důsledky brexitu začaly projevovat až v dalších letech, a navíc se postupně prohlubují, píše The New York Times.
Britskou ekonomiku v posledních letech zasáhlo několik krizí od koronavirové pandemie přes energetickou krizi až po válku na Ukrajině nebo obchodní válku s USA. Odborníci proto nyní jen obtížně oddělují, jaké důsledky vlastně brexit měl. Víceméně všechny analýzy se ale shodují v tom, že odchod z Evropské unie britské hospodářství výrazně poškodil.
Přibylo papírování i dalších bariér
Tým profesora Nicholase Blooma ze Stanfordovy univerzity odhaduje, že brexit připravil britskou ekonomiku až o osm procent jejího výkonu. Nejvíce se projevil v obchodě s Evropskou unií, která i nyní zůstává největším obchodním partnerem Spojeného království. Přestože po odchodu Británie z EU zůstala většina zboží osvobozena od cel, firmám přibylo papírování, celní kontroly i další administrativní překážky.
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Data ukazují, že britský export do zemí Evropské unie od brexitu klesl přibližně o 12 procent, zatímco dovoz se snížil zhruba o 16 procent. Nejvíce se změny dotkly malých a středních podniků, které kvůli složitější administrativě a vyšším nákladům často omezily nebo úplně ukončily obchodování s evropskými zákazníky.
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Brexit tvrdě zasáhl také zemědělce a potravináře. Vývoz jejich výrobků do Evropské unie se propadl téměř o třetinu. Některým odvětvím, například producentům mořských plodů, se export kvůli novým kontrolám a vyšším nákladům přestal vyplácet úplně.
Vydělali hlavně právníci a poradenské firmy
Na samotném brexitu podle analytiků vydělala jen úzká skupina lidí. „Na brexitu vydělali především konzultanti a právníci. Celkově měl brexit na ekonomiku velmi negativní dopad,“ uvedl pro The New York Times analytik Anton Spisak z Centra pro evropskou reformu.
Jedním z hlavních slibů zastánců brexitu bylo omezení migrace. To se ale nenaplnilo. Počet přistěhovalců neklesl, změnila se pouze jejich skladba. Zatímco dříve do Británie přicházeli hlavně lidé z členských států Evropské unie, po brexitu je ve velké míře nahradili přistěhovalci z Indie, Pákistánu a Nigérie.
Před referendem finančníci varovali, že brexit může oslabit postavení Londýna jako evropské finanční metropole. Nejčernější scénáře se ale nenaplnily. Londýn si pozici největšího finančního centra v Evropě udržel, přesto část obchodních aktivit a investic postupně zamířila například do Amsterdamu nebo Dublinu.
„Firmy z Londýna nezačaly odcházet ze dne na den. Šlo o pozvolný proces, kdy se část aktivit i nových pracovních míst postupně přesouvala jinam,“ tvrdí vysokoškolská pedagožka Sarah Hallová z Cambridgeské univerzity.
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I kvůli ekonomickým důsledkům brexitu se nálada mezi Brity se za posledních deset let výrazně změnila. Podle aktuálních průzkumů si téměř polovina obyvatel myslí, že brexit dopadl hůř, než se původně čekalo. A více než polovina by dnes v referendu hlasovala pro návrat země do Evropské unie. Ekonomové zároveň nepředpokládají, že by se negativní následky brexitu podařilo Spojenému království v nejbližších letech výrazněji zmírnit, uzavírá The New York Times.